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Все про:разведка (2172) Цемах (51)

 Разведчик Гержан, потерявший ногу при вывозе Цемаха: Сразу после ранения я находился в сознании, увидел свою оторванную стопу

Солдат 74-го отдельного разведывательного батальона Вооруженных сил Украины Дмитрий Гержан (позывной Тритон), получивший ранение во время операции по вывозу из ОРДЛО экс-начальника "бригады ПВО ДНР" Владимира Цемаха, впервые рассказал об обстоятельствах спецоперации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает проект "Радіо Свобода" "Донбасс.Реалии".

По его словам, сержант его батальона Александр Колодяжный (Кол) рассказал ему, что в районе Донецка они совместно со спецслужбами будут забирать "подарок" – так разведчики обозначали Цемаха.

"Мы шли по определенному маршруту, но наткнулись на минное поле. Саша шел первым, хотя и прощупывал все щупами, но все равно "сорвал" противопехотную мину. Я побежал, чтобы помочь ему, и сам подорвался. Сразу после ранения я находился в сознании – помню даже, как увидел свою оторванную стопу. Меня эвакуировали в Курахово, Сашу – тоже. Он был тяжелый, но какое-то время тоже был в сознании", – рассказал Гержан.

Колодяжный, не приходя в сознание, скончался 11 июля.

47-летнему Тритону ампутировали ногу, у него протез. Он проходит реабилитацию: привыкает к новой металлической ноге, сообщают журналисты.

Разведчик Гержан, потерявший ногу при вывозе Цемаха: Сразу после ранения я находился в сознании, увидел свою оторванную стопу 01

Гержан (крайний слева) был участником операции по задержанию Цемаха. Рядом с ним – Колодяжный
Фото: radiosvoboda.org

Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

Также читайте: Мы призываем Россию обеспечить привлечение к ответственности виновных за крушения рейса MH17, - посольство США

По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинском пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.

Нидерланды официально потребовали от Российской Федерации выдачи обвиняемого по делу о сбитом "Боинге" Владимира Цемаха, только что приземлившегося во "Внуково" вместе с другими обмененными лицами, сообщил The Insider.

Источник: https://censor.net.ua/n3147407
 
 
 Топ комментарии
 
ЗЕкоманда уже всё слила выдав Цемаха рашке. Как раз зря парень здоровья лишился. А С Хуйлом в засос целуюца и Европа и Трамп ..так что по поводу расплаты я бы не спешил...
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Слава Герою!
Твоё потерянное здоровье и жизнь разведчика Колодяжного не напрасны.
С путина спустят три шкуры за сбитый Боинг.
На века оттягивать расплату не получится.
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Слава Герою!
Твоё потерянное здоровье и жизнь разведчика Колодяжного не напрасны.
С путина спустят три шкуры за сбитый Боинг.
На века оттягивать расплату не получится.
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ЗЕкоманда уже всё слила выдав Цемаха рашке. Как раз зря парень здоровья лишился. А С ****** в засос целуюца и Европа и Трамп ..так что по поводу расплаты я бы не спешил...
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За этого старого черта, которого перед обменом голландцы таки да допросили, ввп отдал Сенцова, Сущенко и еще 33 наших патриота, об освобождении которых прежде и слушать не хотел. Тем самым ввп расписался в причастности запоребрика в крушении Боинга, а того черта теперь от ввп требовать будут.
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І вбили 13000 тисяч.
І продовжують вбивати.
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дурень. нидерланды уже потребовали выдать цемаха. повод очень простой как говорят голландцы Украина не могла проводить экстрадицию цемаха так как в Украинской конституции нет такой статьи. а так как цемах гражданин Украины то россии ничего не мешает провести экстрадицию. теперь посмотрим как путин будет выкручиваться перед европейцами. ну и я был не прав следователи из нидерландов таки прилетали и допрашивали цемаха. таким образом путина кинули как лоха. да и что бы там не говорили но суд будет и показания цемаха на его решение не повлияют . доказательств там предостаточно.
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Мудрий, а россия вьідаст Цемаха Голландии?
Подсказка, Петров, Боширов....
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Петров и Баширов - граждане РФ, экстрадиция своих граждан невозможна.
Цемах - не гражданин РФ.
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Вот етим нужно квартиры и ордена давать а не тем когокацапы на крымских пляжах и московских вокзалах наловили
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ЗМІ повідомили про вбивство ГРУшників Єрофєєва і Александрова, яких обміняли на Савченко https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/zmi-povidomili-pro-vbivstvo-grushnikiv-erofeeva-i-aleksandrova-yakih-obminyali-na-savchenko.htm
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Щодо Єрофєєва то було відомо вже роки два, а щодо Александрова - то нова інформація - потрібні підтвердження.
Але в любому випадку, це гарна моральна підтримка злочинцям, яких обміняли на українських політв'язнів.
Нехай злочинці думають, що кожну мить можуть перетворитись на "іхтамнєт".
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Все це ситуативно, і без підтвердження. Це розноситься по мізках обивателям, шоб затушувати факт ганебної здачі россії провідного свідка, який приймав участь у збитті Боїнга.
Тепер він під надійним захистом путіна. Як Петров, Боширов, Гіркін, Плотніцкій, Янукович, і тисячі їм подібних.
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"Де зараз російські військові Єрофєєв і Александров, яких обміняли на Савченко? Їхні адвокати стверджують, що з ними все гаразд. Але, за моїми даними, Єрофєєва хтось зарізав просто в нього вдома. А Александров опинився в Сирії і майже одразу - серед бойових втрат", - заявив ТСН журналіст Андрій Цаплієнко.»

