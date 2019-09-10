 10 освобожденных политзаключенных были помилованы, один - отпущен под личное обязательство, - Денисова

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об она сообщила в эфире "Сніданок з 1+1" во вторник.
"В отношении 10 из политзаключенных было прошение о помиловании и они были помилованы президентом РФ, один - господин Бекиров был освобожден под личное обязательство. 24 украинских моряка были освобождены под обязательство мое, как человека, который заслуживает доверия в соответствии со ст.3 УПК РФ", - сказала она.
При этом она отметила, что действительно в России продолжаются следственные действия в отношении украинцев.
"Сейчас продолжается ознакомление с материалами дела. Наши моряки ознакомились, продолжают ознакамливаться адвокаты. Согласно решению Трибунала ст.119 предусматривает, что Трибунал не считает необходимым от России приостановить уголовное преследование в отношении 24 украинских моряков. При этом ст.124 обязывает Россию незамедлительно освободить корабли и моряков", - рассказала омбудсмен.
Денисова подчеркнула, что в Украине все они свободные граждане.
Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.
Теперь каждый солдат знает что в случае попади он в плен, власть, особенно Президент сделают все возможное чтобы поскорее освободить его!
Неее, на месте Европы я бы уже окончательно послал. Сколько было движений и утверждений шо Рашка незаконно задержала, а тут ..... "личное обязательство". Тов. полковница ФСБ Пенисова, для повышения по службе прибыла, тов. генерал.(жрет стакан водки "русской" со звездочками на дне - традиция такая.).
ей тупо приказал зеля и она естес-но прогнулась..))))
А если бы приказал "выпить йаду"?
Чикатиле голоса тоже приказали поразвлекаться, но он же не был освобожден.
13:30, 9 сентября 2019
Источник: Meduza
Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопросы об удерживаемых лицах, которых Украина передала России в рамках обмена 7 сентября.
Когда Пескову напомнили, что он сам обещал, что полный список будет озвучен позднее, тот сказал: «Оставляю без ответа этот вопрос, никак не комментирую». Песков также не стал комментировать вопрос, получат ли российское гражданство украинцы, прибывшие по обмену в Москву.
Он также добавил, что президент Владимир Путин не присутствовал в аэропорту, куда прибыли выданные Украиной лица, так как это не прерогатива главы государства. «Глава государства свою часть пути прошел для того, чтобы этот обмен смог состояться», - заметил Песков.
После обмена по схеме «35 на 35» президент Украины сразу опубликовал на своем сайте список тех, кого Москва выдала Киеву. Список тех, кого выдала Украина, публиковала«Украинская правда» со ссылкой на неназванные источники, но официально его не подтверждали.
https://meduza.io/news/2019/09/09/kreml-otkazalsya-raskryt-spiski-teh-kogo-vydala-ukraina-hotya-sam-obeschal-eto-sdelat
https://www.youtube.com/watch?v=6W6U8yIHsu8