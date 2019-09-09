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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:пожар (3680) Прилуки (22) свалка (158) ГСЧС (2259)

 На Черниговщине на свалке в Прилуках горит мусор на площади 1 га, - ГСЧС. ФОТО

В Черниговской области горит свалка города Прилуки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

На Черниговщине на свалке в Прилуках горит мусор на площади 1 га, - ГСЧС 01

9 сентября в 16:20 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре в г. Прилуки на территории полигона твердых бытовых отходов.
К тушению  привлечены 26 человек личного состава и 7 единиц специальной техники.

Огнем уничтожен мусор на площади около 1 га. Причина возгорания - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

На Черниговщине на свалке в Прилуках горит мусор на площади 1 га, - ГСЧС 02

Также смотрите: На территории завода по сортировке мусора под Киевом начался пожар, - ГСЧС. ФОТО

По состоянию на 18:50 пожар локализован, тушение продолжается.

На Черниговщине на свалке в Прилуках горит мусор на площади 1 га, - ГСЧС 03

Читайте: В Украине объявлен наивысший уровень пожарной опасности: запрещено посещать хвойные леса, заезжать в лес на автомобиле и охотиться

Источник: https://censor.net.ua/n3147402
 
 
 Топ комментарии
 
На Чернігівщині на звалищі в Прилуках горить сміття на площі 1 га, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1074 На Чернігівщині на звалищі в Прилуках горить сміття на площі 1 га, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2657 Дело не в мусоре ,а каким то образом присобачить к любой проблеме имя Пороха, упомянуть так сказать ,в суе,чтобы любая неприятность при Зе имела вывеску Пороха.
Лохторат схавает , натравливают на этого Пороха неадекватов ,как собак..
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Заметили, что тема львовского мусора рассосалась из информпространства ещё ДО выборов. Но тут в сентябре 2019-го это дошло и зЕ!лебобику.
У тебя жирафов или там диплодоков в роду не было?
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Шо "Да"? Жирафы или диплодоки?

Слушай?! А мож ты из этих... полупроводниковых? Тормозисторов?
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Заметили что после выборов уже и львовский мусор никто не возит по Украине? И петеботы наконец то успокоились
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Заметили, что тема львовского мусора рассосалась из информпространства ещё ДО выборов. Но тут в сентябре 2019-го это дошло и зЕ!лебобику.
У тебя жирафов или там диплодоков в роду не было?
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Дело не в мусоре ,а каким то образом присобачить к любой проблеме имя Пороха, упомянуть так сказать ,в суе,чтобы любая неприятность при Зе имела вывеску Пороха.
Лохторат схавает , натравливают на этого Пороха неадекватов ,как собак..
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Да. Как только Садовый сказал что не будет баллотироваться, порохосвин ты тупой На Чернігівщині на звалищі в Прилуках горить сміття на площі 1 га, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8084
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Не лепи горбатого к стене ,зелюк,Андрей Садовый решил снять кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко.
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Шо "Да"? Жирафы или диплодоки?

Слушай?! А мож ты из этих... полупроводниковых? Тормозисторов?
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Уже до киева дошел смог от мусора. На поздняках смердит!!!
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