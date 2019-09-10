 Разведчик Гержан, потерявший ногу при вывозе Цемаха: Сразу после ранения я находился в сознании, увидел свою оторванную стопу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает проект "Радіо Свобода" "Донбасс.Реалии".
По его словам, сержант его батальона Александр Колодяжный (Кол) рассказал ему, что в районе Донецка они совместно со спецслужбами будут забирать "подарок" – так разведчики обозначали Цемаха.
"Мы шли по определенному маршруту, но наткнулись на минное поле. Саша шел первым, хотя и прощупывал все щупами, но все равно "сорвал" противопехотную мину. Я побежал, чтобы помочь ему, и сам подорвался. Сразу после ранения я находился в сознании – помню даже, как увидел свою оторванную стопу. Меня эвакуировали в Курахово, Сашу – тоже. Он был тяжелый, но какое-то время тоже был в сознании", – рассказал Гержан.
Колодяжный, не приходя в сознание, скончался 11 июля.
47-летнему Тритону ампутировали ногу, у него протез. Он проходит реабилитацию: привыкает к новой металлической ноге, сообщают журналисты.
Гержан (крайний слева) был участником операции по задержанию Цемаха. Рядом с ним – Колодяжный
Фото: radiosvoboda.org
Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.
Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.
5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.
О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.
По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинском пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.
Нидерланды официально потребовали от Российской Федерации выдачи обвиняемого по делу о сбитом "Боинге" Владимира Цемаха, только что приземлившегося во "Внуково" вместе с другими обмененными лицами, сообщил The Insider.
Твоё потерянное здоровье и жизнь разведчика Колодяжного не напрасны.
С путина спустят три шкуры за сбитый Боинг.
На века оттягивать расплату не получится.
І продовжують вбивати.
Подсказка, Петров, Боширов....
Цемах - не гражданин РФ.
Але в любому випадку, це гарна моральна підтримка злочинцям, яких обміняли на українських політв'язнів.
Нехай злочинці думають, що кожну мить можуть перетворитись на "іхтамнєт".
Тепер він під надійним захистом путіна. Як Петров, Боширов, Гіркін, Плотніцкій, Янукович, і тисячі їм подібних.
В 2014 году первейшим делом надо было создавать Институт России все же. Работающий, я имею в виду. Это была серьезная ошибка. Потому что противника надо понимать. Надо точно знать, с кем имеешь дело.
Друзья мои. Цемаха в России не только не грохнут. Цемах станет героем. Депутатом Государственной Думы. Получит неприкосновенность. Будет ходить по телеканалам и рассказывать, как бандеры убивают русских. Ссать в глаза всему миру. И Украине в первую очередь.
Демонстративно. Нагло. Как Луговой. Как Чепига и Васечкин. Как Хмурый, который командовал доставкой этого бука, и преотлично живет в своем доме под Ростовом. Как Прилепин. Как Гиркин. Как кто угодно еще. В гопнической культуре своих убивать не принято. Наоборот, их принято возвеличивать. Это еще один способ доминирования над лохами.
Когда вы уже это поймете. Источник: https://censor.net.ua/b3147217»
Хто вона після цього?
СЛАВА ВАМ ВОЇНИ УКРАЇНСЬКОЇ ЗЕМЛІ І ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ ЗАГИБЛИМ ГЕРОЯМ https://www.youtube.com/watch?v=WUofijAdLx8
,,Я не могу вам передать в каком экстазе и захвате мои родственники , которые уверены в завтрашнем своем будущем и зеля все разрулит , и даст "гнилой" ( дословно) Украине наконец нормальное направление развития , т.е. в Россию. И даже амнистию дезертиру . Это Жесть , которую я боюсь, а они в реале ожидают , и только зеленая плесень Украины в приподнятом идиотском ожидании счастья ."
вы зробылы це разом.
У нас тут така ж ейфорія зєлєфілів.