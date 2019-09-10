EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  2588  43
Материалы по теме:
Все про:Денисова (491) помилование (183) политзаключенные (1311) пленные (549)

 10 освобожденных политзаключенных были помилованы, один - отпущен под личное обязательство, - Денисова

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что в отношении 10 освобожденных политзаключенных украинцев было принято решение о помиловании, еще 1 был отпущен под личное обязательство.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об она сообщила в эфире "Сніданок з 1+1" во вторник.

"В отношении 10 из политзаключенных было прошение о помиловании и они были помилованы президентом РФ, один - господин Бекиров был освобожден под личное обязательство. 24 украинских моряка были освобождены под обязательство мое, как человека, который заслуживает доверия в соответствии со ст.3 УПК РФ", - сказала она. 

При этом она отметила, что действительно в России продолжаются следственные действия в отношении украинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев и Москва продолжают диалог об обмене удерживаемыми лицами, - Денисова

"Сейчас продолжается ознакомление с материалами дела. Наши моряки ознакомились, продолжают ознакамливаться адвокаты. Согласно решению Трибунала ст.119 предусматривает, что Трибунал не считает необходимым от России приостановить уголовное преследование в отношении 24 украинских моряков. При этом ст.124 обязывает Россию незамедлительно освободить корабли и моряков", - рассказала омбудсмен.

Денисова подчеркнула, что в Украине все они свободные граждане.

Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.

Источник: https://censor.net.ua/n3147419
 
 
 Топ комментарии
 
То есть переполох в коментах Антиколорадоса был правдой.... Пенисова признала шо морячки таки нарушили границу Параши.... Это же зашквар полный. Какие нахер "личные обязательства"? Не зря она к Москальковой так любила кататься, раз даже сделили вид шо ее чуть не толкнули машиной из кортежа последней и типо проигнорировали. А это все был спектакль. Как с Гадей Хавченко.
Неее, на месте Европы я бы уже окончательно послал. Сколько было движений и утверждений шо Рашка незаконно задержала, а тут ..... "личное обязательство". Тов. полковница ФСБ Пенисова, для повышения по службе прибыла, тов. генерал.(жрет стакан водки "русской" со звездочками на дне - традиция такая.).
 показать весь комментарий
 
Именно и не позже 7 числа, так что мы успели их обменять
 показать весь комментарий
 
Крым пока еще Украина, но территориальные воды Крыма приЗедент уже признал российскими.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А ведь этот выдающийся в истории Украины день- День Обмена- Еще и серьйозно поднял боеспособность Украинской Армии!
Теперь каждый солдат знает что в случае попади он в плен, власть, особенно Президент сделают все возможное чтобы поскорее освободить его!
 показать весь комментарий
 
 
І український омбудсмен визнає їх злочинцями, як між іншим, і така собі Мендель,прес-секретар Зєлєнского і візьме на поруки, як "лвцо, заслужівающєє довєріє" у кацапських чекістів. Головне, що в Україні вони будуть "чувствовать сєбя свободнимі гражданамі". А цікаво, як за межами України? Скажімо, в Італії? Як злочинець, відпущений "на порукі"?
 показать весь комментарий
 
Да! Тєпєрь каждий салдат знайєт, шо ні в койєм случайє ніззя оказивать сопротівлєнійє врагу - нада сразу сдаваца в плєн. Так ти получішь ордєн, повишенійє в званії, новую кватіру в Кийовє і разнийє другійє плюшкі. А, сопротівляясь, ти ріскуйєш погібнуть ілі стать інвалідом - оно вам нада?
 показать весь комментарий
 
 
еще смешно как выслали массу нафиг на валаамы подыхать. все правильно Сралин делал - рабы недостойны уважения. если портишь своим видом лавочку - пожалуй на костную муку, товарищъ(а не "предатель ли ты часом"?(прищуривает глазищи))
 показать весь комментарий
 
 
Мы рады что госпожа Денисова вызывает у русских доверие!
 показать весь комментарий
 
 
..А моряків то су...моржова повинен був так отпустити !?
 показать весь комментарий
 
 
Именно и не позже 7 числа, так что мы успели их обменять
 показать весь комментарий
 
 
То есть переполох в коментах Антиколорадоса был правдой.... Пенисова признала шо морячки таки нарушили границу Параши.... Это же зашквар полный. Какие нахер "личные обязательства"? Не зря она к Москальковой так любила кататься, раз даже сделили вид шо ее чуть не толкнули машиной из кортежа последней и типо проигнорировали. А это все был спектакль. Как с Гадей Хавченко.
Неее, на месте Европы я бы уже окончательно послал. Сколько было движений и утверждений шо Рашка незаконно задержала, а тут ..... "личное обязательство". Тов. полковница ФСБ Пенисова, для повышения по службе прибыла, тов. генерал.(жрет стакан водки "русской" со звездочками на дне - традиция такая.).
 показать весь комментарий
 
 
а она что то решает?? это решение 73%, за это они голосовали
ей тупо приказал зеля и она естес-но прогнулась..))))
 показать весь комментарий
 
 
А если бы ей Зеля приказал сесть на бутыку, взять в руки балалайку и станцевать "яблочко"?
А если бы приказал "выпить йаду"?
Чикатиле голоса тоже приказали поразвлекаться, но он же не был освобожден.
 показать весь комментарий
 
Обьявите весь список пожалуйста, кто признал вину и написал Путлеру о помиловании?
 показать весь комментарий
 
Это тебе зачем нужно? Люди выкарабкивались любой ценой, ты бы тоже просил о помиловании.
 показать весь комментарий
 
 
Так может людям, которые при первой же опасности забывают о присяге и практически добровольно идут на любое сотрудничество с противником, не стоит ходить на заработки в армию, а лучше сидеть дома и смотреть "Сватов"?
 показать весь комментарий
 
 
Осталось предложить дома достойную зарплату.
 показать весь комментарий
 
Эхо-Москвы - номинировать Зеленского на Нобелевскую премию мира.
 показать весь комментарий
 
а просил кто? Прошение о помиловании - признание вины.
 показать весь комментарий
 
 
Пані Денисова, хочеться точно розуміти на яких умевах випустили наших моряків. По рішенню Міжнарожного Трибуналу, який визнав їх невиннми, Крим і територіальні води українськими, а московитів- піратами. Чи, як злочинців, які по законам мордора затримані в москальських водах, москальського криму? То чий Крим, пані Денисова?
 показать весь комментарий
 
 
Крым пока еще Украина, но территориальные воды Крыма приЗедент уже признал российскими.
 показать весь комментарий
 
 
Тут по поромосковському радіо сказали, що Денісова засекретила кількість помилуваних зі сторони України...
 показать весь комментарий
 
Якщо будуть бити током, то зізнаєтесь, що ви Іісус. а потім попросите помилування, щоб воскреснути.
 показать весь комментарий
 
"помилованы" - значит преступников на свободу выпустили? Ай-я-яй
 показать весь комментарий
 
Кремль отказался раскрыть списки тех, кого выдала Украина. Хотя сам обещал это сделать

13:30, 9 сентября 2019

Источник: Meduza

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопросы об удерживаемых лицах, которых Украина передала России в рамках обмена 7 сентября.
Когда Пескову напомнили, что он сам обещал, что полный список будет озвучен позднее, тот сказал: «Оставляю без ответа этот вопрос, никак не комментирую». Песков также не стал комментировать вопрос, получат ли российское гражданство украинцы, прибывшие по обмену в Москву.
Он также добавил, что президент Владимир Путин не присутствовал в аэропорту, куда прибыли выданные Украиной лица, так как это не прерогатива главы государства. «Глава государства свою часть пути прошел для того, чтобы этот обмен смог состояться», - заметил Песков.
После обмена по схеме «35 на 35» президент Украины сразу опубликовал на своем сайте список тех, кого Москва выдала Киеву. Список тех, кого выдала Украина, публиковала«Украинская правда» со ссылкой на неназванные источники, но официально его не подтверждали.

https://meduza.io/news/2019/09/09/kreml-otkazalsya-raskryt-spiski-teh-kogo-vydala-ukraina-hotya-sam-obeschal-eto-sdelat
 показать весь комментарий
 
все вірно вона сказала..про суд який наполягав відпустити моряків і кораблі(кораблі готують до повернення)а рашка хай собі там веде слідство...так і строк піджав. виж розумієте що москва з путіним нічого не виконують і плюють на все. і просто так легко нікого не відпустять...їм потрібні поступки.якась перевага..ось хоча така дрібна як заяви про помилування.як взяття на свою відповідальність.виж слухайте заяви.пояснення чому і як все було.. люди вдома.щасливі.лікуються..чи ви хотіли інакше? я теж хотів. але якщо ви будете путіним чі Зеленським тоді будете рішати інакше як ви це бачіте. а може об"явите рашці війну офіційно...(( тут один написав сопля мабудь якась..що треба с точки У мов обстріляти донбас і помститися..ну скажіть таке писати адекватний напише? цеж неадекватна рашка . друга в світі по армії і перша по кровожерливості і неадекватності!а інші пропонують не мінятися...а сидіти в нквд в ****** ви будете по 10-20 років? себе на місті полонених і замордованих не уявляли?мов не такою ціною...а якою ціною? у кожного ціна бачення своя.якось так...хто відповість мені...прошу неадекватам ..тролям і соплям різним хто пише по 2 слова .нерозуміючі тему.ситуацію.нічого не слідкує і не знає нічого не писати.а ліжби щось ********* що це зрада..(( коли ви будите на місці влади з двух сторін. ви будет приймати рішення як ви це бачите..
 показать весь комментарий
 
