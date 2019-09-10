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Все про:обмен (791) Песков (953) Россия (73801)

 Песков по-прежнему отказывается предоставить список тех, кого выдала Украина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков снова отказался отвечать на вопросы об удерживаемых лицах, которых Украина выдала России в обмен на моряков и политзаключенных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Медуза".

Когда Пескову напомнили, что он сам обещал, что полный список будет озвучен позднее, тот сказал: "Оставляю без ответа этот вопрос, никак не комментирую".

Песков также не стал комментировать вопрос, получат ли российское гражданство украинцы, прибывшие по обмену в Москву.

Он также добавил, что президент Владимир Путин не присутствовал в аэропорту, куда прибыли выданные Украиной лица, так как это не прерогатива главы государства.

"Глава государства свою часть пути прошел для того, чтобы этот обмен смог состояться", - отметил Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первое интервью узника Кремля Павла Гриба после освобождения: "Я все время знал, что обмен будет"

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и Россия должны "воспользоваться моментом" обмена для урегулирования конфликта на Донбассе, - генсек ООН Гутерреш

Источник: https://censor.net.ua/n3147431
 
 
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А почему не предоставлены записи телефонных разговоров пуйла и зельонского? Про что такое тайное они говорили, не о сливе Украины часом?
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Нєчаго хАлопам вАпроси задАвать і знать ім многА нє пАложєнА....
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это что бы потом не так хлопотно было в утиль списать .
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Журналюшки на россии инетом пользоваться не умеют? )))
Пусть у нас этот список почитают.
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Ну я розумію, у Х@йла морозяться, а наші то чого не можуть оголосити весь список???
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Что бы не травмировать 25%-ников. Что бы они своими действиями не мешали дальнейшим обменам.
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Что не ясно, выдали только Вышинского, все остальные "потерялись". Ищите на ростовском кладбище под табличкой "солдат №".
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