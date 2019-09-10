 Налоговая милиция Николаевщины добилась от местной компании возмещения в бюджет почти 2,9 млн грн неуплаченных налогов

В рамках проведения операции "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 212 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области были установлены должностные лица местной компании, которые оформили ряд бестоварных операций с транзитными и фиктивными предприятиями, в результате чего незаконно сформировали налоговый кредит по НДС, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.

Кроме того, фигуранты скрыли объект налогообложения при реализации товаров, в том числе иностранного производства, которые к тому же были импортированы на таможенную территорию Украины по заниженной таможенной стоимости. В результате таких действий злоумышленники умышленно уклонились от уплаты почти 2,9 млн грн налогов.

Благодаря действиям налоговой милиции убытки, нанесенные государству, возмещены в полном объеме. Уголовное производство закончено и направлено в суд с обвинительным актом.