 Враг за сутки 13 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб ОС

Как информируе Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил:
- трижды неподалеку от Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Новотроицкого - из стрелкового оружия;
- неподалеку от Авдеевки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- неподалеку от Опытного - из автоматического гранатомета;
- дважды вблизи Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:
- неподалеку от Зайцево - из минометов калибра 82 мм;
- дважды вблизи Троицкого - из стрелкового оружия;
- неподалеку от Причепиловки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил один военнослужащий получил боевое ранение", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано.
Или отойти уже до Днепра или дальше?