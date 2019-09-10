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 Общество
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Все про:обмен (791) Эйдер (3)

 Освобожденный моряк Эйдер сделал предложение своей возлюбленной

19-летний матрос бронекатера "Бердянск" Андрей Эйдер, самый младший из освобожденных из плена моряков, сделал предложение своей девушке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook 9 сентября, через два дня после освобождения.

Эйдер опубликовал фото двух рук с кольцом и соответствующей подписью.

Освобожденный моряк Эйдер сделал предложение своей возлюбленной 01
Фото: Эйдер/Facebook

В соцсети избранница Эйдера зарегистрирована как Maria Slaille и проживает в Одессе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стоял грохот. Летели снаряды. В воздухе трассеры. Потом, хлопок, удар, - моряк Эйдер об атаке в Керченском проливе

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".

Источник: https://censor.net.ua/n3147440
 
   
 Топ комментарии
 
Посмотрел интервью с дэвушкой.
Страшновата, неумна, не знает ни слова по-украински.
Равно как и ейдерова мама.
Не разгоняйте эмоции - чтобы не пришлось потом плеваться, как с гадей савченкой.
Полюбились - и хорошо.
Теперь попробуйте прожить лет 30.
И детей научите говорить на правильній мові.
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Судя по тому что кольцо на пальце - предложение принято))
Кто б сомневался))
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Хай щастить! и больше не надо быть ему военным моряком, просто военные моряки должны быть больше военными моряками у которых другая функция
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"Герой" который сдался в плен без боя. Наверно тем кто воевал обидно.
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Интересно Еловайском котле,который организовал кремлёвский Фюрер, были такие дети?
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Конечно были, о них никто никогда не узнает.
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Конечно,Вы лично победили бы всех врагов.
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Я совсем забыл, он же потерял сознание.
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В чем Вы его обвиняете? Он был ранен. Парню было 18 лет . Что он слелал не так ? И как бы поступили Вы в этой ситуации ?
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А зачем Порошенко послал в плен 18-летнего? Что бы устраивать этот голливуд?
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Первые катера отправили в Мариуполь по железке. Потом эта феерическая операция Свиньи с курсантами и агентами СБУ на борту.
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Форма у него красивая ,военная ,девки прямо так и липнут к его форме ,а не за ордена
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Свитське життя. С фоточками ноготков. Сидело б лучше и дальше на параше.
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Посмотрел интервью с дэвушкой.
Страшновата, неумна, не знает ни слова по-украински.
Равно как и ейдерова мама.
Не разгоняйте эмоции - чтобы не пришлось потом плеваться, как с гадей савченкой.
Полюбились - и хорошо.
Теперь попробуйте прожить лет 30.
И детей научите говорить на правильній мові.
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Согласен, в 19 лет у пацанов разума еще маловато, чтоб лезть в брак. Это не он ей предложение сделал, а она его захомутала. Но то таке, их личное дело. Парень все равно молодец.
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та задрали их всех мусолить то то то сфотался оно мне надо мне лот этого не легче..зажрали ими освободили м хорошо..будут еще год мусолить их.... Звільнений моряк Ейдер освідчився своїй коханій - Цензор.НЕТ 6531
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