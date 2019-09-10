 Подтверждения задержания двух украинцев на админгранице с оккупированным Крымом пока нет. Продолжается проверка информации, - Госпогранслужба

Об этом рассказал Цензор.НЕТ спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Мы не поддерживаем никаких связей с любым органом, находящимся на оккупированной территории, поэтому подтвердить или опровергнуть этот факт не можем. Это не единичные заявления, когда они якобы задерживают кого-то из граждан Украины на админгранице. Поскольку они дают минимум информации, например не указывается дата, когда это произошло, поэтому выявить человека по тем данным, которые они озвучивают, например, по возрасту, очень сложно, но пытаемся узнать был ли этот факт, и кто могут быть эти граждане", - пояснили в ведомстве.

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Напомним, ранее пограничное управление российской ФСБ в оккупированном Крыму сообщило о задержании на админгранице с Крымом двух человек, которые якобы "находятся в федеральном розыске". По информации ведомства, один из задержанных - житель Хмельницкой области, который следовал на полуостров через пункт пропуска "Джанкой". Также сообщили о задержании в пункте пропуска "Армянск" при выезде с полуострова крымчанина, который "находится в розыске с 2016 года за совершение кражи с причинением значительного ущерба". Сообщается, что мужчин передали российской полиции.