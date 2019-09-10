 Пинчук заплатил $5,7 млн лоббистам Януковича, - "Голос Америки"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Голоса Америки".

Журналист в течение двух недель изучал документы судебного процесса над бывшим юристом президента США Барака Обамы и партнером вашингтонской юридической фирмы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP Грейгом Крейгом.

Крейга обвиняли в том, что он не зарегистрировал свою работу на Януковича (проект Veritas) в базе иностранных агентов и скрыл эту информацию от американского правительства.

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О встречах с Пинчуком и его участии в финансировании проекта Veritas говорится в показаниях Крейга, политконсультанта Януковича Пола Манафорта и координатора проекта Рика Гейтса, а также представителя Пинчука в суде Дага Шоэна. Кроме того, фамилия украинского миллиардера зафиксирована в документах и чеках об оплате услуг лоббистов.

"Пинчук переводил деньги Полу Манафорту через компанию на Кипре, а уже он передал их фирме Skadden. Бизнесмен платил не только за услуги написания отчета. Он оплачивал поездки юристов в Украину и Европу, включая перелеты в бизнес-классе, проживание в дорогих гостиницах Киева и суточные", — говорится в расследовании.

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Согласно документам, Пинчук заплатил фирме Skadden 4,6 миллиона долларов. В дополнение, олигарх оплатил услуги пиар-фирмы FTI из Лондона за 9 месяцев 2012 года — более 720 тыс. фунтов стерлингов (более 1,1 миллиона долларов по тогдашнему курсу).

Общая сумма, которую Пинчук потратил на проект Veritas, составила не менее 5,7 миллиона долларов. Все финансирование со стороны Пинчука происходило неофициально, публично сумма контракта между Министерством юстиции Украины и американскими юристами ограничивалась 12 тысячами долларов.

Поскольку главным условием Пинчука была полная анонимность, фирма Skadden не зарегистрировала свое соглашение с Минюстом в базе иностранных агентов США. Объем услуг, которые юристы придавали правительству Украины, был маловат для официальной стоимости контракта, а это вызвало бы подозрения со стороны американских контрольных органов.

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В упомянутом отчете 2012 года компания Skadden критиковала деятельность Юлии Тимошенко, которая в то время была главным политическим конкурентом Виктора Януковича. Отчет был подготовлен по заказу политконсультанта Януковича Пола Манафорта и использован, чтобы оправдать досудебное содержание под стражей Тимошенко перед Европейским судом по правам человека.

На обращение "Голоса Америки" прокомментировать расследование ни в Фонде Виктора Пинчука, ни в инвестиционной группе "EastOne", которой владеет олигарх, не ответили.

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