EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Экономика
  1263  19
Все про:Кривой Рог (639) Арселор (30)

 После визитов СБУ "АрселорМиттал Кривой Рог" выводит валюту из Украины

"АрселорМиттал Кривой Рог" захотел направить на выплату дивидендов 10,845 млрд грн, или 2,81 грн на одну простую акцию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial club, объявление о внеочередном собрании акционеров компании опубликовано на сайте НКЦБФР.

Собрание состоится 10 октября в Кривом Рогу.

По данным YouControl, на 1 июля 2019 года компания ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgeselschaft mbH (Германия) владела 95,1283% акций "АрселорМиттал Кривой Рог". Таким образом, свыше 95% выплаченных дивидендов будут выведены за рубеж.

Традиционно компании принимают решение о выплате дивидендов на ежегодных собраниях акционеров в апреле-мае. Прибыль завода за 2018 год составила 9,509 млрд грн, а нераспределенная (за все последние годы) - 42,489 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следователи СБУ побывали на "АрселорМиттал" в Кривом Роге в рамках расследования дела об экоциде

Но в апреле 2019 года акционеры "АрселорМиттал Кривой Рог" решили не выплачивать дивиденды, а свою годовую прибыль направить на развитие производства.

Но поскольку президентом Украины стал Владимир Зеленский, который родом из Кривого Рога, а главой СБУ - юрист "95 квартала" Иван Баканов, СБУ начала регулярно проводить обыски на заводе и блокировать его деятельность. В ликвидируемой ГФС даже заявили о 9 млрд грн налоговых претензий к компаний, хотя в ГНС сказали, что финальная сумма доначислений еще не утверждена.

После этого компания проанонсировала вывод дивидендов на 10,845 млрд грн (эквивалентно $433 млн). Сейчас акционерам даже выгодней получить дивиденды, чем весной, поскольку в начале мая эта гривневая сумма была эквивалентна $409 млн.

Ранее и.о. главы СБУ Иван Баканов сообщил, что его ведомство обвиняет менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций Лакшми Миттала. СБУ утверждает, что во время обысков на предприятии обнаружили источник повышенной радиации. Превышающее норму излучение исходит от машины непрерывного литья заготовок №3. Ведомство расследует действия менеджмента "ArcelorMittal Кривой Рог" по статье "экоцид".

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский и руководство "Арселора" договорились о сокращении вредных выбросов, финансировании онкобольницы и стадиона "Металлург", - Бутусов

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.

8 августа стало известно, что СБУ разморозила инвестиции "ArcelorMittal" взамен на договоренности о защите окружающей среды.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав". "ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

5 сентября сотрудники СБУ провели проверку агломерационной фабрики "Кривой Рог" в рамках расследования уголовного производства по статье "экоцид".

Источник: https://censor.net.ua/n3147435
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Наконец то покращення інвест клімату.
 показать весь комментарий
 
 
С инвест. климатом все ОКей и Fitch повысило кредитный рейтинг сразу на две позиции. Доллар падает и уже по 24.80 на черном рынке. При петре он был по 28,50


 показать весь комментарий
 
Инвестиции в Украину так и прут. Скоро каждому зебилоиду по золотому черенку в попу, чтоб голова не болталась
 показать весь комментарий
 
 
Та ні, краще по іржавому цвяху в голову, пілять
 показать весь комментарий
 
Твой индуский потужный инвестор после того как купил Криворожсталь - никаких инвестиций туда не вкладывал, а зарабатывал на дешевой рабочей силе и дешевом сырье, наплевав на экологию. А когда запахло жаренным - пришла пора рвать когти.
 показать весь комментарий
 
Доиграется индус, разорвут инвест договор
 показать весь комментарий
 
Краще б екологієй зайнявся грьобаний індус
 показать весь комментарий
 
Займется не волнуйся, выведет денег, сократить народу, меньше производство - чище воздух
 показать весь комментарий
 
здається закінчується ще одна прибарижна епоха - епоха інвестицій в Україну
 показать весь комментарий
 
Вот это да, что я только прочитал:
Номинировать Зеленского на Нобелевскую премию предложил политолог
После визитов СБУ "АрселорМиттал Кривой Рог" выводит валюту из Украины - Цензор.НЕТ 4775Российский политолог обратился к Михаилу Горбачеву, который может выдвинуть украинского президента в номинанты.
Российский политолог Станислав Белковский предложил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» номинировать президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира, сообщает «Лента».
По мнению Белковского, украинский лидер достоин престижной премии за обмен пленными с Россией. Ведущий отметил, что выдвинуть Зеленского должен последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, который является лауреатом Нобелевской премии за выдающийся вклад в области укрепления мира.
Политолог считает, что экс-президент СССР может воспользоваться такой возможностью до конца года. Горбачев публично не отреагировал на данное предложение.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх