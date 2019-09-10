 Били током и не давали спать: освобожденный Карпюк рассказал о пытках во время заключения

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он сказал в эфире телеканала ATR.
"Как только стемнеет, выводят в коридор, наручники, руки за спину, надевают на голову целлофановый кулек, скотчем перематывают, вата, чтобы снизу ничего не видел, и выводят. Минут 10-15 мы едем, заводят в какое-то помещение, поднимают на 4 этаж, клемма к пальцу правой ноги, клемма к пальцу правой руки или к другим частям тела, и начинает идти ток сквозь тело. Различными периодами, рывками, в течение определенного времени. Неприятное такое чувство. И это то, что со мной делали. Затем привозят туда, в ИВС, комната для допросов — клетка металлическая метр на метр, там стул. И ночью, в течение суток не дают спать. Только начинаешь закрывать глаза, они через каждые два часа меняются эти вот менты, и сразу "Не спать! Не спать!" — не дают спать", — рассказал он.
Карпюк также сообщил, как в ИВС пытали Станислава Клыха.
"Мне еще повезло, ко мне они отнеслись немножко по-другому. А то, что происходило со Станиславом Клыхом, его потом привозили, в клетку сажали, заводили в камеру, привязывали за спину браслетами к кровати, ставили на колени, и всю ночь не давали спать, кричали "На колени!", "Не вставать!", "Не двигаться!" — вспомнил Карпюк.
Освобожденный украинец рассказал, что после четырех ночей пыток он потерял сознание.
"Четыре ночи были пытки, на пятую ночь пыток уже не было, но в эту ночь, в связи с тем, что я не спал, не давали спать, я просто потерял там сознание и вошел в состояние бреда... И потом я проснулся уже в камере, на шестые сутки меня перевели в камеру", - сообщил Карпюк.
Украинец отметил, что кроме пыток тюремщики в РФ также применяли психотропные вещества.
"Что применяли пытки - это одно. Кроме того, они применяли психотропные средства", — заявил он.
Напомним, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих. Согласно версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в России запросы о передаче Карпюка и Клыха.
Во время "следствия" к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха.
Правозащитный центр "Мемориал" в России признал Клыха и Карпюка политзаключенными. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что осужденные в России Карпюк и Клых стали жертвами "пародии на правосудие".
В апреле 2018 года апелляционная инстанция Свердловского областного суда определила взыскать с политзаключенных украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка 1 миллион рублей моральной компенсации за "убийство" российского солдата в первой чеченской войне.
Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
Під час голодування вглядав інакше
https://gordonua.com/img/article/3161/59_tn.jpg
Причем, что характерно, никто ЗЕбилов в Крым ехать не заставляет, сами едут, добровольно.
И в ЛДНР бизнесы вести тоже добровольно едут.
И в РФ на заработки.
Так что будет, будет у мышебратьев ЗЕбилье на обмен.
Едут? Едут.
"Дебилы, б**"(С)
Во первых Крым это Украина.
Во вторых россия находится в ПАСЕ.
А это специальная организация которая следит за соблюдением прав человека.
Не может же она их нарушать?
Хоть прямо в зону, оттуда, по слухам, удобнее всего в ПАСЕ писать,
На каком языке, к слову, писать собираетесь?
Вы же иностранных языков не знаете.
Даже запрещают в газетах правду писать.
Говорят что язык вражды.
Писать надо что все прекрасно и хорошо.
Крым это Украина.
Россия няшка.
Любовь и голуби.
С эти надо как то бороться.
Поэтому и появилась вот такая инициатива.
«У нас есть план. Мы завтра напишем обращения в адрес ОБСЕ, ООН о нашем намерении и призовем обеспечить соблюдение прав человека. Также мы рассчитываем на то, что это событие будет широко освещаться в СМИ. И еще на то, что мы будем не одни - с нами собираются идти и другие люди, которые не были в Луганске 5 лет», - сказал Денищенко.
Присоединиться к походу, по его словам, готовы представители ряда общественных организаций.
Остпльные ваши сентенции по поводу не знания языка я комментировать не буду.
Как говорится ноу коментс.
Потенциальную опасность такого путешествия Шаповалов сознает. Он не уверен, что безопасность могут гарантировать их должности ....
Это шах и мат.
Что делать то будете озабоченные и обеспокоенные?
Там, говорят, колбасу "выбросили" в продажу, "как в СССР", по 2.20 (бакса) за кило с крысятиной, специально для ЗЕбилов, как любителей-гурманоидов совка.
Поторопитесь, желающих много, очередь стоит в Крым за той колбасой, из ЗЕбилов.
В Австрии есть зебилы.
Ни по родине, ни по матери.
Духа нет у вас быть свободными -
Нам не стать с вами даже сводными.Вы себя окрестили «старшими» -
Нам бы младшими, да не вашими.
Вас так много, а, жаль, безликие.Вы огромные, мы - великие.
А вы жмете… вы всё маетесь,
Своей завистью вы подавитесь.Воля - слово вам незнакомое,
Вы все с детства в цепи закованы.
У вас дома «молчанье - золото»,
А у нас жгут коктейли Молотова.Да, у нас в сердце кровь горячая,
Что ж вы нам за «родня» незрячая?
А у нас всех глаза бесстрашные,
Без оружия мы опасные.Повзрослели и стали смелыми
Все у снайперов под прицелами.
Нас каты на колени ставили -
Мы восстали и всё исправили.И зря прячутся крысы, молятся -
Они кровью своей умоются.
Вам шлют новые указания -
А у нас тут огни восстания.
У вас Царь, у нас - Демократия.
Никогда мы не будем братьями
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Никогда мы не будем братьями,
Ни по Родине, ни по матери.
Моряки тоже с розовыми щечками.
Даже странно как то это всё.
Я внимательно смотрел всё видео, какое только можно было достать, не брезгуя никакими источниками.
И у меня теперь ещё больше вопросов. Потому что вместо измученных узников мы увидели поправившихся мужиков с пухлыми щечками.
Лично я нихрена не понял, в чем подстава.
У меня вообще нет вопросов- ты кацапский тролль. Я вас , мразей, за версту чую
Но вопросы все же есть.
И их заявления тоже какие то неоднозначные
Что они добивались своими пытками? Или это просто ненависть к Украине
Рашка должна ответить за все преступления против украинцев.
Кто понимающий в мед. понятиях, объяснит, как это "состояние бреда"? Интересно просто.