 Рада сегодня рассмотрит законопроект об импичменте президента

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня заседания, опубликованном на сайте парламента.
Рада рассмотрит законопроект №1012 об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент). Автором законопроекта является Президент Владимир Зеленский.
Проект закона предусматривает, что Верховная Рада может отстранить Президента от должности в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления. Процедура импичмента будет инициироваться большинством народных депутатов от конституционного состава.
Предполагается, что решение об импичменте Президента будет считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей народных депутатов от конституционного состава ВР.
В случае непринятия Верховной Радой постановления об импичменте Президента Украины председательствующий от имени парламента должен извиниться перед Президентом.
Перед этим, в Раде запланировано утверждение повестки дня второй сессии, а также проектов постановлений о досрочном прекращении полномочий депутата Анны Коваленко, назначенной заместителем руководителя Офиса Президента, и об избрании 11 депутатов новыми членами профильных комитетов парламента.
Кроме этого, сегодня нардепы рассмотрят следующие законопроекты:
- Законопроект №1009 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства;
- Законопроект №1025 о внесении изменения в Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде";
- Законопроект №1080 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно уменьшения давления на бизнес;
- Законопроект №1076 о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования публичных закупок (новая редакция);
- Законопроект №1050 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сокращения перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию;
- Законопроект №1062 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования охраны прав на компоновку полупроводниковых изделий;
- Законопроект №1053, 1053-1 о внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг;
- Законопроект № 1073 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг;
- Законопроект № 1032 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры;
- Законопроект №1066 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти;
- Законопроект № 1084 о внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии.
администрацииофиса президента!!!
а тут как только дорвался до власти, всё делает наоборот
это стратегия росии - говорить одно, а делать с точностью да наоборот.. белое - это чёрное..
главное что, зебилы зробылы это разом )) ща как ударит по семейному бюджету, быстренько выбегут на майдан
10.09.2019, 09:28 • 247 • 0
У команды Зеленского назревает первый масштабный конфликт с предпринимателями. Бизнес, которому на волне предвыборной кампании обещали "меньше государства" и налоговую реформу, откровенно разочарован, говорится в статье издания "Страна".
"Сейчас пытаются принять проекты, от которых мы едва отбились при Порошенко. Даже в более жестком варианте. Кассовые аппараты для ФЛП, "премии" потребителям за наводки на точки, которые не выдают чеки, резкое увеличение штрафов за малейшие налоговые ошибки. Бизнес-сообщество в шоке", - рассказал изданию глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.
По его словам, бизнес сдаваться не намерен и готовит новый налоговый майдан.
Во вторник, 10 сентября предприниматели с утра собираются под стенами парламента. Как раз в этот день в профильном комитете по вопросам налогообложения планируется рассмотрение законопроекта № 1210, который предприниматели называют самым "драконовским" из пакета налоговых проектов. Он в случае принятия коснется бизнеса на общей системе налогообложения и предусматривает серьезное расширение прав фискалов и увеличение штрафов.
Другие проекты, нацеленные на мелкий бизнес, прежде всего ФЛП (№1053-1, 1073), профильный комитет уже утвердил, и их в ближайшее время вынесут на голосование в парламент.
"Причем, все идет по укоренной процедуре. Зеленский на волне предвыборной кампании обещал, что будет советоваться с бизнесом. Но на профильный комитет попасть очень сложно, приходится буквально прорываться через друзей и знакомых. И все буквально с колес принимают", - жалуется Доротич.
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"Советую всем начинать интересоваться, что там планируют принимать на этой неделе - нам потом по ним жить и работать! Но самое странное и непонятное, это отсутствие в пакете законопроектов обещанного президентом и его командой стимулирующего закона, активно поддержанного бизнесом и и "вылизанного" за 3 года обсуждений и согласований с предыдущей властью - проекта о налоге на выведенный капитал вместо налога на прибыль! Господа правители, давайте определимся с форматом взаимоотношений! Если это уже диктатура, то хоть предупредите заранее, что у вас нет желания вести бесполезные разговоры с теми, кто содержит власть", - написал на своей странице в Facebook владелец компании "Текстить-Контакт", член совета директоров Сообщества украинских предпринимателей (СУП) Александр Соколовский.
Чеки для ФОПов и премии для покупателей-стукачей
Самые бурные обсуждения в предпринимательской среде вызвали три законопроекта - №1053-1, 1073 и 1210.
Первые два нацелены на ФЛПшников и уже согласованы в профильном комитете парламента.
В проекте 1053-1 предлагается внедрение так называемых программных РРО. То есть, предпринимателям уже не обязательно будет тратиться на кассовые аппараты. Чтобы сэкономить, можно пользоваться специальной программой на любом гаджете. Также обещают упростить регистрацию РРО и удешевить применение (не нужно оформлять договора, платить за эквайринговые услуги банкам и пр.). Собственно, покупателю можно выдавать не бумажный, а электронный чек, который тут же учитывается в базе налоговиков.
Но, несмотря на все эти, казалось бы, положительные новации, у предпринимателей проект вызвал бурю возмущений.
