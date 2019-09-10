 10 освобожденных политзаключенных были помилованы, один - отпущен под личное обязательство, - Денисова

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об она сообщила в эфире "Сніданок з 1+1" во вторник.

"В отношении 10 из политзаключенных было прошение о помиловании и они были помилованы президентом РФ, один - господин Бекиров был освобожден под личное обязательство. 24 украинских моряка были освобождены под обязательство мое, как человека, который заслуживает доверия в соответствии со ст.3 УПК РФ", - сказала она.

При этом она отметила, что действительно в России продолжаются следственные действия в отношении украинцев.

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"Сейчас продолжается ознакомление с материалами дела. Наши моряки ознакомились, продолжают ознакамливаться адвокаты. Согласно решению Трибунала ст.119 предусматривает, что Трибунал не считает необходимым от России приостановить уголовное преследование в отношении 24 украинских моряков. При этом ст.124 обязывает Россию незамедлительно освободить корабли и моряков", - рассказала омбудсмен.

Денисова подчеркнула, что в Украине все они свободные граждане.

Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.