EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия
  392  7
Материалы по теме:
Все про:Выговский (16) Новиков (170) обмен (786) пленные (549)

 Надеюсь, Выговский и Кияшко смогут попасть в списки следующего обмена, - адвокат Новиков

Адвокат украинских политзаключенных в России Илья Новиков сказал, что надеется, что Валентин Выговский и Игорь Кияшко, обвиненные в шпионаже, попадут в следующий список на обмен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире Громадського ТВ

"Я надеюсь, что они попадут во второй раунд переговоров", - отметил Новиков.

По словам адвоката, также до сих пор находится в заключении Алексей Чирний - последний участник группы Сенцова. Ему осталось полтора года по данному российским судом сроку.

"Надеюсь, что Чирний раньше 2021 окажется дома", - добавил Новиков.

Также адвокат подчеркнул, что кроме Эдема Бекирова, фактически никто из крымских татар не попал в список на обмен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Россия должна освободить всех украинских политзаключенных", - посол США Йованович встретилась с родственниками узников Кремля Выговского и Панова. ФОТО

Дело политзаключенного Валентина Выговского самое загадочное из всех из-за того, что оно засекречено. В сентябре 2014 года киевский предприниматель, активист Майдана Валентин Выговский поехал в Крым на выставку, связанную с авиацией. Тогда с ним пропала связь. Валентина задержали представители так называемой "самообороны" для проверки документов. Выговского тайно вывезли в СИЗО Москвы. Суды по этому делу проходили в закрытом режиме - ни украинского консула, ни журналистов там не было. В декабре 2015 года Валентина приговорили к 11 годам колонии, обвинив в шпионаже. Отбывать наказание его отправили в тюрьму в Кировской области - позже в соседнюю камеру этапировали другого политзаключенного Романа Сущенко.

Игоря Кияшко задержали 10 апреля во Нижнем Новгороде, когда тот приехал в России за лекарствами для своего сына.

Сначала в России Кияшко объявили о подозрении в подготовке контрабанды из России оборудования, которое может быть использовано для военной техники. После - его обвинили в шпионаже в пользу Украины.

По словам адвоката Кияшко Евгения Губина, украинец сначала признался в подготовке к первому преступления, но обвинение в шпионаже категорически отрицает.

Источник: https://censor.net.ua/n3147401
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Дай Вам Бог сил и мудрости побеждать в своем благородном деле .
 показать весь комментарий
 
"В сентябре 2014 года киевский предприниматель, активист Майдана Валентин Выговский поехал в Крым на выставку, связанную с авиацией."
-----------------------
Дальше можно не читать.
Пусть сидит - никого не надо взамен таких отдавать.
Это не Сенцов, которому дело сшили за критику Пуйла в интернете.
 показать весь комментарий
 
 
Ну да, если чувак едет га выставку, значит он считает, что войны нет, что это политики нас поссорили с братским народом. Так пускай и сидит у братьев.
 показать весь комментарий
 
Тут може бути одне тільки виправдання, це якщо він дійсно виконував завдання однієї з спецслужб.
 показать весь комментарий
 
Спецслужбы нанимают тех, у кого российский паспорт есть. И готорые там рядом с кормушкой пасутся...
 показать весь комментарий
 
Треба було викрати Петю з Мінська. Повернувся б національним героєм. А то набрав цивільних з вулиці - невідомо з якого інтересу.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх