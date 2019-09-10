EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  350  14
Все про:лоббирование (76) Пинчук (228) Янукович (30534) Крейг Райт (3)

 Пинчук заплатил $5,7 млн лоббистам Януковича, - "Голос Америки"

Украинский олигарх Виктор Пинчук заплатил минимум 5,7 миллиона долларов за услуги американских лоббистов и британских пиарщиков для улучшения репутации президента Виктора Януковича на Западе в 2012 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Голоса Америки".

Журналист в течение двух недель изучал документы судебного процесса над бывшим юристом президента США Барака Обамы и партнером вашингтонской юридической фирмы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP Грейгом Крейгом.

Крейга обвиняли в том, что он не зарегистрировал свою работу на Януковича (проект Veritas) в базе иностранных агентов и скрыл эту информацию от американского правительства.

Также читайте: Пинчук попросил ГПУ перенести его допрос по делу о "черной бухгалтерии" ПР: Он за границей

О встречах с Пинчуком и его участии в финансировании проекта Veritas говорится в показаниях Крейга, политконсультанта Януковича Пола Манафорта и координатора проекта Рика Гейтса, а также представителя Пинчука в суде Дага Шоэна. Кроме того, фамилия украинского миллиардера зафиксирована в документах и чеках об оплате услуг лоббистов.

"Пинчук переводил деньги Полу Манафорту через компанию на Кипре, а уже он передал их фирме Skadden. Бизнесмен платил не только за услуги написания отчета. Он оплачивал поездки юристов в Украину и Европу, включая перелеты в бизнес-классе, проживание в дорогих гостиницах Киева и суточные", — говорится в расследовании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пинчук заплатил 4 млн долларов лоббистам, чтобы преследование Тимошенко Януковичем в США не считали политикой

Согласно документам, Пинчук заплатил фирме Skadden 4,6 миллиона долларов. В дополнение, олигарх оплатил услуги пиар-фирмы FTI из Лондона за 9 месяцев 2012 года — более 720 тыс. фунтов стерлингов (более 1,1 миллиона долларов по тогдашнему курсу).

Общая сумма, которую Пинчук потратил на проект Veritas, составила не менее 5,7 миллиона долларов. Все финансирование со стороны Пинчука происходило неофициально, публично сумма контракта между Министерством юстиции Украины и американскими юристами ограничивалась 12 тысячами долларов.

Поскольку главным условием Пинчука была полная анонимность, фирма Skadden не зарегистрировала свое соглашение с Минюстом в базе иностранных агентов США. Объем услуг, которые юристы придавали правительству Украины, был маловат для официальной стоимости контракта, а это вызвало бы подозрения со стороны американских контрольных органов.

Также читайте: Присяжные в США признали лоббиста Януковича Крейга невиновным

В упомянутом отчете 2012 года компания Skadden критиковала деятельность Юлии Тимошенко, которая в то время была главным политическим конкурентом Виктора Януковича. Отчет был подготовлен по заказу политконсультанта Януковича Пола Манафорта и использован, чтобы оправдать досудебное содержание под стражей Тимошенко перед Европейским судом по правам человека.

На обращение "Голоса Америки" прокомментировать расследование ни в Фонде Виктора Пинчука, ни в инвестиционной группе "EastOne", которой владеет олигарх, не ответили.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Олигарх Пинчук платил сотни тысяч лоббисту из США Шоену за "уроки английского", - Минюст США. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3147410
 
 
 Топ комментарии
 
Годами чесались, плевали на экологию, а когда петух клюнул - слушок пустили, что хотят инвестиции сделать. Не прокатило - таки обязали потратить деньги на экологию. Индусы сделали вид, что обиделись и "отменили" инвестиции )))
 показать весь комментарий
 
А теперь Пинчук кому платит через своего тестя Кучму - ради российских заказов?
Праильно! квартальщикам.
!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
**** играющая в демократа - вот это и есть истинное западного типа лицо элиты
 показать весь комментарий
 
