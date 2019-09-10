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 Били током и не давали спать: освобожденный Карпюк рассказал о пытках во время заключения

Освобожденный Николай Карпюк рассказал о пытках, которые применяли тюремщики против украинских политзаключенных в ИВС №1 Владикавказа в РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он сказал в эфире телеканала ATR.

"Как только стемнеет, выводят в коридор, наручники, руки за спину, надевают на голову целлофановый кулек, скотчем перематывают, вата, чтобы снизу ничего не видел, и выводят. Минут 10-15 мы едем, заводят в какое-то помещение, поднимают на 4 этаж, клемма к пальцу правой ноги, клемма к пальцу правой руки или к другим частям тела, и начинает идти ток сквозь тело. Различными периодами, рывками, в течение определенного времени. Неприятное такое чувство. И это то, что со мной делали. Затем привозят туда, в ИВС, комната для допросов — клетка металлическая метр на метр, там стул. И ночью, в течение суток не дают спать. Только начинаешь закрывать глаза, они через каждые два часа меняются эти вот менты, и сразу "Не спать! Не спать!" — не дают спать", — рассказал он.

Карпюк также сообщил, как в ИВС пытали Станислава Клыха.

"Мне еще повезло, ко мне они отнеслись немножко по-другому. А то, что происходило со Станиславом Клыхом, его потом привозили, в клетку сажали, заводили в камеру, привязывали за спину браслетами к кровати, ставили на колени, и всю ночь не давали спать, кричали "На колени!", "Не вставать!", "Не двигаться!" — вспомнил Карпюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хороший урок сторонникам "русского мира" в Украине: нет гарантии, что завтра вас не объявят фашистом и не будут пытать свои же российские братушки, - Казанский о Клыхе

Освобожденный украинец рассказал, что после четырех ночей пыток он потерял сознание.

"Четыре ночи были пытки, на пятую ночь пыток уже не было, но в эту ночь, в связи с тем, что я не спал, не давали спать, я просто потерял там сознание и вошел в состояние бреда... И потом я проснулся уже в камере, на шестые сутки меня перевели в камеру", - сообщил Карпюк.

Украинец отметил, что кроме пыток тюремщики в РФ также применяли психотропные вещества.

"Что применяли пытки - это одно. Кроме того, они применяли психотропные средства", — заявил он.

Напомним, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих. Согласно версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в России запросы о передаче Карпюка и Клыха.

Во время "следствия" к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха.

Правозащитный центр "Мемориал" в России признал Клыха и Карпюка политзаключенными. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что осужденные в России Карпюк и Клых стали жертвами "пародии на правосудие".

В апреле 2018 года апелляционная инстанция Свердловского областного суда определила взыскать с политзаключенных украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка 1 миллион рублей моральной компенсации за "убийство" российского солдата в первой чеченской войне.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Источник: https://censor.net.ua/n3147416
 