О, вот один из тех людей, которые берут кредит для проведения свадьбы, чтобы ПАБАГАТОМУ, а потом прячутся от коллекторов.
 показать весь комментарий
 
думаю дай гляну може неадекват якийсь надряпав щось...ти перший... *какой кредит. какая *** свадьба, какие коллекторы? у тебя с головой всё в порядке или нет? вижу нет! то что я писал...ляпнуть не по теме... ((кредит брал 1 раз в жизни 20 лет назад. свадьба троль ты была аж 40 лет назад.как говорят: ты ему про фому. он тебе про ерёму... 10 звільнених політв'язнів було помилувано, одного - відпущено під особисте зобов'язання, - Денісова - Цензор.НЕТ 3707 с тобой всё печально...
 показать весь комментарий
 
Не волнуйся так, для подобных тебе абсолютно нормально иметь проблемы с абстрактным мышлением.
 показать весь комментарий
 
вот таких наберут у власть с абстрактным мышлением которое понятно только им одним а не людям. и гоните беса со своим мышлением... люди понимают простоту и ясность а не так как тебя послушай и думай. что он кизданул. что имел ввиду. поэтому таких как ты абстракционистам к власти подпускать нельзя. потому что такого на карулесите в ответах и обьяснениях и докладах...( это примерно так:приходи сегодня.приходи вчера. иди на фуй пока нафуй непослал...)что попало ... 10 звільнених політв'язнів було помилувано, одного - відпущено під особисте зобов'язання, - Денісова - Цензор.НЕТ 3918 10 звільнених політв'язнів було помилувано, одного - відпущено під особисте зобов'язання, - Денісова - Цензор.НЕТ 3918
 показать весь комментарий
 
ЯКЩО ЦЕ НЕ ЗРАДА ДЕРЖІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ - ТО ЩО ЦЕ ТОДІ?! - Керченська протока вже російська?
https://www.youtube.com/watch?v=6W6U8yIHsu8
 показать весь комментарий
 
 
Вы лучше расскажите,как ВАС путлер СДЕЛАЛ?Моряки,которые ничего не нарушили - под следствием,а вышинский и цемах - ОСВОБОЖДЕНЫ без претензий к ним.Я уже не говорю о террористке подорвавшей полковника СБУ и других.И это ПОЗОРИЩЕ называется перемогой?Вы 25% населения вообще за идиотов держите?
 показать весь комментарий
 
 
там цікаво також те, що моряків відпустили під особисте зобов,язання Денісової, тобто слідство по морякам кацапи продовжують але Україна допомогла кацам зберегти обличчя і уникнути формальної віповідальності за невиконання рішення міжнародного трибуналу. Що заважало провести обмін моряків не 7-го, а наприклад восьмого вересня? Щоб кацапів мокнути та зафіксувати порушення ними й цього рішення міжнародного права. Але тут виявляється, що й моряки звільнені так би мовити умовно - бо зобов,язані їздити до каців на виклик слідчого чи суду. А Україна на яких умовах звільнила кацапів?
 показать весь комментарий
 
извини ....а вы 74 % населения страны держите же за них и что ЗРАДИЛИ ...какая п победа должна быть по твоему в данной ситуации? набрать в рот гавна и плюнуть в сторону рашки...?((
 показать весь комментарий
 
Я вот не понимаю людей которые пишут , что моряков должны были и так освободить , вы реально в это верите 10 звільнених політв'язнів було помилувано, одного - відпущено під особисте зобов'язання, - Денісова - Цензор.НЕТ 9584 , для начала Параша не должна была пиратствовать в Азовском море 10 звільнених політв'язнів було помилувано, одного - відпущено під особисте зобов'язання, - Денісова - Цензор.НЕТ 2698 Запад же промолчал, Крым должны были отдать , не обстреливать ВСУ в 14-м с территории Параши и много чего еще ........ Просто )(уйло положил на весь мир и будет класть , пока его не остановит, ВЕСЬ мир, как с Гитлером
 показать весь комментарий
 
Если бы кацапам было плевать на Трибунал - они бы так не суетились к сроку,
 показать весь комментарий
 
Какое унижение принять помилование от агрессора.Многие герои пошли на эшафот,но помилования у врага не просили.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх