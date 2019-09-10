 "Нет гарантии, что вас не назначат шпионом", - адвокат Полозов предостерег украинцев от посещения оккупированного Крыма и РФ

Как передает Цензор.НЕТ об этом он сказал в эфире Радио НВ.

"Многие украинские граждане ведут себя достаточно беспечно. Будто нет никакой оккупации, войны. Многие до сих пор ездят отдыхать в Крым, многие ездят непосредственно в Россию. И гарантии, что кого-то из них не схватят и не назначат террористом или диверсантом, или кем-то еще, никто не дает", - отметил Полозов.

Адвокат также убежден, что объяснять людям риски обязаны СМИ и государство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я хочу поблагодарить каждого из моих коллег. Дело было сложным и "токсичным", но никто не дрогнул, - адвокат Полозов