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 "Нет гарантии, что вас не назначат шпионом", - адвокат Полозов предостерег украинцев от посещения оккупированного Крыма и РФ

Российский адвокат Николай Полозов предостерег граждан Украины от посещения оккупированного Крыма и России.

Как передает Цензор.НЕТ об  этом он сказал в эфире Радио НВ.

"Многие украинские граждане ведут себя достаточно беспечно. Будто нет никакой оккупации, войны. Многие до сих пор ездят отдыхать в Крым, многие ездят непосредственно в Россию. И гарантии, что кого-то из них не схватят и не назначат террористом или диверсантом, или кем-то еще, никто не дает", - отметил Полозов.

Адвокат также убежден, что объяснять людям риски обязаны СМИ и государство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я хочу поблагодарить каждого из моих коллег. Дело было сложным и "токсичным", но никто не дрогнул, - адвокат Полозов

Источник: https://censor.net.ua/n3147412
 
   
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Ничего страшного, Украина потом всех выкупит, а взамен отдаст )(уйлу какую-нибудь Кемску волость. Забирайте.
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Вот, абсолютно не жалко, кто осознанно туда прётся или "родственников проведать" (вату), или в море покупаться (фекальном).
Ну, миллион будуть давать - не поеду туда.
А как можно ехать в 37 год, когда ради звёздочки на погонах тебя изобьют, объявят шпионом и отправят в ГУЛаг?
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А потім саме у цьому випадку їх міняють на російських злочинців за арешт яких наші правоохоронні органи заплатили життями.
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Это и так ясно. Но может не всем было ясно.
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А кого из отдыхающих в Крыму назначили шпионом? Вроде никого. Так в чем же опасность?
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