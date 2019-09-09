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 Готов присоединиться к переговорам о мире в Украине, если это будет нужно их участникам, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что может приобщиться к переговорам о мире в Украине, если это будет необходимо их участникам.

Об этом Трамп заявил в Вашингтоне во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Отвечая на вопрос журналиста о том, должны ли США присоединиться к переговорам о мире в Украине в нормандской формате, Трамп сказал: 

"Я считаю, что тот факт, что вчера состоялся обмен пленными между Россией и Украиной является очень большим шагом, и очень позитивным шагом. Если бы им требовалось, чтобы я присоединился, я бы присоединился, но действительно вчера состоялось очень и очень положительное событие".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Первый гигантский шаг к миру", - Трамп про обмен между Украиной и РФ удерживаемыми лицами

Источник: https://censor.net.ua/n3147406
 
 
 Топ комментарии
 
Вали в сраку урод и заберай с собой этого придурковатого Макрона.
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Товарищ Трамп, а что там с Будапештским меморандумом??
Может для начала подсобить вернуть Крым, Донбасс, а потом можно и присоединиться!
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Не спамьте, будьте любезны. Статья про Трампа, а не про Порошенко.
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Слава Богу, что в нём хоть детей нету!
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У Трампа надо учиться. Мексиканцев пускать не хочет, нажать инородцев в сша ради гражданства не разрешает.
А ССЫКЛИВОЕ РУКОВОДСТВО ЕС загрузило ЕС мигрантами . И теперь европейцы пашут на этих лоботрясов( арабов, негров)
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типа ты под мостом в картонке ночуешь, питаешься пивом по утрам и ждешь возможность найти работу которую у тебя мигранты отняли? да мне гораздо больше мешают наши, европейские мигранты! та же Греция, Румыния. Турция хоть и не член ЕС, но мигрантов оттуда - пруд пруди. менталитет - оторви и выбрось. я понимаю, что их дети имеют шанс стать лучше, а я имею шанс дождаться этого? ужас в том, что и я для кого-то мигрант и ты тоже...
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Только что з Италии - наслушалась друзей про.мигрантов из Африки и Азии
Хватит этим дармоедам сидеть на шее у европейцев
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представляю себе, что итальянцы о тебе и твоих друзьях говорят... понаехали мол, не в глаза, конечно. бона сера, синьора.
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Украинский народ тоже хочет "миру за будь якою ціною". Даже соціологія підтверджує станом на 9 липня 2019 року згідно з висновками спільного соціологічного дослідження фонду Демократичні ініціативи та Центру Разумкова, встановлення миру в Донбасі силовим шляхом підтримують лише 17% українців. Більшість - 49% - вважає, що "заради миру варто погоджуватися на компроміси, але не на всі". Готов присоединиться к переговорам о мире в Украине, если это будет нужно их участникам, - Трамп - Цензор.НЕТ 5958
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Да пошел ты сираный патриет Украины!!
Вы Россию в болото затянули, теперь хотите тихой сапой туда же и Украину??
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Если ЕС обратится с требованием к Украине с требованием выполнить политическую часть Миниских соглашений - предоставить автономию, амнистию боевикам ты что будешь тогда говорить?
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Шо , шо. Так вам и скажем ПРОСИМ ПАНА ДО ГИЛЯКИ
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не не подкацапник твоей помощи как раз и не надо.
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Что Донни, ***** опять достал ретро-видео московской студии "Golden ****"?
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Трампу надо набирать очки перед выборами, стать так сказать миротворцем.
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Вали в сраку урод и заберай с собой этого придурковатого Макрона.
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Товарищ Трамп, а что там с Будапештским меморандумом??
Может для начала подсобить вернуть Крым, Донбасс, а потом можно и присоединиться!
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Была такая классная картина - тотально проигрывающая России по всем параметрам Украина надавала монстру по зубам, потому что ГРАМОТНОЕ руководство ГРАМОТНО выстроило отношения с Западом

Скот все растоптал. И дальше мы один на один с упырем. Дальше слив, и никто даже не вздрогнет
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они даже не понимают что потеряли. думают, что греются у костра, а это их дом горит.
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Трамп молодец . США дело свое знает . и это хорошо. а вот уровень российских новых технологий. стадион в россии в калининградской области где принимали чемпионат мира погружается в болото. немцы там только сады разбивали русские по новым технологиям построили стадион. теперь там полная жопа.
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Зеленским управляет Могилевич.
https://youtu.be/sGJk1uJdnx8
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Мир капитуляция с уничтожением государственности Украинской державы...Или мир с немедленным возвращением преступно оккупированных кремлёвскими фашистами )(уйла суверенных украинских территорий Крыма и Донбасса..Пускай кореш )(уйла этот Трап... подарит проклятой фашистской паРаше аляску а Мексике Техас во имя дружбы и мира между США и этими странами...
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Додик учуял, что Зеленский будет полезен в деле против Байдена и начал резко умнеть.
Ну и славненько: пусть поучаствует в Нормадском формате - укрепит своё реноме..
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Хотяяяяяяяяяяяя Зеленский может использовать Трампа в интересах Украины предложить ему сделку .....они же все таки бизнесмены ......ты мне помогаешь на 5 скорости вернуть Украине окуппированные территории а я помогаю на выборах Президента США Готовий приєднатися до переговорів про мир в Україні, якщо це буде потрібно їх учасникам, - Трамп - Цензор.НЕТ 3195
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бред полный о помощи в выборах,игра **** по роялю,думается мне ,американских граждан,если и впечетлит,то в обратную сторону
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Уся ця допомога всяких Трямпампампів,Жабокронів і т.п. зводиться до одного:"Україно,не метушись під клієнтом.Розслабся і отримай задоволення".
Ну а шо від них чекати,коли ЗЄлупенське бидло вже саме забігло в стійло,стало раком і розсунуло булки.
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Обама боле порядочный и не такой цирковой,хотя финишным безразличием как Президент, помог кремлёвскому Фюреру закрепиться в Крыму
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Будапештский меморандум пусть захватит. Можно с любовью, смотря на хорошего парня вову пуйла,прилюдно мять его,чттб задницу подтереть в перерыве.
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Смогут с путиным уединится и целоваться в засос
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не верю я Трампу, бо "America - first". сам же заявлял. мы поняли.
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