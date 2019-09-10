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 Политика Украины
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Все про:Денисова (491) Зеленский (2756) помилование (183)

 Указы о помиловании граждан РФ Зеленским никогда не будут опубликованы, - Денисова

Указы о помиловании россиян, освобожденных в рамках обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, не будут обнародованы.

Об этом заявила в интервью РБК украинский омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Сколько из тех, кто вернулся в Россию, были помилованы Владимиром Зеленским? Звучали разные цифры, от 12 до 16. Будут ли опубликованы указы о помиловании?", – спросил журналист.

"Указы не будут опубликованы, потому что они под грифом "секретно". Они никогда не публикуются", – ответила Денисова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 10 освобожденных политзаключенных были помилованы, один - отпущен под личное обязательство, - Денисова

Она отказалась уточнить, действительно ли помилованных россиян 16.

"Я не могу комментировать, я могу комментировать только свою работу", – отметила украинский омбудсмен.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".

Источник: https://censor.net.ua/n3147424
 
 
 Топ комментарии
 
Он намекает, что ты слишком часто зеленое гавно ешь, деструктивные изменения твоего мозга налицо
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Зауважте: не "підписані не будуть", а "неопубліковані не будуть". Тобто таки підписав. Це означає, що ці "громадяни РФ" помилувані і кримінальне переслідування проти них припинене. І не може бути відновлення, хіба що по інших випадках. Все. Вони чесні громадяни. Перед Гаагою - також.
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Зельц - это колбаса со свынячей головы. На что ты намекаешь, порохобот?
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Чего ты? Укази про помилування громадян РФ Зеленським ніколи не будуть опубліковані, - Денісова - Цензор.НЕТ 1445 Зельцман - колбаса из Вальцмана. Все пучком
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Та отож! Мусимо визнати, що Вальцман висрав Зельцмана. І хоч схоже на ковбасу, часником не пахне.
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Он намекает, что ты слишком часто зеленое гавно ешь, деструктивные изменения твоего мозга налицо
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свыночола свыноЫлита зашкварчала Указы о помиловании граждан РФ Зеленским никогда не будут опубликованы, - Денисова - Цензор.НЕТ 3145
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Давай я тебе в рожу еще раз поссу, умоешься вторично!
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довбень,то шкварчить твой падгарєвшій пукан Укази про помилування громадян РФ Зеленським ніколи не будуть опубліковані, - Денісова - Цензор.НЕТ 1189
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Пивень, а чего ты Кыив написал? В честь того, что тебя нашли возле крыжопольской районной кунтскамеры в коробке из вонючего рошеновского торта твоего хозяина, который закрысил название Киев?
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Прокукарекай , что нибудь еще. Лахта сраная, ты совсем не палишься
Передай старшему смены, чтоб отправил тебя очки чистить - за **********
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бутусов зря здесь культивирует ругливый свинарник сывочолого опущенца
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Шо, казламордое, на укр раскладку денег не хватило?
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это ты про себя гавкнуло, винницкое бомжье?
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Кацап, на українській пишеться Київ, читається теж так. У кацапів букви ї немає, а букву и кацапи читають як і. В них чЄлюсті не так рАспАложені і читати по людськи вони не можуть. Тому мабуть так і написав, що б кацапи розуміли. Укази про помилування громадян РФ Зеленським ніколи не будуть опубліковані, - Денісова - Цензор.НЕТ 7948
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Ты меня будешь учить, жлобяра липецкого происхождения? Смотри, опудало на первые свои два слова:
1.правильно кацапе. в українській мові на відміну від твоєї чуваської змінюється відмінок при звертанні
2. не на українскій, а українською!
Два слова - дві помилки! А тепер затули пельку і йди до шефа Стецька за підручником
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Кацап, я говорю тою мовою якою мене мамка навчила. А є Ше літературна мова на яку ти зара апелюєш. Значить, це ще раз доказує Шо ти кацап. А у нас в Україні скільки областей скільки й відтінків української, та навіть на рівні районів є деякі відмінності. Зрозумів кацап? Ящо ти Ше кацап, а не малорос прокацаплєний
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Да, да. Отмазки, что в Саратове не было учительницы украинского мне известны. Так вот, порохоботина, если ты не в состоянии выучить мову даже в пределах пятого класса школы для имбецилов, не сунь свою пыку учить других. И запомни, украинский это не твой жлобячий суржик, а прекрасный самодостаточный язык. И не смей его коверкать, быдло
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Гибрид Зебри и осла называется ЗЕброид, або зебрил. Ни на что не намекаю, просто запомни те
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Больше творчества, тоньше действуйте, ботва. Вы прям как дети со своими дразнилками
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Явно-главная задача твоего оппонента сбить тему. Про Петю уже мало, а нужно пердеть в стакан, что бы всегда кукарекать для сравнения Президента и ***********.
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а указы о лишении их гражданства задним числом - будут опубликованы? Указы о помиловании граждан РФ Зеленским никогда не будут опубликованы, - Денисова - Цензор.НЕТ 6480
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Не царское это дело слуги народа перед господином отчитываться. Скоро гриф секретно станит символом новой власти. Журналистам уже указали на дверь в КМУ. Нечего устраивать шоу из заседания слуг, которые сутками без сна и отдыха обсуждают как лучше сделать жизнь своих господ и как себе повысить зарплату хотя бы до минимума господской.
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А нельзя лишить гражданства цемаха...вышинского...ежова...они граждане Украины по праву рождения....и выдать их другому государству тоже нельзя...так как они граждане Украины...
Но зебобик положил на Конституцию Украины то чем на рояле играет.... и за это ему рано или поздно придется ответить.....
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не трогайте Трубу. ему не до этого. Укази про помилування громадян РФ Зеленським ніколи не будуть опубліковані, - Денісова - Цензор.НЕТ 9929
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Вот смотри. Если зеля не играл на рояле хреном, а это всё воображение твоего больного мозга. То тогда получается что говоришь что Зеленский уважает Конституцию. А ты дурень. Докажи что он играл, тогда окажиться что ты как бы не брехло.
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На якой секунді цього відео є незаперечні докази?
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Кому доказывать?7 Упоротому зебобику?? А зачем??

