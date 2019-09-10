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 Общество
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 Подтверждения задержания двух украинцев на админгранице с оккупированным Крымом пока нет. Продолжается проверка информации, - Госпогранслужба

Госпогранслужба продолжает проверку информации о якобы задержании двух украинцев на административной границе с временно оккупированным Россией Крымом.

Об этом рассказал Цензор.НЕТ спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Мы не поддерживаем никаких связей с любым органом, находящимся на оккупированной территории, поэтому подтвердить или опровергнуть этот факт не можем. Это не единичные заявления, когда они якобы задерживают кого-то из граждан Украины на админгранице. Поскольку они дают минимум информации, например не указывается дата, когда это произошло, поэтому выявить человека по тем данным, которые они озвучивают, например, по возрасту, очень сложно, но пытаемся узнать был ли этот факт, и кто могут быть эти граждане", - пояснили в ведомстве.

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Напомним, ранее пограничное управление российской ФСБ в оккупированном Крыму сообщило о задержании на админгранице с Крымом двух человек, которые якобы "находятся в федеральном розыске". По информации ведомства, один из задержанных - житель Хмельницкой области, который следовал на полуостров через пункт пропуска "Джанкой". Также сообщили о задержании в пункте пропуска "Армянск" при выезде с полуострова крымчанина, который "находится в розыске с 2016 года за совершение кражи с причинением значительного ущерба". Сообщается, что мужчин передали российской полиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3147439
 
 
 Топ комментарии
 
Ждите, выставят на обмен через пол года...
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Стоит только один раз дать слабину - и понеслась. А Зеля дал, теперь ждите Підтвердження затримання двох українців на адмінмежі з окупованим Кримом поки немає. Триває перевірка інформації, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3974
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В самых демократичных странах не просто так есть принцип никогда не договариваться с террористами. Если дашь слабину - это превратиться в систему.. Например, в том-же Крыму наших людей еще много, Хуйлу надолго хватит. Или всегда можно найти повод и арестовать наше судно с рыбаками в Черном\Азовском море. Для него это как два пальца
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Ждите, выставят на обмен через пол года...
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Стоит только один раз дать слабину - и понеслась. А Зеля дал, теперь ждите Підтвердження затримання двох українців на адмінмежі з окупованим Кримом поки немає. Триває перевірка інформації, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3974
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А была официальная реакция преЗЕдента, правительства или МИД на выборы в Крыму?... Подтверждения задержания двух украинцев на админгранице с оккупированным Крымом пока нет. Продолжается проверка информации, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1999
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Как ФСБ сформирует обменный фонд, так сообщит фамилии. О Сущенко они официально объявили через месяц.
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Погодували паршиву лисицю курми, щоби до курника не лізла...
А що ви хотіли від терориста? Готуйтесь, тепер полонених будуть сотні.
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В самых демократичных странах не просто так есть принцип никогда не договариваться с террористами. Если дашь слабину - это превратиться в систему.. Например, в том-же Крыму наших людей еще много, ***** надолго хватит. Или всегда можно найти повод и арестовать наше судно с рыбаками в Черном\Азовском море. Для него это как два пальца
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задрал Зе..вот при Парашенка никого не задерживали и не меняли - вот это было время!!!
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Согласен, ничего не поменялось. Порох хоть что то говорил, этого вообще не слышно.
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Прекратите тратить народные деньги и время на каких то тупых ишаков.
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А вот чесно, насрать на них. Нехер туда ехать.
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А потом будут менять каких нибудь убийц-террористов на гопников-туристов, супер!!!
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