вкладывать в бандитский клан!!!! Помню бегала в Дгнепре молоденькой на крутые театры из Москвы которые он привозил в годы правления Кучмы
 показать весь комментарий
 
Годами чесались, плевали на экологию, а когда петух клюнул - слушок пустили, что хотят инвестиции сделать. Не прокатило - таки обязали потратить деньги на экологию. Индусы сделали вид, что обиделись и "отменили" инвестиции )))
 показать весь комментарий
 
 
А где взял деньги? У украинских рабов. А вы давайте дальше дурачки платите повышенные налоги, стройте будки и растаможку 300%
 показать весь комментарий
 
 
А сколько стоит растаможка из Евросоюза, в Японию, например? Меньше,чем в Украину? Ну вот то-то. Ты не сравнивай растаможку между Германией и Польшей - они по сути живут в одной конфедерации.
 показать весь комментарий
 
В «АрселорМиттал Кривой Рог» зарплата не хуже, чем в Польше? (интервью)

22.03.2019

У криворожских металлургов ожидается очередное майское повышение заработной платы. С учетом выплаты 13-й зарплаты средний месячный доход работника АМКР может превысить 800-долларовую отметку.
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
На прошлой неделе администрация «АрселорМиттал Кривой Рог» объявила об очередном росте заработной платы на предприятии с 1 мая этого года в среднем на 15%, а по отдельным категориям работников рост составит до 20%. Ранее пресс-служба АМКР распространила информацию о выплате металлургам 13-й зарплаты (на эти цели уже выделено свыше 300 млн. грн.) и указала на то, что с ноября 2017 года по декабрь 2018-го рост средней заработной платы на предприятии составил 43,4%, и в январе 2019 г. она находилась на уровне 16 172 грн.
 показать весь комментарий
 
гарантированный оклад работника вырос в два раза. Это та часть его дохода, которую у него теперь никто не отнимет, никакая прихоть начальника.

в последние месяцы мы наблюдаем возврат на предприятие наших работников из трудовой миграции. И это далеко не единичные случаи. А после предстоящего в мае роста заработной платы ее средний размер по предприятию приблизится к отметке в 19 000 грн.

вальцовщик стана горячей прокатки 7 розряд-22 621грн

сталевар УВОС 7разр. 21 432 грн.

машинист крана металлургического производства 6разр. 17 247 грн.

машинист экскаватора (в карьере) 6разр. 17 100 грн.

машинист буровой установки (в карьере) раз. -24 164грн
Це за станом на грудень 2018 р.
А тепер "сосанто море" буде...До речі, всі виплати (це тільки по зарплатні) йшли в бюджет міста, на пенсії батькам...
Ви зробили це разом!!!
 показать весь комментарий
 
Все ети кровососы живут за счет налогов простых граждан. Поетому нужно снижать налоги кардинально чтобы глистам ничего не оставалось
 показать весь комментарий
 
 
А теперь Пинчук кому платит через своего тестя Кучму - ради российских заказов?
Праильно! квартальщикам.
!
 показать весь комментарий
 
 
роздупляться, може, і деякі земляки, що голосували за це криворізьке бидло, коли і бюджет міста позбавиться відрахувать з "акселора" і люди без роботи залишаться...А ще знову в проектах закону з'явилися кассові апарати для середнього та малого бізнесу а ще такий собі пунктік, що в разі помилково навіть невірного оформленого кассового документа, покупець може поскаржитися в податкову і там оштрафують навіть за помилку "кругленькими" штрафами і ще багато "подарунків" для середнього та малого бізнесу, від яких зєлєбобіки потихеньку починають "прозрівати"...Головне, коли ці трускавецькі тушки для голосування будуть дружньо голосувати за знищення середняків,- згадайте, що ви зробили це разом!!!
 показать весь комментарий
 
Якщо точно, то Пінчук платив не за покращення іміджу Януковіча, а за дескредитацію Тімошенко, мов би вона ще малий строк отримала.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх