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 По поводу обмена фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" к нам не обращались, - адвокат Курбединов

Адвокат заключенных крымских татар Эмиль Курбединов заявил, что пока к нему не обращались по поводу обмена его подзащитных.

Об этом он рассказал в эфире "Громадського", передает Цензор.НЕТ.

"Мы ждем, когда к нам обратятся с определенными предложениями, возможно по информации", - заявил адвокат.

Он добавил, что для адвокатов вопрос обмена покрыт тайной.

"Мы рады помочь, но не приобщены к делу в полной мере", - сказал адвокат.

Напомним, 12 мая 2016 года в оккупированном Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, крымских татар, а также в местном кафе. В результате были задержаны Абсеитов, Меметов, Абильтаров и Мамутов. Их обвинили в участии в деятельности организации "Хизб ут-Тахрир", которая признана в России террористической. В Украине деятельность "Хизб ут-Тахрир" не запрещена.

24 декабря 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Мамутова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, Абильтарова, Меметова и Абсеитова - к 9 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год. Ни один из фигурантов своей вины не признал. Все указывали на политически мотивированный характер уголовного дела.

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Источник: https://censor.net.ua/n3147428
 
 
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