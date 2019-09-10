 Указы о помиловании граждан РФ Зеленским никогда не будут опубликованы, - Денисова

Об этом заявила в интервью РБК украинский омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.
"Сколько из тех, кто вернулся в Россию, были помилованы Владимиром Зеленским? Звучали разные цифры, от 12 до 16. Будут ли опубликованы указы о помиловании?", – спросил журналист.
"Указы не будут опубликованы, потому что они под грифом "секретно". Они никогда не публикуются", – ответила Денисова.
Она отказалась уточнить, действительно ли помилованных россиян 16.
"Я не могу комментировать, я могу комментировать только свою работу", – отметила украинский омбудсмен.
Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.
Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.
Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".
Передай старшему смены, чтоб отправил тебя очки чистить - за **********
1.правильно кацапе. в українській мові на відміну від твоєї чуваської змінюється відмінок при звертанні
2. не на українскій, а українською!
Два слова - дві помилки! А тепер затули пельку і йди до шефа Стецька за підручником
Но зебобик положил на Конституцию Украины то чем на рояле играет.... и за это ему рано или поздно придется ответить.....
Факт нарушения Конституции Украины на лицо...всем нормальным людям это видно...а зебобикам с залитыми "божьей росой" беньками нет....доказать зебобикам что либо не возможно....
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.
Вот полный текст этой статьи....
Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.
Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.
Вот ссылка на текст Конституции Украины...https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
А у зебобика есть другой текст?? И другая ссылка..??
Зебобик нарушил положение статьи 25 Конституции Украины...и придет время он за это ответит....
Вот деяния зебобика...https://ze.live/....полный учет...с указанием даты...нарушенного Закона...и статьи Закона....
А теперь давай...тоже самое о Порошенко....
Вы зрадоботы за пять лет не смогли ничего конкретно о том что нарушил Порошенко сказать...одни истеричные вопли....
https://censor.net.ua/video_news/3147216********************************************************************************
Тогда чего вы тут раскудахтались?
а не на фронте
и овисюлькеного папу - вора в законе