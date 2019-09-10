 Рада сегодня рассмотрит законопроект об импичменте президента

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня заседания, опубликованном на сайте парламента.

Рада рассмотрит законопроект №1012 об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент). Автором законопроекта является Президент Владимир Зеленский.

Проект закона предусматривает, что Верховная Рада может отстранить Президента от должности в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления. Процедура импичмента будет инициироваться большинством народных депутатов от конституционного состава.

Предполагается, что решение об импичменте Президента будет считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей народных депутатов от конституционного состава ВР.

В случае непринятия Верховной Радой постановления об импичменте Президента Украины председательствующий от имени парламента должен извиниться перед Президентом.

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Перед этим, в Раде запланировано утверждение повестки дня второй сессии, а также проектов постановлений о досрочном прекращении полномочий депутата Анны Коваленко, назначенной заместителем руководителя Офиса Президента, и об избрании 11 депутатов новыми членами профильных комитетов парламента.

Кроме этого, сегодня нардепы рассмотрят следующие законопроекты:

- Законопроект №1009 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства;

- Законопроект №1025 о внесении изменения в Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде";

- Законопроект №1080 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно уменьшения давления на бизнес;

- Законопроект №1076 о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования публичных закупок (новая редакция);

- Законопроект №1050 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сокращения перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию;

- Законопроект №1062 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования охраны прав на компоновку полупроводниковых изделий;

- Законопроект №1053, 1053-1 о внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг;

- Законопроект № 1073 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг;

- Законопроект № 1032 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры;

- Законопроект №1066 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти;

- Законопроект № 1084 о внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии.