 Порошенко не смог прибыть на допрос в ГБР из-за работы в парламенте, - адвокат Головань

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"ГБР почему-то не учитывает календарь пленарных заседаний Верховной Рады... они должны понимать, что работа парламента - это уважительная причина неявки на допрос", - сказал адвокат Головань журналистам во вторник у ГБР.
Он отметил, что принёс письменные показания Порошенко, но не уточнил, по какому делу.
Напомним, 6 сентября Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований из-за того, что повестка на следственные действия была вручена несвоевременно.
Казалось бы, зачем они развели такую активность?
А все дело в том, что порохоботы внушили порошенке, что он максимум через год вернется в кресло. Для этого им нужно работать и работать, чтобы окунуть Зеленского в дерьмо и на этом фоне самим выплыть на поверхность.
Ну а Петя верит в это, ведь он живет в параллельной реальности, возомнив себя небожителем.
Парашенко!
Його можна обміняти і на Крим і на Донбас.
А доказательств и оснований по-прежнему ноль.
П.Порошенко
Порох не канает к лицам к которым не могут применить доставку в суд:
Уголовно-процессуальный кодекс Украины 2012
Статья 65. Свидетель
1. Свидетелем является физическое лицо, которому известны или могут быть известны обстоятельства, подлежащие доказыванию в ходе уголовного производства, и которая вызвана для дачи показаний.2. Не могут быть допрошены как свидетели:1) защитник, представитель потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, законный представитель потерпевшего, гражданского истца в уголовном производстве - об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с выполнением функций представителя или защитника;2) адвокаты - о сведениях, составляющих адвокатскую тайну;3) нотариусы - о сведениях, составляющих нотариальную тайну;4) медицинские работники и другие лица, которым в связи с выполнением профессиональных или служебных обязанностей стало известно о болезни, медицинском обследовании, осмотре и их результатах, интимной и семейной сторонах жизни человека - о сведениях, составляющих врачебную тайну;5) священнослужители - о сведениях, полученных ими на исповеди верующих;6) журналисты - о сведениях, которые содержат конфиденциальную информацию профессионального характера, предоставленную при условии неразглашения авторства или источника информации;7) профессиональные судьи, народные заседатели и присяжные - об обстоятельствах обсуждения в совещательной комнате вопросов, возникших во время принятия судебного решения, за исключением случаев уголовного производства в отношении принятия судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, определения;8) лица, которые принимали участие в заключении и выполнении соглашения о примирении в уголовном производстве, - об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с участием в заключении и выполнении соглашения о примирении;9) лица, к которым применены меры безопасности, - о действительных данных об их личности;10) лица, имеющие сведения о действительных данные о лицах, к которым применены меры безопасности, - в отношении этих данных.
Ты видал. Важное дело у него в раде. Кнопку жать, от которой ничего не зависит, так как народ дал ему пидсрачнык в виде ничего не решающих 8%.
Оно и наших моряков не встречало из-за занятности в раде. Вот же мурло.
АЛЕ передав свідчення своїм адвокатом ! Немає йому чого особисто ходити на
допити по ПРИДУМАНИМ справа гівнюка портняжкі !