 "Нет гарантии, что вас не назначат шпионом", - адвокат Полозов предостерег украинцев от посещения оккупированного Крыма и РФ

Как передает Цензор.НЕТ об этом он сказал в эфире Радио НВ.
"Многие украинские граждане ведут себя достаточно беспечно. Будто нет никакой оккупации, войны. Многие до сих пор ездят отдыхать в Крым, многие ездят непосредственно в Россию. И гарантии, что кого-то из них не схватят и не назначат террористом или диверсантом, или кем-то еще, никто не дает", - отметил Полозов.
Адвокат также убежден, что объяснять людям риски обязаны СМИ и государство.
Ну, миллион будуть давать - не поеду туда.
А как можно ехать в 37 год, когда ради звёздочки на погонах тебя изобьют, объявят шпионом и отправят в ГУЛаг?