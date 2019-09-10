 Злоумышленником, который "заминировал" железнодорожный вокзал в Киеве, является 29-летний россиянин, - прокуратура

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прократуры г. Киева.

Киевской местной прокуратурой №9 сообщено о подозрении 29-летнему гражданину Российской Федерации, который предоставил ложное сообщение о подготовке взрыва на железнодорожном вокзале Киева.

Следствием установлено, что 29.08.2019 г. мужчина позвонил на телефон спецлинии "102" и сообщил оператору о том, что в камерах хранения на первом и втором этажах вокзального комплекса Киев-Пассажирский и в залах ожидания находятся взрывные устройства.

Правоохранители и пиротехники, которые выезжали место происшествия, никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружили.

Проведенными следственными действиями "минера" удалось установить.

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В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 УК Украины, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Всего с начала года по уголовным производствах по фактам ложного сообщения о подготовке взрыва объявлено 19 подозрений. 17 уголовных производств направлено в суд, из которых 13 - с обвинительными актами, 3 - с ходатайствами о применении принудительных мер медицинского характера, 1 - с ходатайством о принудительных мерах воспитательного характера (в отношении несовершеннолетнего).