Факт нарушения Конституции Украины на лицо...всем нормальным людям это видно...а зебобикам с залитыми "божьей росой" беньками нет....доказать зебобикам что либо не возможно....
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Статья 25 Конституции Украины гласит...
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.
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Ну и как же по мнению упоротого зебобика она звучит по другому...??

Вот полный текст этой статьи....

Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.
Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.


Вот ссылка на текст Конституции Украины...https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
А у зебобика есть другой текст?? И другая ссылка..??
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И что меняет полный текст этой статьи?? Ничего...абсолютно ничего...
Зебобик нарушил положение статьи 25 Конституции Украины...и придет время он за это ответит....
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Те що вана повна. Зеленський за свої дії безперечно відповість. Але це не на часі. На часі відповідь за свої дії одному мородерові, та його поплічникам. Не покаране зло в майбутньому можливо випливе крахом. Так що суши сухарі.
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А за какие действия тому морадеру придется ответить??

Вот деяния зебобика...https://ze.live/....полный учет...с указанием даты...нарушенного Закона...и статьи Закона....
А теперь давай...тоже самое о Порошенко....
Вы зрадоботы за пять лет не смогли ничего конкретно о том что нарушил Порошенко сказать...одни истеричные вопли....
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А по прозьбі громадянина, держава має право допомогти покинути межі ?
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Может...но в этом случае тот кто просит...не будет у трапа самолета говорить журналистам о том...что он вернется при первой же возможности..... Укази про помилування громадян РФ Зеленським ніколи не будуть опубліковані, - Денісова - Цензор.НЕТ 2183
https://censor.net.ua/video_news/3147216********************************************************************************
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Мало що він говорить. Щас просить допомогти покинути межі держави, бо йома так закортіло. А там як зьявится можливість, то зразу повернеться. Ну так йому закортіло.
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Ну да...ну да...вот пусть об этом зебобик и расскажет на суде....который гад ним будет при любых раскладах....
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Краще пишіть тексти промов гна судах петру. Йому вони потрібні дуже.
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Зауважте: не "підписані не будуть", а "неопубліковані не будуть". Тобто таки підписав. Це означає, що ці "громадяни РФ" помилувані і кримінальне переслідування проти них припинене. І не може бути відновлення, хіба що по інших випадках. Все. Вони чесні громадяни. Перед Гаагою - також.
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Ну таки указы не публикуют из за личной информации . но количество помилованных за месяц такой информацией не является и статистика всегда пубиковалась
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Тепер вочевидь не будуть публікувати. Підозрюю, що Зєлєнскій ці помилування поставив на потік, щоб убезпечити свого хм... старшого партнера від свідків у Гаазі.
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Все нормально, все ОК, наши герои на СВОБОДЕ.
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Герои на свободе, чтобы вы не думали, какую цену за это пришлось заплатить и что вас продали с потрохами.
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Чекушка, тебе не понять,НИКОГДА, не дано от рождения понимание.
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Да ваши ботвинные манипуляции понятны насквозь
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на каких фронтах "воюете", в каких пленах "тоскуете" ?
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"воин-поцреот" , как утренняя эротическая прогулка, долго шёл ?
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Лишнехромосомный, а твоим героям уже присвоили звание "Герой России"?
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Ага, вже обьявлен набор в новые заложники, и двоих на границе Крыма взяли, надо как то воду выторговать, да и новороссия тоже нормально, украинцы же за заложников все отдают, поче не брать ? Пойдешь в заложники, хочешь быть героем ?
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коли починаєця сєкрєтность, в мене зразу спрацьовує тривога - за всіма ознаками ми маємо несамостійну владу, керовану ФСБ та ГРУ.
