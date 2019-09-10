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 Общество
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 Киев и Москва продолжают диалог об обмене удерживаемыми лицами, - Денисова

Между Москвой и Киевом ведутся переговоры о следующем обмене удерживаемыми гражданами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 9 сентября в эфире "Громадського" сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Переговоры ведутся по следующим освобождениям наших граждан, которые находятся в РФ и временно оккупированном Крыму", – сказала она.

По словам омбудсмена, "если хочешь что-то сделать, то об этом надо молчать". В связи с этим Денисова отказалась называть фамилии людей, которые могут попасть в так называемый обменный фонд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенцову, Кольченко, Балуху и Панову Артуру государство купит квартиры в Киеве, - Денисова

Источник: https://censor.net.ua/n3147409
 
 
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срет зе,а Порох кучи разлаживает,ничего нового,зе прослал что мог,дальше украинская земля,зе таки в шоколаде,остальные ,как ,как ждали халявы так и будут ждать,а разребать потом....,точно не зебилам,окажется за зе никто не голосовал,и как там Порох,уже в сизо? зебилы они такие зебилы,почему ваши родители незнали о противозачаточных?
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Только недавно какую-то Денисову на россосии мариновали на КПП лагерей и СИЗО, отказывали ей во встречах, не обращали внимания и откровенно насмехались. А теперь некоей Денисовой всё удаётся. А это точно та самая Денисова? И точно она раньше в россосию ездила от ************** барИги и ей ничего не позволялось, а теперь когда она представляет настоящего проукраинского преЗЕ!дента - то ей кругом открыты двери?
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Пока наши воины нового "Цемаха" не выкрадут - ХРЕН Уйло на еще один обмен пойдет!

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один погиб,другому ступню оторвало,как ты думаешь,пойдут ребята или пошлют все это?
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