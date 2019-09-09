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 Освобожденные украинские моряки встретились предстоятелем ПЦУ Епифанием. ФОТО

Освобожденные из тюрем Российской Федерации украинские моряки встретились с предстоятелем УПЦ (ПЦУ) митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом митрополит Епифаний написал в Фейсбуке.

"С необычайной силой духа и прочностью в своих убеждениях - именно так прошли освобожденные украинские моряки и политзаключенные сложные испытания во вражеском плену. Вся страна восхищается их подвигом и радуется возвращению героев домой. Для меня честью было встретиться с верными сынами украинского народа, поблагодарить за храбрость и несокрушимость, которую они обнаружили вдали от родной земли и близких людей", - написал он.

Предстоятель ПЦУ убежден, что за время незаконного заключения каждый из них по-новому ощутил ценность жизни и свободы.

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"Убежден: за время незаконного заключения каждый из них по новому почувствовал ценность жизни и свободы. Своей несокрушимостью они стали проповедниками главной заповеди Иисуса Христа - заповеди любви: к ближнему, к семье, к своей Родине ... И даже в российских тюрьмах и колониях незаконно заключенные оставались людьми свободы, не отказались от своих убеждений и принципов", - отметил глава ПЦУ.

"Впереди у нас еще немало испытаний на пути к справедливому миру, а в аннексированном Крыму, на оккупированном Донбассе и в российских тюрьмах продолжают находиться в незаконном плену еще много граждан Украины, которых мы также должны вернуть домой как можно быстрее. И в этой борьбе нашими вдохновителями являются те, кто уже прошел этот нелегкий путь домой", - подытожил митрополит Епифаний.

Освобожденные украинские моряки встретились предстоятелем ПЦУ Епифанием 01

Источник: https://censor.net.ua/n3147405
 
   
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Молодцы ребята,не пошли к московскому козломордому попу.
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"Вся страна восхищается их подвигом и радуется возвращению героев домой. " Епифаний,да Вы "зебил"А если серьёзно,конечно радуется.Здесь только пару дней повоняло,но...к счастью,страна этого даже не заметила.
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Да нет, он не зебил. Он то знает, что клоун к этому отношения не имеет. Потому что цемаха сбу вытащило, еще те спецы,которые были при прошлой власти. И планировали опперацию задолго до выбора клоуна.
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Якраз пора постригтися в монахи після такого видатного героїзму.
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українські хлопці, українська церква-все логічно! хоч тут логіка є...
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бо гундяєво-путлєрівський сатанат за наших воїнів не молиться...Ні за живих, ні за загиблих, на відміну від ПЦУ, греко-католицької церкви, де кожного разу "служать" і за здравіє живих і за упокой загиблих...
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Моряки и солдаты ,которые вышли из Крыма без боя , без военной техники тоже герои и это геройство повторили моряки " торгового" флота,которые вырвались недавно из плена российских пиратов.
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Отличный критерий, как определить дебила. Один из этих критериев - вышли с крыма без боя. Для дебилов главное не результат, а как посмотреть по телевизору. Там был уже один грузин, красиво воевал. Не вышел без боя. И на 5 день стал на колени и подписал что сказала рашка. Но да, 4 дня был джегитом.
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