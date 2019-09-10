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 Лидер болгарского движения "Русофилы" Малинов, которому Путин лично вручил орден, задержан по подозрению в шпионаже

Болгарские правоохранители в рамках дела о шпионаже задержали руководителя организации "Русофилы" Николая Малинова, которого в мае 2019 президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают местные издания "24 часа" и "Болгарское национальное радио".

Официально прокуратура сообщила только то, что спецслужбы проводят следственные действия по делу о шпионаже в пользу иностранного государства. Имена задержанных в ведомстве не разглашают, там только отметили, что официальные обвинения пока никому не предъявлены.

По данным местной службы "Радио Свобода", правоохранители задержали ряд руководителей организации "Русофилы", а также политолога Живко Георгиева. У последнего спрашивали об исследованиях, которые он проводил по заказу иностранных организаций, в том числе близкого к Кремлю "Российского института стратегических исследований".

Журналистам "Радио Свободы" неизвестно, где находится руководитель "русофилов" Малинов, за 9 августа его телефон не отвечал.

В то же время "24 часа" и "Болгарское национальное радио" утверждают, что его задержали силовики, ночь на 10 сентября он проведет не в свободе. Официальное следствие обещает раскрыть все подробности дела 10 сентября.

Также сообщается о задержании секретаря "русофилов" Юрия Борисова, но его отпустили без предъявления обвинений.

Организация "Русофилы" действует на территории Болгарии уже более 15 лет, ее цель - укрепление дружбы и сотрудничества между Болгарией и Россией.

Источник: https://censor.net.ua/n3147411
 
   
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Звичайно, що путін просто так орден "Дружби" не дає. Але виникає питання: за якою спеціальністю працював Малінов і як це давало йому можливість здійснювати шпигунство?
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