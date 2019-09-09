 Надеюсь, Выговский и Кияшко смогут попасть в списки следующего обмена, - адвокат Новиков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире Громадського ТВ

"Я надеюсь, что они попадут во второй раунд переговоров", - отметил Новиков.

По словам адвоката, также до сих пор находится в заключении Алексей Чирний - последний участник группы Сенцова. Ему осталось полтора года по данному российским судом сроку.

"Надеюсь, что Чирний раньше 2021 окажется дома", - добавил Новиков.

Также адвокат подчеркнул, что кроме Эдема Бекирова, фактически никто из крымских татар не попал в список на обмен.

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Дело политзаключенного Валентина Выговского самое загадочное из всех из-за того, что оно засекречено. В сентябре 2014 года киевский предприниматель, активист Майдана Валентин Выговский поехал в Крым на выставку, связанную с авиацией. Тогда с ним пропала связь. Валентина задержали представители так называемой "самообороны" для проверки документов. Выговского тайно вывезли в СИЗО Москвы. Суды по этому делу проходили в закрытом режиме - ни украинского консула, ни журналистов там не было. В декабре 2015 года Валентина приговорили к 11 годам колонии, обвинив в шпионаже. Отбывать наказание его отправили в тюрьму в Кировской области - позже в соседнюю камеру этапировали другого политзаключенного Романа Сущенко.

Игоря Кияшко задержали 10 апреля во Нижнем Новгороде, когда тот приехал в России за лекарствами для своего сына.

Сначала в России Кияшко объявили о подозрении в подготовке контрабанды из России оборудования, которое может быть использовано для военной техники. После - его обвинили в шпионаже в пользу Украины.

По словам адвоката Кияшко Евгения Губина, украинец сначала признался в подготовке к первому преступления, но обвинение в шпионаже категорически отрицает.