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 Политика Украины
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Все про:допрос (1217) Порошенко (17769) ГБР (544) Головань Игорь (7)

 Порошенко не смог прибыть на допрос в ГБР из-за работы в парламенте, - адвокат Головань

Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко во вторник утром снова не пришел на допрос в Государственное бюро расследований, адвокат Игорь Головань принес его показания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"ГБР почему-то не учитывает календарь пленарных заседаний Верховной Рады... они должны понимать, что работа парламента - это уважительная причина неявки на допрос", - сказал адвокат Головань журналистам во вторник у ГБР.

Он отметил, что принёс письменные показания Порошенко, но не уточнил, по какому делу.

Напомним, 6 сентября Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований из-за того, что повестка на следственные действия была вручена несвоевременно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Когда Путин требует освобождения Цемаха - это и есть признание ответственности, - Порошенко на встрече с экс-президентом Латвии Вейонисом. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3147438
 
 
 Топ комментарии
 
Соевый мародер, прикрываясь неприкосновенностью, ныкается от следствия в Раде. Ничего, 1 января не за горами, после чего трусливого шоколадного гешефтмастера будут доставлять к следователю принудительно, под конвоем
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Не время! Нкогда на допросы ходить! Порошенко не зміг прибути на допит у ДБР через роботу в парламенті, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 9954 Золотой человек, Петр Алексееч
Порошенко не зміг прибути на допит у ДБР через роботу в парламенті, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 3757
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Так ведь поклонники у порошенко вроде бы и немногочисленны, но тут, на цензоре, их тьма. Одни и те же - под разными никами.
Казалось бы, зачем они развели такую активность?
А все дело в том, что порохоботы внушили порошенке, что он максимум через год вернется в кресло. Для этого им нужно работать и работать, чтобы окунуть Зеленского в дерьмо и на этом фоне самим выплыть на поверхность.
Ну а Петя верит в это, ведь он живет в параллельной реальности, возомнив себя небожителем.
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Секта какая-то. Того и гляди, совершат массовое самоубийство...
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лахта ольгінська, що, анонімомайзер сьогодні тобі дав Польський ІР замість українського?
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Рябошапка анонсировал снятие иммунитета с отдельных депутатов из ОПЗЖ и партии ПЕС. В том числе с Петра Порошенко. А по Саакашвили нет никаких уголовных дел - отметил гепрокурор
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казочки рябошапки. кума пуйла, дружаню суркіса ніхто навіть не зачепить. ставлю 10грн
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Да понятно: партия ЕС не позволит просто так провести "федерализацию". А ведь договорённость уже достигнута, и бабки уплачены.
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що цікаве, у висері зеботари "анонсировал снятие иммунитета с отдельных депутатов из ОПЗЖ и партии ПЕС. В том числе с Петра Порошенко" - брехня, Рябошакпка нічого по ПОПа і ЄС не базікав. Він зебіл - але не настільки баран, щоб таке звизданути.
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По всем российским "СМИ" вчера была вот эта лапша что "Рябошапка пообещал арестовать Порошенко после 1-го января". Врут как дышат.
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Вот ты, лахата *************, в очередной раз спалился. Кто ж из патриотов Украины смотрит какапские (по-твоему, российские!) СМИ? Да никто. Другое дело - платные тролли, выкладывающие здесь кучки соевого гуано за бабло соевого хозяина
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В Україні лишився набагато цінніший свідок ніж Цемах -
Парашенко!
Його можна обміняти і на Крим і на Донбас.
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які ви наївні. кума пуйла, суркіса і весь 95й можна максимум на донбас поміняти, та і то на умовах пуйла
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Если так дальше пойдет, то сивый станет самым дисциплинированным депутатом и не пропустит ни один день работы ВР! Порошенко не зміг прибути на допит у ДБР через роботу в парламенті, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 3333
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К сожалению , у многих кто поддался на манипуляции сознания через ТВ и поддерживают Зеленского, запускается механизм самоуничтожения организма, что бы минимизировать деградацию Души. Человек не может существовать долго вне обьективной реальности, так как нарушается главный принцып человеческого развития - свобода в действиях и мыслях. В искаженном мире, человек не может понять где реальность, а где навеенное спец. технологиями. На первом этапе у таких людей появляется агресивность во всем, что мы наблюдаем даже по коментам любителей ЗЕ.
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Да нет тут никаких любителей Зе. Это лахтинское отребье. Оно работает на Зе потому грядёт "федерализация", по обоюдной договорённости.
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Пшел нах отсюда, запоребриковое чмо, здесь водки нет! И еще, лахта наемная, не обвиняй в своей мразости других!
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зеботара розпанахалась вкрай
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Вчера потрох катался на яхте по Днепру и о народе думал, а тут не до ГБР и коню понятно.