 
 Топ комментарии
 
Никогда мы не будем братьями
Ни по родине, ни по матери.
Духа нет у вас быть свободными -
Нам не стать с вами даже сводными.Вы себя окрестили «старшими» -
Нам бы младшими, да не вашими.
Вас так много, а, жаль, безликие.Вы огромные, мы - великие.
А вы жмете… вы всё маетесь,
Своей завистью вы подавитесь.Воля - слово вам незнакомое,
Вы все с детства в цепи закованы.
У вас дома «молчанье - золото»,
А у нас жгут коктейли Молотова.Да, у нас в сердце кровь горячая,
Что ж вы нам за «родня» незрячая?
А у нас всех глаза бесстрашные,
Без оружия мы опасные.Повзрослели и стали смелыми
Все у снайперов под прицелами.
Нас каты на колени ставили -
Мы восстали и всё исправили.И зря прячутся крысы, молятся -
Они кровью своей умоются.
Вам шлют новые указания -
А у нас тут огни восстания.
У вас Царь, у нас - Демократия.
Никогда мы не будем братьями
.
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Вон, очередную партию ЗЕбилов в Крыму арестовали, так что пыточное место в РФ "пусто не бывает".
Причем, что характерно, никто ЗЕбилов в Крым ехать не заставляет, сами едут, добровольно.
И в ЛДНР бизнесы вести тоже добровольно едут.
И в РФ на заработки.
Так что будет, будет у мышебратьев ЗЕбилье на обмен.
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Будь проклят тот кто после всех этих преступлений, произнесет:"Мы же братья", и проголосует за амнистию палачам садистам!
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Прикольно. Сенцов, враг путинского режима, выглядит вполне упитанным и здоровым. А Клых, член Партии Регионов и активист Антимайдана еле на ногах стоял в день возвращения.
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Сервис крайне театрально вел себя но переиграл. Скорее всего, в связи с упитанностью, это очередная консерва типа нади- голодальщицы.
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Вибач, але факти .... Щось не виглядає той Сенцов як після 200 денного голодування.
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Коли він закінчив голодування?
Під час голодування вглядав інакше
https://gordonua.com/img/article/3161/59_tn.jpg
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Маньяки ведут себя по отношению до жертвьі непредсказуемо, не ищи логику в их действиях
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Логику больных на голову и одержимых нормальному человеку найти невозможно, её просто нет, есть лишь больное воображение. Они живут в своём мире, это своего рода аутизм, состояние изменённого сознания.
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Будь проклят тот кто после всех этих преступлений, произнесет:"Мы же братья", и проголосует за амнистию палачам садистам!
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Так, кацапе, всі отримають те на що заслуговують. І ти теж.
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Вон, очередную партию ЗЕбилов в Крыму арестовали, так что пыточное место в РФ "пусто не бывает".
Причем, что характерно, никто ЗЕбилов в Крым ехать не заставляет, сами едут, добровольно.
И в ЛДНР бизнесы вести тоже добровольно едут.
И в РФ на заработки.
Так что будет, будет у мышебратьев ЗЕбилье на обмен.
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это тебе фсб в Австралию отстучало что они зебилоиды ?
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Спаси Христос, что на той помойке российской делать, разве что в море с нечистотами купаться. Так то развлечение только для любителей совка с колбасой по 2.20, дураков среди порохоботов не наблюдается. Били струмом і не давали спати: звільнений Карпюк розповів про катування під час ув’язнення - Цензор.НЕТ 351
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А что, человек разумный на оккупированную РФ территорию поедет?
Едут? Едут.
"Дебилы, б**"(С)
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А почему им не ехать?
Во первых Крым это Украина.
Во вторых россия находится в ПАСЕ.
А это специальная организация которая следит за соблюдением прав человека.
Не может же она их нарушать?
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Да мне пофиг, куда идиоты едут.
Хоть прямо в зону, оттуда, по слухам, удобнее всего в ПАСЕ писать,
На каком языке, к слову, писать собираетесь?
Вы же иностранных языков не знаете.
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Идиотов из нас делает ПАСЕ ООН и ОБСЕ.
Даже запрещают в газетах правду писать.
Говорят что язык вражды.
Писать надо что все прекрасно и хорошо.
Крым это Украина.
Россия няшка.
Любовь и голуби.
С эти надо как то бороться.
Поэтому и появилась вот такая инициатива.

«У нас есть план. Мы завтра напишем обращения в адрес ОБСЕ, ООН о нашем намерении и призовем обеспечить соблюдение прав человека. Также мы рассчитываем на то, что это событие будет широко освещаться в СМИ. И еще на то, что мы будем не одни - с нами собираются идти и другие люди, которые не были в Луганске 5 лет», - сказал Денищенко.

Присоединиться к походу, по его словам, готовы представители ряда общественных организаций.

Остпльные ваши сентенции по поводу не знания языка я комментировать не буду.
Как говорится ноу коментс.
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Он напоминает, что на неподконтрольной территории недавно собрали миллион подписей под обращением к президенту Зеленскому, где требовали признать "выбор Донбасса" и предоставить автономный статус в составе Украины. А раз Луганск - это Украина, значит, граждане Украины должны иметь право передвигаться свободно по территории Украины.

Потенциальную опасность такого путешествия Шаповалов сознает. Он не уверен, что безопасность могут гарантировать их должности ....

