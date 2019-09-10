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Все про:вокзал (179) Киев (17886) минирование (839)

 Злоумышленником, который "заминировал" железнодорожный вокзал в Киеве, является 29-летний россиянин, - прокуратура

Правоохранители установили личность злоумышленника, который "заминировал" Киевский железнодорожный вокзал. Им оказался 29-летний гражданин Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прократуры г. Киева.

Киевской местной прокуратурой №9 сообщено о подозрении 29-летнему гражданину Российской Федерации, который предоставил ложное сообщение о подготовке взрыва на железнодорожном вокзале Киева.

Следствием установлено, что 29.08.2019 г. мужчина позвонил на телефон спецлинии "102" и сообщил оператору о том, что в камерах хранения на первом и втором этажах вокзального комплекса Киев-Пассажирский и в залах ожидания находятся взрывные устройства.

Правоохранители и пиротехники, которые выезжали место происшествия, никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружили.

Проведенными следственными действиями "минера" удалось установить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан иностранец, который "заминировал" вокзал в Киеве, - Нацполиция

В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 УК Украины, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Всего с начала года по уголовным производствах по фактам ложного сообщения о подготовке взрыва объявлено 19 подозрений. 17 уголовных производств направлено в суд, из которых 13 - с обвинительными актами, 3 - с ходатайствами о применении принудительных мер медицинского характера, 1 - с ходатайством о принудительных мерах воспитательного характера (в отношении несовершеннолетнего).

Источник: https://censor.net.ua/n3147417
 
   
 Топ комментарии
 
Таких "гостей" нужно собирать в батальоны и пусть связанные цепью разминируют участки после ватного Донбасса Зловмисником, який "замінував" залізничний вокзал у Києві, виявився 29-річний росіянин, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6797
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Атпууустят ... у нас зараз патепленіе з мокшами, обмін полоненими і розмови біля каміна (по телефону) з ботоксним
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Повісити кацапа на гіляці і сказати, що пошуткували.
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Нормально, шесть лет пусть теперь звенит.
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является 29-летний россиянин

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як його з якогось мухосранска в Україну присунути?. В статті не сказано де той бовдур знаходиться.
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Атпууустят ... у нас зараз патепленіе з мокшами, обмін полоненими і розмови біля каміна (по телефону) з ботоксним
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Я щось не знайшов у тексті жодного слова про те що його затримали. Може йому заочно оголосили підозру.
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ХЗ... хiба так , заочно висунули пiдозру , думаю вiн не буде сидiти в Украiнi та чекати на арешт
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привязать к последнему вагону и пусть бегает...
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Посадить русскоговорящую падлюку на 25 лет в камеру где на всю стенку нарисовать ему Крымский мост. И пусть гордится вяличием.
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Таких "гостей" нужно собирать в батальоны и пусть связанные цепью разминируют участки после ватного Донбасса Зловмисником, який "замінував" залізничний вокзал у Києві, виявився 29-річний росіянин, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6797
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Повісити кацапа на гіляці і сказати, що пошуткували.
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5 років війни, а в нас кацапи розгулюють, ще й гадять. Впаяли 25 років, і в список на обмін. Хай їде на росєю.
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А всього лише треба було Порошенкові ввести візовий режим з Росією...
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так не пройшов би в другий тур, а партія єс не набрала б і 5%...а рябошапка-прокурор завів би ще одну справу по сукупності
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Я думаю, навпаки, зробив би він це, і все інше, що мав робити, тоді б і я за нього проголосував.
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Ой да ладно, зеленский не обещал и не введёт никогда визовый режим с рашкой. Все голосовавшие за конец войны, прекрасно понимали что это капитуляция.
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Зеленский конечно не введет потому, что он этого не обещал, да и время упущенно. А капитуляция у нас произошла в 2015 году, в Минске, тогда же и войну Порошенко закончил. Разве нет?
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теперь ты в ответе за президента владимира
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Я за Зеленского не голосовал, так что, вряд ли могу быть за него в ответе, но пока он почти все делает правильно. Дай Бог, чтобы и дальше так продолжалось, тогда и я не побоюсь за него отвечать.
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всегда сообщайте гражданство и национальность преступников, чтобы украинцы знали, кого опасаться...теперь понятно, что русские в украине несут угрозу
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интересно только на что можно обменять энтого ушлёпка? хорошо бы на людей но боюсь что орда в крайнем случае только валенки может предложить
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Надеюсь в КПЗ етого ***** поместят в камеру к уркам, но патриотам Украиньі.
Пусть там позвенит.
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При барыге кацапам был запрещен вьезд в Украину, но лох зеленский разрешил "братскому народу" ездить в Украину, минировать вокзалы, убивать украинцев. зелескот вы сделали это вместе!
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Грозит до 6 лет а отпустят под личное обязательство. А ввести паспортизацию телефонов хотят для украинцев. Вот такая уродская у нас власть
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А як це рогате лайно з'вилось в Україні?? може виродок через інет дзвонило, з мокшанських болот... а як кремль замінувати, можливо???
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А что случилось в губерне Украина? Почему уже не пишем "Злоумышленником, который "заминировал" железнодорожный вокзал в Киеве, является 29-летний гражданин другой страны"? Зеленского уже не любим или РФ разлюбили?
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Это ответ СБУ на захват Украинцев в Крыму? Да здравствует новый обмен и новая сдача национальных интересов!
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