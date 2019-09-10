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 Общество
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Все про:пресс-конференция (217) Сенцов (1017)

 Сенцов и Кольченко анонсировали первую после освобождения пресс-конференцию

Освобожденные из плена узники Кремля Олег Сенцов и Александр Кольченко дадут первую после освобождения пресс-конференцию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Сенцова. 

В сообщении отмечается: "Олег Сенцов и Александр Кольченко дают первую после освобождения пресс-конференцию. Мероприятие состоится 10 сентября (вторник) в 12 часов.

Для аккредитации журналистов нужно обязательно заполнить электронную форму.

Место проведения будет сообщено журналистам письмом на указанный ими в аккредитационной форме электронную почту".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенцова и Кольченко вызовут для дачи показаний по делу об их похищении из Крыма, - прокуратура АРК

Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.

Также читайте: Российское следствие освободило украинских моряков под поручительство омбудсмена Денисовой, - Полозов

Источник: https://censor.net.ua/n3147408
 
 
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Треба запитати у Путіна, як так, диверсанти є - диверсій нема. Як так може бути? Шиза?
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про що запитувати в цього кривавого карлика, який вбиває людей по всьому світу??? вже до Африки дібрався...він без крові жити не може...
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