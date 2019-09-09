 На Черниговщине на свалке в Прилуках горит мусор на площади 1 га, - ГСЧС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

9 сентября в 16:20 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре в г. Прилуки на территории полигона твердых бытовых отходов.

К тушению привлечены 26 человек личного состава и 7 единиц специальной техники.

Огнем уничтожен мусор на площади около 1 га. Причина возгорания - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

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По состоянию на 18:50 пожар локализован, тушение продолжается.

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