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ГБР и Портнов по-прежнему сосут. Порошенко не зміг прибути на допит у ДБР через роботу в парламенті, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 4644 Хотите поговорить? Говорите сколько влезет.
А доказательств и оснований по-прежнему ноль.
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Правильно делает Порошенко что забивает хе#на зеленое следсвие.Он что пидозрюваний?Нет?Ну так идите нахер или вручайте пидозру.Всем вменяемым людям(зебилов это не касается) понятно,что следаки вызывают его не для показаний,а чтобы позадрачивать.И кстати,как там насчет нового закона про лишения мандата за прогулы?Так чтотправильно делаешь Петро,посылай их нахер!
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Если-бы Порошенко нарушил закон ,давно-бы посадили.Все байки про (преступления) (кровавого монстра),зелёный зе-пшик, которому не верят даже зе-лошарики.
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А как петя рвался по дебатировать с Зе ! А вот с ГБР нет желание дебатировать. Порошенко не зміг прибути на допит у ДБР через роботу в парламенті, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 6427
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Принудительную доставку свидетеля в суд в соответсвии с прцессуальным кодексом еще не отменяли.
Порох не канает к лицам к которым не могут применить доставку в суд:
Уголовно-процессуальный кодекс Украины 2012
Статья 65. Свидетель
1. Свидетелем является физическое лицо, которому известны или могут быть известны обстоятельства, подлежащие доказыванию в ходе уголовного производства, и которая вызвана для дачи показаний.2. Не могут быть допрошены как свидетели:1) защитник, представитель потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, законный представитель потерпевшего, гражданского истца в уголовном производстве - об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с выполнением функций представителя или защитника;2) адвокаты - о сведениях, составляющих адвокатскую тайну;3) нотариусы - о сведениях, составляющих нотариальную тайну;4) медицинские работники и другие лица, которым в связи с выполнением профессиональных или служебных обязанностей стало известно о болезни, медицинском обследовании, осмотре и их результатах, интимной и семейной сторонах жизни человека - о сведениях, составляющих врачебную тайну;5) священнослужители - о сведениях, полученных ими на исповеди верующих;6) журналисты - о сведениях, которые содержат конфиденциальную информацию профессионального характера, предоставленную при условии неразглашения авторства или источника информации;7) профессиональные судьи, народные заседатели и присяжные - об обстоятельствах обсуждения в совещательной комнате вопросов, возникших во время принятия судебного решения, за исключением случаев уголовного производства в отношении принятия судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, определения;8) лица, которые принимали участие в заключении и выполнении соглашения о примирении в уголовном производстве, - об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с участием в заключении и выполнении соглашения о примирении;9) лица, к которым применены меры безопасности, - о действительных данных об их личности;10) лица, имеющие сведения о действительных данные о лицах, к которым применены меры безопасности, - в отношении этих данных.
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Свинорыла не могут принудительно доставлять на допрос из-за депутатской неприкосновенности. Но это пока, до 1 января 2020. Так что недолго фраеру осталось зажигать на свободе Порошенко не зміг прибути на допит у ДБР через роботу в парламенті, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 2629
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в суд, за рішенням суду - так, примусово викликати свідка можна. Але не на слідство. Зеботара, ви, як завжди, брешете.
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Ну его вроде как свидетеля и вызывали, его адвокат об этом неоднократно заявлял.
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Все законно. Работать надо, а не по Сан тропе шляться. Тем более, Владимир Александрович требует наказывать прогульшиков. Вы против Президента?
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Сейчас это решается элементарно. За один день снятие у любой депутатской персоны личной неприкосновенности.
Ты видал. Важное дело у него в раде. Кнопку жать, от которой ничего не зависит, так как народ дал ему пидсрачнык в виде ничего не решающих 8%.
Оно и наших моряков не встречало из-за занятности в раде. Вот же мурло.
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Совсем скоро соевый мародер вообще перестанет из здания Рады выходить - принесет туда небольшой диванчик и разместит в коридоре возле туалета. Заодно на полставки подрядится сортиры по ночам убирать, а то, по словам соецефалов, обеднел совсем, непрерывно жертвуя на армию
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Та хто ж сомнивалси Порошенко не зміг прибути на допит у ДБР через роботу в парламенті, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 2370 тем более в столовке хавка дешевле чем шаурма на улице а главное съедобная не то что жынка готуе))))
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))) барабанщик коммунистического труда, по парламентски.
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Зебіли заспокойтесь ! Читайте УВАЖНО новини ! Порошенко не прийшов на допит ,
АЛЕ передав свідчення своїм адвокатом ! Немає йому чого особисто ходити на
допити по ПРИДУМАНИМ справа гівнюка портняжкі !
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отдохнуть вам надо Петр Алексеич, все о народе думаете. лет так 15 отдохнуть, с конфискацией.
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