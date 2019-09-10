 После визитов СБУ "АрселорМиттал Кривой Рог" выводит валюту из Украины

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial club, объявление о внеочередном собрании акционеров компании опубликовано на сайте НКЦБФР.

Собрание состоится 10 октября в Кривом Рогу.

По данным YouControl, на 1 июля 2019 года компания ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgeselschaft mbH (Германия) владела 95,1283% акций "АрселорМиттал Кривой Рог". Таким образом, свыше 95% выплаченных дивидендов будут выведены за рубеж.

Традиционно компании принимают решение о выплате дивидендов на ежегодных собраниях акционеров в апреле-мае. Прибыль завода за 2018 год составила 9,509 млрд грн, а нераспределенная (за все последние годы) - 42,489 млрд грн.

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Но в апреле 2019 года акционеры "АрселорМиттал Кривой Рог" решили не выплачивать дивиденды, а свою годовую прибыль направить на развитие производства.

Но поскольку президентом Украины стал Владимир Зеленский, который родом из Кривого Рога, а главой СБУ - юрист "95 квартала" Иван Баканов, СБУ начала регулярно проводить обыски на заводе и блокировать его деятельность. В ликвидируемой ГФС даже заявили о 9 млрд грн налоговых претензий к компаний, хотя в ГНС сказали, что финальная сумма доначислений еще не утверждена.

После этого компания проанонсировала вывод дивидендов на 10,845 млрд грн (эквивалентно $433 млн). Сейчас акционерам даже выгодней получить дивиденды, чем весной, поскольку в начале мая эта гривневая сумма была эквивалентна $409 млн.

Ранее и.о. главы СБУ Иван Баканов сообщил, что его ведомство обвиняет менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций Лакшми Миттала. СБУ утверждает, что во время обысков на предприятии обнаружили источник повышенной радиации. Превышающее норму излучение исходит от машины непрерывного литья заготовок №3. Ведомство расследует действия менеджмента "ArcelorMittal Кривой Рог" по статье "экоцид".

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.

8 августа стало известно, что СБУ разморозила инвестиции "ArcelorMittal" взамен на договоренности о защите окружающей среды.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав". "ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

5 сентября сотрудники СБУ провели проверку агломерационной фабрики "Кривой Рог" в рамках расследования уголовного производства по статье "экоцид".