 На Черниговщине на свалке в Прилуках горит мусор на площади 1 га, - ГСЧС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
9 сентября в 16:20 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре в г. Прилуки на территории полигона твердых бытовых отходов.
К тушению привлечены 26 человек личного состава и 7 единиц специальной техники.
Огнем уничтожен мусор на площади около 1 га. Причина возгорания - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
По состоянию на 18:50 пожар локализован, тушение продолжается.
У тебя жирафов или там диплодоков в роду не было?
Лохторат схавает , натравливают на этого Пороха неадекватов ,как собак..
Слушай?! А мож ты из этих... полупроводниковых? Тормозисторов?