"Электронный чек - это, конечно, хорошо. Такая модель уже прошла обкатку в рамках пилотного проекта. Но параллельно в проекте появилась норма о том, что торговая точка должна распечатывать свои экземпляры чеков и хранить их у себя. То есть, все равно даже мелкий магазинчик или лоток должен обзавестись принтером и печатать чеки в формате А4. Плюс - никуда не делась громоздкая отчетность. Но главное - серьезно увеличились штрафы. Если ранее за первую ошибку ФЛП светил условный штраф в 1 гривну, то теперь придется заплатить 150% от стоимости товара", - говорит Доротич.
За повторную ошибку штраф вырастает со 100% от стоимости неправильно оформленного товара до 250%.
Штрафы за неиспользование расчетной книжки могут вырасти с нынешних 12 до 50 необлагаемых налогом минимумов. Штрафы за то, что не напечатана контрольная лента или не создано в электронной форме аналогичных данных вырастут в пять раз - с 10 до 50 необлагаемых минимумов. Если не будет указано наименование товаров по кодам придется заплатить те же 50 необлагаемых минимумов вместо нынешних пяти.
То есть, как видно, штрафы вырастают в разы. В пояснительной записке к проекту указано, что "значительные объемы тенизации экономики" требуют внедрения "мотивационных мероприятий", которые должны вывести из теневого оборота часть наличных расчетов и "отбелить" товары, которые сейчас продаются через торговые точки, обязанные использовать кассовые аппараты, но по факту их не использующие.
Проект №1073 еще вообще провокационный. Он предусматривает премии покупателям, которые будут сдавать продавцов, не выдающих чеки. Таким бдительным гражданам могут компенсировать стоимость покупки без чека на сумму от 100 гривен и более. Также потребители смогут через специальную информационную систему проверять аутентичность чеков, оформлять жалобы и пр.
"Потребителям предлагают "стучать" на бизнес, а это позволит недобросовестным гражданам попросту шантажировать предпринимателей", - считает Доротич.
Но главное уже с 2021 года все (!) предприниматели должны будут использовать РРО (до этой даты от них будут освобожден бизнес с оборотом до 1 млн гривен в год, кроме тех, кто специализируется на торговле ювелирными изделиями, лекарствами, сложной бытовой техникой, на которую предусмотрена гарантия, интернет-торговле товарами и услугами, подержанным товаром, а также ресторанов, отелей, турагентств).
Удар по упрощенцам
Собственно, одно из главных нареканий ФЛП - это именно принуждение их к использованию РРО в любом виде - будь-то дорогой кассовый аппарат или дешевая программа в телефоне.
Многие мелкие предприниматели уверяют, что попросту не могут выдавать чеки - это, якобы, убьет их бизнес.
К примеру, отраслевая организация "ФармРада" в своем письме к президенту Зеленскому, уверяет, что обязательное РРО попросту убьет сельские аптеки. "Якобы, мелкие предприниматели не имеют опыта работы с новым программным обеспечением и отчетностью, а высокие штрафы для них автоматически означают банкротство. И просят разрешить не использовать РРО аптекам с годовым оборотом до 1 млн гривен.
В противовес жалобам мелких предпринимателей тут же приводятся традиционные аргументы об упрощенцах, которые используют ФЛПки как способ минимизировать налоги.
По данным "CASE Украина", ФЛП занижают обороты на 30-60 млрд гривен в год, из-за чего бюджет теряет 2-2,5 млрд гривен.
Но при этом, скажем, потери бюджета на контрабанде - 63-93 млрд гривен (оборот серого импорта - 209-311 млрд гривен), на зарплатах в конвертах - 25-74 млрд гривен (оборот - 50-200 млрд) и т.д.
"Так что вначале закройте другие "дыры", а уже потом закручивайте гайки ФЛП", - парируют предприниматели-частники.
"Понятно, что те, кто работает с нарушением законодательства и не выдают фискальные чеки там, где это предусмотрено действующим законодательством (например, "Силус", "Цитрус" и другие) будут недовольны предложенными изменениями и народным депутатам еще придется выдержать определенный натиск, но, надеемся, что проект будет принят в качестве закона и работа по детенизаии значительных секторов экономики будет начата", - написал в Facebook эксперт Экономической экспертной платформы Олег Гетьман.
"Послушайте, господа! Как только вы произносите слово "ФЛП" - тысячи предпринимателей принимают ключевое решения в своей жизни - они срываются с насиженного места и оседают в Европе. Вы не понимаете, какую разрушительную силу на экономику и на жизни людей оказывают ваши слова? ФЛП - это форма согласия украинца участвовать в жизни страны. Это форма не быть в тени. Это желание быть на свету. Это естественное желание быть легальным, быть на виду, не бояться показать свои доходы. Но когда ВЫ произносите это слово - тысячи граждан принимают решение закрыть свои ФЛП и осесть где-то в Париже. Как только у вас где-то начинает чесаться и хочется произнести слово "ФЛП" - двумя руками зажимайте себе рот. Ваша задача - реформировать госаппарат. Ваша задача - зажать тех, кто является причиной и источником контрабанды - таможенников, сбушников, налоговиков, т.е. ваших непосредственных подчинённых. Отъе..тесь от ФЛП! Когда товар легально зайдёт в страну, он и дальше будет двигаться легально. А если он появился в стране нелегально - он буде реализован даже без регистрации ФЛП. Это просто закон физики - если есть давление - где-то прорвёт. Так снимите давление контрабанды на границе. Делайте то, что в ваших силах. Реформировать госаппарат - в ваших силах. Реформиров