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взять бы топор у гризодуба и зарубить всех ястребов войны
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Мутная ссылка тип "одна баба (тут журналюга) сказала". Откуда малоизвестный журналист это взял? Какие источники либо факты? Хоть бы в село где родители Александрова живут съездил и могилу увидел, либо с ними и односельчанами поговорил.
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«Разговоры о том, то Цемаха в России тут же сразу грохнут, говорит мне о том, что Украина так и не поняла, с кем она воюет шестой год.
В 2014 году первейшим делом надо было создавать Институт России все же. Работающий, я имею в виду. Это была серьезная ошибка. Потому что противника надо понимать. Надо точно знать, с кем имеешь дело.
Друзья мои. Цемаха в России не только не грохнут. Цемах станет героем. Депутатом Государственной Думы. Получит неприкосновенность. Будет ходить по телеканалам и рассказывать, как бандеры убивают русских. Ссать в глаза всему миру. И Украине в первую очередь.

Демонстративно. Нагло. Как Луговой. Как Чепига и Васечкин. Как Хмурый, который командовал доставкой этого бука, и преотлично живет в своем доме под Ростовом. Как Прилепин. Как Гиркин. Как кто угодно еще. В гопнической культуре своих убивать не принято. Наоборот, их принято возвеличивать. Это еще один способ доминирования над лохами.

Когда вы уже это поймете. Источник: https://censor.net.ua/b3147217»
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Как Гиркин. Или как Гиви, Моторола и Захарченко. Это смотря, в каком виде он будет для ввп полезней.
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А шо с Гиркиньім? З курмаршалом и охранником супермаркета понятно.
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С Гиркиным пока нормально. Это я сопоставляю варианты. Живучесть Гиркина, похоже, удивляет его самого, но пока он нужен ввп именно в таком виде.
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Как раз Захарченко и Моторола исключение.
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а зелесвиньи говорили никто не пострадал
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никто из зекоманды и богоизбранных, а про украинцев они вообще не в курсе
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Вона не сказала, що загинув розвідник Колодяжний.
Хто вона після цього?
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А им квартиры купят или только зекам?
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Зате шмарклє браслетики ручку більше не муляють...
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Цемах був потрібен поки був потрібен. Тому його викрали. При цьому понесли втрати. Новому головнокомандувачу він був потрібен, щоб обміняти на полонених. Свою функцію виконав. Що за крики? Він що - національне достоїнство - цей Цемах, чи ще якась дорогоцінність?
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Пока это основной живой свидетель был. Теперь по Скайпу в трибунал будет расказывать что лично подвозил на трейлере украинский Бук либо что то подобное
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Та да. На 21 апреля он будет молиться....
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Дякуємо Вам хлопці за мужність та патріотизм !!! У Ваших жилах тече кров воїнів Великої Скіфії, воїнів Древньої Русі, лицарів Славного Війська Запорізького !!! Вашу велич неможливо угледіти з близької відстані, Ваша велич буде оцінена з часом, з плином певного проміжку часу !!!!
СЛАВА ВАМ ВОЇНИ УКРАЇНСЬКОЇ ЗЕМЛІ І ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ ЗАГИБЛИМ ГЕРОЯМ https://www.youtube.com/watch?v=WUofijAdLx8
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их донецкого форума:
,,Я не могу вам передать в каком экстазе и захвате мои родственники , которые уверены в завтрашнем своем будущем и зеля все разрулит , и даст "гнилой" ( дословно) Украине наконец нормальное направление развития , т.е. в Россию. И даже амнистию дезертиру . Это Жесть , которую я боюсь, а они в реале ожидают , и только зеленая плесень Украины в приподнятом идиотском ожидании счастья ."

вы зробылы це разом.
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Не треба нам нічого передавати.
У нас тут така ж ейфорія зєлєфілів.
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напомню прохосрани. в мае сбу возглавил Баканов а в июне провели арест цемаха. заслуги соевой тут нет ни какой. относительно правильно или не правильно что обменяли спросите у путина которому теперь надо доказывать европейцам почему он не выдаст гражданина Украины .
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