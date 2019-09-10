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 Политика Украины
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Все про:лоббирование (76) Пинчук (228) Янукович (30534) Крейг Райт (3)

 Пинчук заплатил $5,7 млн лоббистам Януковича для борьбы против Тимошенко, - "Голос Америки"

Украинский олигарх Виктор Пинчук заплатил минимум 5,7 миллиона долларов за услуги американских лоббистов и британских пиарщиков для улучшения репутации президента Виктора Януковича на Западе в 2012 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Голоса Америки".

Журналист в течение двух недель изучал документы судебного процесса над бывшим юристом президента США Барака Обамы и партнером вашингтонской юридической фирмы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP Грейгом Крейгом.

Крейга обвиняли в том, что он не зарегистрировал свою работу на Януковича (проект Veritas) в базе иностранных агентов и скрыл эту информацию от американского правительства.

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О встречах с Пинчуком и его участии в финансировании проекта Veritas говорится в показаниях Крейга, политконсультанта Януковича Пола Манафорта и координатора проекта Рика Гейтса, а также представителя Пинчука в суде Дага Шоэна. Кроме того, фамилия украинского миллиардера зафиксирована в документах и чеках об оплате услуг лоббистов.

"Пинчук переводил деньги Полу Манафорту через компанию на Кипре, а уже он передал их фирме Skadden. Бизнесмен платил не только за услуги написания отчета. Он оплачивал поездки юристов в Украину и Европу, включая перелеты в бизнес-классе, проживание в дорогих гостиницах Киева и суточные", — говорится в расследовании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пинчук заплатил 4 млн долларов лоббистам, чтобы преследование Тимошенко Януковичем в США не считали политикой

Согласно документам, Пинчук заплатил фирме Skadden 4,6 миллиона долларов. В дополнение, олигарх оплатил услуги пиар-фирмы FTI из Лондона за 9 месяцев 2012 года — более 720 тыс. фунтов стерлингов (более 1,1 миллиона долларов по тогдашнему курсу).

Общая сумма, которую Пинчук потратил на проект Veritas, составила не менее 5,7 миллиона долларов. Все финансирование со стороны Пинчука происходило неофициально, публично сумма контракта между Министерством юстиции Украины и американскими юристами ограничивалась 12 тысячами долларов.

Поскольку главным условием Пинчука была полная анонимность, фирма Skadden не зарегистрировала свое соглашение с Минюстом в базе иностранных агентов США. Объем услуг, которые юристы придавали правительству Украины, был маловат для официальной стоимости контракта, а это вызвало бы подозрения со стороны американских контрольных органов.

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В упомянутом отчете 2012 года компания Skadden критиковала деятельность Юлии Тимошенко, которая в то время была главным политическим конкурентом Виктора Януковича. Отчет был подготовлен по заказу политконсультанта Януковича Пола Манафорта и использован, чтобы оправдать досудебное содержание под стражей Тимошенко перед Европейским судом по правам человека.

На обращение "Голоса Америки" прокомментировать расследование ни в Фонде Виктора Пинчука, ни в инвестиционной группе "EastOne", которой владеет олигарх, не ответили.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Олигарх Пинчук платил сотни тысяч лоббисту из США Шоену за "уроки английского", - Минюст США. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3147410
 
 
 Топ комментарии
 
Надо прежде всего начать с кучмы , крестного отца ,откуда в зятя самая дорогая недвижимость на западе ,на украденную у народа собственность, и подаренная в виде приданого , зятю? А теперь достали его и ,воно таке биле и пухнасте,продолжает что-то решать в качестве " морального авторитета" Нашли самого морального,а теперь пинчук,чтобы зализать себя и своего тестя , сохранить выведенные капиталы,проталкивал план Штармаера ещё около 2х лет тому назад,были его предложения в СМИ один в один.
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А теперь Пинчук кому платит через своего тестя Кучму - ради российских заказов?
Праильно! квартальщикам.
!
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**** играющая в демократа - вот это и есть истинное западного типа лицо элиты
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вкладывать в бандитский клан!!!! Помню бегала в Дгнепре молоденькой на крутые театры из Москвы которые он привозил в годы правления Кучмы
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Годами чесались, плевали на экологию, а когда петух клюнул - слушок пустили, что хотят инвестиции сделать. Не прокатило - таки обязали потратить деньги на экологию. Индусы сделали вид, что обиделись и "отменили" инвестиции )))
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А где взял деньги? У украинских рабов. А вы давайте дальше дурачки платите повышенные налоги, стройте будки и растаможку 300%
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А сколько стоит растаможка из Евросоюза, в Японию, например? Меньше,чем в Украину? Ну вот то-то. Ты не сравнивай растаможку между Германией и Польшей - они по сути живут в одной конфедерации.
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Вот и мне интересно, сколько? В процентах от зарплаты
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В «АрселорМиттал Кривой Рог» зарплата не хуже, чем в Польше? (интервью)