Это шах и мат.
Что делать то будете озабоченные и обеспокоенные?
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Вам, ЗЕбобик, в Крым.
Там, говорят, колбасу "выбросили" в продажу, "как в СССР", по 2.20 (бакса) за кило с крысятиной, специально для ЗЕбилов, как любителей-гурманоидов совка.
Поторопитесь, желающих много, очередь стоит в Крым за той колбасой, из ЗЕбилов.
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В австралии кенгуру.
В Австрии есть зебилы.
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Секунду, так именно Порошенко поддерживал торговлю с лнр-днр в 2015-м, а потом рассказывал что отправил моряков в Крым потом что "там же Украина", и ничо что там оккупанты. Так что вполне вероятно что это ************ арестовали.
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А у тебя есть сомнение в том что Крым это Украина?
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Так Карпюк сам вирішив рушити на перемовини в Рашу, чи його Ярош послав?
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вот такие вот они, братья из вяликой паРаши.
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слово братья, нужно брать в кавычки .
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Никогда мы не будем братьями
Ни по родине, ни по матери.
Духа нет у вас быть свободными -
Нам не стать с вами даже сводными.Вы себя окрестили «старшими» -
Нам бы младшими, да не вашими.
Вас так много, а, жаль, безликие.Вы огромные, мы - великие.
А вы жмете… вы всё маетесь,
Своей завистью вы подавитесь.Воля - слово вам незнакомое,
Вы все с детства в цепи закованы.
У вас дома «молчанье - золото»,
А у нас жгут коктейли Молотова.Да, у нас в сердце кровь горячая,
Что ж вы нам за «родня» незрячая?
А у нас всех глаза бесстрашные,
Без оружия мы опасные.Повзрослели и стали смелыми
Все у снайперов под прицелами.
Нас каты на колени ставили -
Мы восстали и всё исправили.И зря прячутся крысы, молятся -
Они кровью своей умоются.
Вам шлют новые указания -
А у нас тут огни восстания.
У вас Царь, у нас - Демократия.
Никогда мы не будем братьями
.
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Стихи красивые. Непонятно только, почему её парень свалил от призыва. Причём в рашку. Убежал от украинской демократии и подвёл девчонку. А стихи реально красивые.
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Правда жизни.
Никогда мы не будем братьями,
Ни по Родине, ни по матери.
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Не знаю как Карпюк (может и правда мучали), но все другие выглядят откормленными и совсем не замученными. Гриб так вообще ряху отожрал себе. Журналистам нахамил, если кто внимательно следил за событиями.
Моряки тоже с розовыми щечками.
Даже странно как то это всё.
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Нисколько не странно. Пытать людей, к которым столько внимания - это круто. Сейчас это выглядит как попытка пиара. Как бы плохо это ни звучало. Причем к Карпюку, как я понял из форума, тоже много вопросов.
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А Вы верите, что их пытали?
Я внимательно смотрел всё видео, какое только можно было достать, не брезгуя никакими источниками.
И у меня теперь ещё больше вопросов. Потому что вместо измученных узников мы увидели поправившихся мужиков с пухлыми щечками.
Лично я нихрена не понял, в чем подстава.
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Если не понял значит тебе не надо понимать.
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Ещё раз посмотрела на фотографию - и где там упитанность и розовые щечки?
У меня вообще нет вопросов- ты кацапский тролль. Я вас , мразей, за версту чую
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Не хочешь на дармовые харчи прокататься ряху отьесть? Потом нам расскажешь
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Нет, я не хочу на дармовые харчи, и никому такого не желаю. Очень рад, что парней отпустили и они теперь с семьями.
Но вопросы все же есть.
И их заявления тоже какие то неоднозначные
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Однозначность для некоторых определяется часами(минутами) сна и напругой, подведенной к однозначным органам. Херои диванные, бл@
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Рассказывать можно все что угодно. Чем страшнее, тем больше дивидендов получишь. То их в море топили каждый день, то возили пытать током, и допрашивали как супершпионов в кино. Один сумасшедший бредит, а другой ему подпевает. А Гриб, который при смерти был и совсем ослеп, оказался здоровым и вполне себе зрячим. Сказочники.
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Может ты хочешь пройти этот путь сам, для того чтобы уверовал, что кацапы нацисты.
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Иди по одному известному сексуальному маршруту. Не хочу в бан просто. Задолбали уже . Люди в плену были. Всем им светили огромные сроки, если бы не обмен, а ты здесь разглагольствуешь, сытое кацапское чмо
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Ужас. Пытки в 21 веке . Рашка не государство- это гопник.
Что они добивались своими пытками? Или это просто ненависть к Украине
Рашка должна ответить за все преступления против украинцев.
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Ноги гвоздями прибиты к затылку,но не сказал он..где спрятал бутылку.
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Помнится Надюша тоже на диете сидела. Сколько шумихи, голодали в поддержку, ПАСЕ требовала освободить, освободили, а потом не знали куда подальше отправить. А какими возгласами с блеском глаз Сеня Юлю выкатывал на сцену, забылось? Все это пиар чистейшей воды, толпе надо: "Хлеба и зрелищь", С хлебом пока заморочка отправляйтесь в рабство на зароботки, а вот зрелища будут.
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Для нас не должно быть важным хороший или плохой- главное.это наши граждане. Государство выполнило свою основную миссию- дальше уже дело совести и личностей спасённых из плена. Не все они герои, как и все мы- все разные, кто-то слабый, кто-то сильный, кто-то честный- кто-то нет.
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ФАШИСТЫ - РАШИСТЫ = НЕЛЮДИ, САДИСТЫ.
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"я просто потерял там сознание и вошел в состояние бреда..." Источник: https://censor.net.ua/n3147416

Кто понимающий в мед. понятиях, объяснит, как это "состояние бреда"? Интересно просто.
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Бред (лат. dēlīrium) часто определяют как расстройство содержания мышления с возникновением не соответствующих реальности болезненных представлений, рассуждений и выводов, в которых больной полностью, непоколебимо убеждён и которые не поддаются коррекции.
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