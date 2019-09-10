 Киев и Москва продолжают диалог об обмене удерживаемыми лицами, - Денисова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 9 сентября в эфире "Громадського" сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



"Переговоры ведутся по следующим освобождениям наших граждан, которые находятся в РФ и временно оккупированном Крыму", – сказала она.



По словам омбудсмена, "если хочешь что-то сделать, то об этом надо молчать". В связи с этим Денисова отказалась называть фамилии людей, которые могут попасть в так называемый обменный фонд.





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