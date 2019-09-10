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 Политика Украины
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 В России и оккупированном Крыму удерживают 113 украинцев, - Денисова

По словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, президент Украины Владимир Зеленский говорит о необходимости продолжать обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.

Об этом заявила в интервью РБК украинский омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, процесс переговоров о взаимном освобождении удерживаемых лиц между РФ и Украиной был очень сложным.

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"Это было взаимное освобождение, а не обмен. Я бы хотела, чтобы вы употребляли такие термины. Президенты двух стран вышли на такие цифры, и поэтому в списках стало по 35 человек. Это был процесс очень сложный, но в результате были достигнуты договоренности на 35 человек", – сказала Денисова.

Отвечая на вопрос, говорит ли Зеленский о необходимости продолжения обмена, Денисова сказала: "Да".

"Находятся ли сейчас именно в России граждане Украины, в возвращении которых заинтересован Киев, или теперь все удерживаемые лица находятся на территориях "ДНР" и "ЛНР"?" – спросил журналист.

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"Сейчас на территории России и в оккупированном Крыму находятся 113 граждан", – ответила Денисова.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".

Источник: https://censor.net.ua/n3147426
 
 
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Так что в Украине не соберут 113предателей? Мертветчук, Рабинович, Новинский, буслаев и тд. Нафига украинцам этот БИОМУСОР???
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как аказалась праваславная **** навінскій большє патріот Украіни чєм большєнство на цєнзарє мєстних пісак В России и оккупированном Крыму удерживают 113 украинцев, - Денисова - Цензор.НЕТ 3360
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Лоно - жіноча піхва;Лоно - жіноча матка;Лоно - жіночий лобок або вульва, найменування зовнішніх жіночих статевих органів
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Куди воно нас повертає? Ви за що голосували?
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В окупированном крыму удерживают 2 миллиона украинцев
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