22.03.2019

У криворожских металлургов ожидается очередное майское повышение заработной платы. С учетом выплаты 13-й зарплаты средний месячный доход работника АМКР может превысить 800-долларовую отметку.
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
На прошлой неделе администрация «АрселорМиттал Кривой Рог» объявила об очередном росте заработной платы на предприятии с 1 мая этого года в среднем на 15%, а по отдельным категориям работников рост составит до 20%. Ранее пресс-служба АМКР распространила информацию о выплате металлургам 13-й зарплаты (на эти цели уже выделено свыше 300 млн. грн.) и указала на то, что с ноября 2017 года по декабрь 2018-го рост средней заработной платы на предприятии составил 43,4%, и в январе 2019 г. она находилась на уровне 16 172 грн.
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гарантированный оклад работника вырос в два раза. Это та часть его дохода, которую у него теперь никто не отнимет, никакая прихоть начальника.

в последние месяцы мы наблюдаем возврат на предприятие наших работников из трудовой миграции. И это далеко не единичные случаи. А после предстоящего в мае роста заработной платы ее средний размер по предприятию приблизится к отметке в 19 000 грн.

вальцовщик стана горячей прокатки 7 розряд-22 621грн

сталевар УВОС 7разр. 21 432 грн.

машинист крана металлургического производства 6разр. 17 247 грн.

машинист экскаватора (в карьере) 6разр. 17 100 грн.

машинист буровой установки (в карьере) раз. -24 164грн
Це за станом на грудень 2018 р.
А тепер "сосанто море" буде...До речі, всі виплати (це тільки по зарплатні) йшли в бюджет міста, на пенсії батькам...
Ви зробили це разом!!!
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Все ети кровососы живут за счет налогов простых граждан. Поетому нужно снижать налоги кардинально чтобы глистам ничего не оставалось
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А теперь Пинчук кому платит через своего тестя Кучму - ради российских заказов?
Праильно! квартальщикам.
!
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роздупляться, може, і деякі земляки, що голосували за це криворізьке бидло, коли і бюджет міста позбавиться відрахувать з "акселора" і люди без роботи залишаться...А ще знову в проектах закону з'явилися кассові апарати для середнього та малого бізнесу а ще такий собі пунктік, що в разі помилково навіть невірного оформленого кассового документа, покупець може поскаржитися в податкову і там оштрафують навіть за помилку "кругленькими" штрафами і ще багато "подарунків" для середнього та малого бізнесу, від яких зєлєбобіки потихеньку починають "прозрівати"...Головне, коли ці трускавецькі тушки для голосування будуть дружньо голосувати за знищення середняків,- згадайте, що ви зробили це разом!!!
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Якщо не подобається касовий апарат то можна піти будувати дороги або дояркою ,тпм касовий апарат не потрібен. Пинчук заплатил $5,7 млн лоббистам Януковича, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 3035
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дурненьке.. якщо ти думаєш що касові апарати є скрізь, то йди за окулярами до патологоанатома Пинчук заплатил $5,7 млн лоббистам Януковича, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 2661
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Якщо точно, то Пінчук платив не за покращення іміджу Януковіча, а за дескредитацію Тімошенко, мов би вона ще малий строк отримала.
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Надо прежде всего начать с кучмы , крестного отца ,откуда в зятя самая дорогая недвижимость на западе ,на украденную у народа собственность, и подаренная в виде приданого , зятю? А теперь достали его и ,воно таке биле и пухнасте,продолжает что-то решать в качестве " морального авторитета" Нашли самого морального,а теперь пинчук,чтобы зализать себя и своего тестя , сохранить выведенные капиталы,проталкивал план Штармаера ещё около 2х лет тому назад,были его предложения в СМИ один в один.
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Йющенка ще треба дескредитувати?

У ЗМІ викинули пакт Ющенка-Януковича
http://www.pravda.com.ua/news/2009/12/25/4566310/..............

