 Готов присоединиться к переговорам о мире в Украине, если это будет нужно их участникам, - Трамп

Об этом Трамп заявил в Вашингтоне во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Отвечая на вопрос журналиста о том, должны ли США присоединиться к переговорам о мире в Украине в нормандской формате, Трамп сказал:
"Я считаю, что тот факт, что вчера состоялся обмен пленными между Россией и Украиной является очень большим шагом, и очень позитивным шагом. Если бы им требовалось, чтобы я присоединился, я бы присоединился, но действительно вчера состоялось очень и очень положительное событие".
А ССЫКЛИВОЕ РУКОВОДСТВО ЕС загрузило ЕС мигрантами . И теперь европейцы пашут на этих лоботрясов( арабов, негров)
Хватит этим дармоедам сидеть на шее у европейцев
Вы Россию в болото затянули, теперь хотите тихой сапой туда же и Украину??
Может для начала подсобить вернуть Крым, Донбасс, а потом можно и присоединиться!
Скот все растоптал. И дальше мы один на один с упырем. Дальше слив, и никто даже не вздрогнет
https://youtu.be/sGJk1uJdnx8
Ну и славненько: пусть поучаствует в Нормадском формате - укрепит своё реноме..
Ну а шо від них чекати,коли ЗЄлупенське бидло вже саме забігло в стійло,стало раком і розсунуло булки.