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Не столько предатель ,как самоуверенный ЛОХ ,, которого кацапы играючи обвели вокруг пальца . Указы о помиловании граждан РФ Зеленским никогда не будут опубликованы, - Денисова - Цензор.НЕТ 169 .
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Так, Порошенко дійсно дурень та лошара😁
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обвели вокруг пальца зебенят, а зеля действует осознано и в своем интересе...
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Может и не предатель, а лох, совершивший предательство. Если бы ***** пришлось выдавать моряков, то это бы обрушило рейтинг ***** в паРаше, а так - ему лох помог этого избежать, да ещё бонус в виде Цемаха выдал, который был свидетелем, одним из звеньев цепочки доказательств..
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Там нужные люди дают советы, а он исполняет и прется от своей "значимости" - несколько лет назад все паРашку на флажки загоняли, а теперь Украину гонят, чтобы с Пукиным помирились и вся ответственность за результат была не на Европе и США...
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Указы будут озвучены на судебном процессе о госизмене совсем скоро.
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сирийцы уж скоко лет о п одобном мечтают..))) поздно.. 73 выбрали и ВАШЕ унижение тоже
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послідовникам свиночолого так не до вподоби звільнення своїх громадян, що аж на гівно виходять Укази про помилування громадян РФ Зеленським ніколи не будуть опубліковані, - Денісова - Цензор.НЕТ 2900
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Зебилы, тут предатель ежов собирается вернуться в Украину, как думаете, зеБЕнин телепузик, ему должность вернет и награду вручит?
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нав'язали суспільству свєрхценность оттого обміну, ніби він все вирішує. Наробили кучу юридичних дурниць-злочинів, обміняли неймовірною ціною три десятки заручників, а за цей час кацапи нахватали нову партію на обмін, і ше залишаєця кілька сотень в закромах. ***** в захваті от такого партньора - Валодзі-дурачка - в одно мгновєніє рішившего всє внєшнєполітіческі проблєми кацапів
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Уже совсем скоро зелескот будет жрать зону. Если петуховичу удалось сбежать, то зеленое шапито сядет пожизненно с конфискацией за сдачу нац интересов, разворовывание страны и убийства украинских военных ради дешевого пиара
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Пейсатели цензоровские, а опубликованы ли приказы Порошенко о помиловании орков, когда происходили обмены пленными? Нет. И не опубликованы по той же причине.

Тогда чего вы тут раскудахтались?
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зеледрот упоротый, ты хоть читать умеешь? или твоя задача писать, а не читать?
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В отличие от тебя олигофрена-зеледрота упоротого, я и читать и думать умею.
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ПОД ГРИФОМ СЕКРЕТНО ТАКЖЕ БУДЕТ ПОДПИСАНО ВСКОРЕ ДОГОВОРЁННОСТИ С ПУЙЛОМ(АКТ О КАПИТУЛЯЦИИ)
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чего не в плену ? мы бы за тебя "попереживали" тут ...
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А шо такоє? Ми всі ж президенти,хотіли б почитати царських указів
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Стадо порохоботов "сидящих" на цезоре, которое в разный способ откосило от призыва, "рассуждают" о зраде Зеленского по освобождению пленных. Иуды вы, вместе со своей свинячьей головой ...
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Яке убоге мислення,ти чи дебіл кончений,чи сепар,чи фсбешник.
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скорее ты - потому и в германии)))
а не на фронте Укази про помилування громадян РФ Зеленським ніколи не будуть опубліковані, - Денісова - Цензор.НЕТ 6835
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они свина любят - и рошенки его обожают
и овисюлькеного папу - вора в законе Укази про помилування громадян РФ Зеленським ніколи не будуть опубліковані, - Денісова - Цензор.НЕТ 2993 Укази про помилування громадян РФ Зеленським ніколи не будуть опубліковані, - Денісова - Цензор.НЕТ 2993
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Получается, что зелепузики с ольгинскими исходились на Пукина, но хотели знать о чем Порох говорит с Пукиным и т.д, а теперь все секретно и разговоры Владимир Александрович без посторонних разговаривает и помилование секретные, но зелепузиков все устраивает.. Укази про помилування громадян РФ Зеленським ніколи не будуть опубліковані, - Денісова - Цензор.НЕТ 3417 ...парадокс... Укази про помилування громадян РФ Зеленським ніколи не будуть опубліковані, - Денісова - Цензор.НЕТ 1644
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