Москаль розповів, за яку суму Ющенко та Балога домовлялись з "регіоналами" http://ua1.com.ua/politics/moskal-rozpoviv-za-yaku-sumu-yushchenko-ta-baloga-domovlyalis-z-regionalami-20954.html
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Та... Копейки. Подсчитать надо: сколько было вложено в свержение Пороха. И кто эти спонсоры (чтобы ДРГ не ошиблась).
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Его умножили на ноль из-за имитации создания европейских приоритетов в отношении к гражданам Украины .
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Ничего, "кацапчег"(С), сейчас "заживете, как раньше, по-прежнему, только еще лучше"(С).
Сейчас отменять вам медреформу, и научитесь вы взятки врачам давать. В РФ, как мне сказали, население это навострилось делать художественно.
Так вам и нужно, ЗЕбобикам, всегда жили в г*вне - не покидайте привычную среду обитания.
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Твій потрох сам наказував (гражланскіх отсєчь),от громадяни його і відсікли. Пинчук заплатил $5,7 млн лоббистам Януковича, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 5243
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Вы такие наивные, аж поплакать хочется. Вы в самом деле думаете что 21-го апреля, типа, "всё закончилось" ?
В войне побеждают не те у кого больше армия или у кого больше денег. Побеждают те которые неостановимы и не прекращают борьбу до победы. Да и после победы тоже.
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Наступна побєда свинарника -нари. Борітеся й поборете.
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Эти успешные еврейские бизнесмены , опустившие Украину на "о" -
пинчуки с кучмами

заготовили в Лондоне , Великобритания -запасной аэродром ценой
$ 1,58 миллиарда
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/1010467-dom-pinchukov-v-londone-stal-samyim-dorogim-v-mire-***********-korolevskoe-pomeste.html

Пинчук заплатил $5,7 млн лоббистам Януковича, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 3876
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И кучма,конечно,об этом не знал.Ну и что делает этот рыжий цап в минсуом процессе?Тепрь понятна скорость,с которой ВАЗона загоняют на "минное поле" и Украина отступает по всем фронтам.Под дружное визжание и идиотов ржание,страну ведут к бесславному концу.
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Пинчук медведчук янукович порошенко, это одна шайка могилевича-путина.
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Це не,я сказав.

Бывший депутат Верховной рады Инна Богословская заявляет, что после выхода из тюрьмы Юлия Тимошенко требовала убрать бизнесмена Дмитрия Фирташа с украинской политической арены. http://podrobnosti.ua/2032093-timoshenko-trebovala-ubrat-firtasha-s-politicheskoj-areny-bogoslovskaja.html
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Що Пінчук що його тб канали лайно якесь, одні колдуни і битви екстрасенсів Пинчук заплатил $5,7 млн лоббистам Януковича, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 5432
Кучма ще той комуняка, хитра і в воді не тоне. Краще вже анулювати мінський процес ніж здавати Україну сєпарам.
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Это стадо никогда не прозреет, чтоб проголосовать за националистов. Слишком сильно действуют дебилизаторы через олигархические СМИ.
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К стати на югах все говорят что один рыжий Кучма отец другого рыжего - Ахметки ! Действительно о них похожие морды ....Вот и делай выводы
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Вже більше п"яти років не вщухають судові скандал то з Манафортом,якому платили риги з держбюджету України 75 $ мільйонів.А тепер виявляється,щей в радника Обами рило в пуху.
І тількі в пограбованній Україні нікому до цього немає діла.Бо треба буде визнати,що вся як політична,так і журналіздська верхівка разом з зсученних національно патріотичним середовищем і з примкнувшим 95кварталом були всі ці рокі в підтаньовці у олігархів проти одної жінкі Ю.Тимошенко.
****

У згаданому звіті 2012 року компанія Skadden критикувала діяльність Юлії Тимошенко, яка в той час була головним політичним конкурентом Віктора Януковича. Звіт був підготовлений за замовленням політконсультанта Януковича Пола Манафорта і використаний, щоб виправдати досудове тримання під вартою Тимошенко перед Європейським судом з прав людини.
На звернення "Голосу Америки" прокоментувати розслідування ні у Фонді Віктора Пінчука, ні в інвестиційній групі EastOne, якою володіє олігарх, не відповіли.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3147410
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З'явилась інформація, шо Пінчук емігрує з України.
"Олігарх Віктор Пінчук вирішив продати власну бізнес-імперію та емігрувати на постійне місце проживання до Великої Британії". https://www.vatra.net.ua/ne-domovivsya-z-zelenskim-zyat-kuchmi-pinchuk-emigruye-z-********-prodaye-navit-telekanali-tsikavo-komu/
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