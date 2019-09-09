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 Политика Украины
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Все про:Денисова (491) Сенцов (1017) Кольченко (236) пленные (549) Балух Владимир (288) Панов_Артур (11)

 Сенцову, Кольченко, Балуху и Панову Артуру государство купит квартиры в Киеве, - Денисова

Государство намерено купить квартиры четырем политзаключенным из Крыма, которые после обмена вернулись в Украину - речь идет об Олеге Сенцове, Александре Кольченко, Владимире Балухе и Артуре Панове.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Мы сейчас работаем с Офисом президента по приобретению квартир Сенцову, Кольченко, Балуху и Панову Артуру", - сказала Денисова. По ее словам, речь идет о жилье в Киеве. Все четверо согласны остаться в городе, в частности потому, что в Крым вернуться они не могут.

"Мы сначала спросили, что они хотели бы, с кем жить, выяснили состав семей и все это передали в Офис президента", - уточнила омбудсмен. Конкретных сроков предоставления жилья она пока назвать не может.

Также смотрите: Семья Сенцова пересекла админграницу с оккупированным Крымом и едет в Киев. ФОТО

"Мы всю информацию передали в Офис президента, я думаю это будет в ближайшее время сделано", - резюмировала Денисова.

Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.

Также читайте: Российское следствие освободило украинских моряков под поручительство омбудсмена Денисовой, - Полозов

Источник: https://censor.net.ua/n3147400
 
   
 Топ комментарии
 
Можно у Нади Савченко забрать и кому-то из ребят выделить.
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Пошёл вон, тварь ольгинская.
Никакой взрывчатки не было.
НКВДисты били Геннадия Афанасьева и заставили под пытками оговорить Сенцова.
За то, что тот обзывал Путина в интернете.
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Нехай оцінку дають вдови моряків Курська, чи як каже фуйло, шлюхи.
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артур панов мог би і в сєлє пєрєкантоваца
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А хто такий Панов Артур, там наче інший Панов був.
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Вже найшов, горе диверсант, якого розкрила прибиральниця в гуртожитку.
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Вы верите российским следственным органам?
Помните, как при Сталине ловили тысячами "английских шпионов", а потом звёздочки на погонах получали.
Теперь точно по такой же схеме ловят в рашке "экстремистов" и "террористов".
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Еще барИгу мародера шоколадного надо трухануть на бабло,пусть соевый за свои в виде контрибуции и морякам квартиры покупает.
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Как же он в Крым из Киева таксовать будет?
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Это не тот Панов. Но того тоже освободили.
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Можно у Нади Савченко забрать и кому-то из ребят выделить.
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Потом у них забрать и отдать следующим.
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Тоже вариант - если будут плохо себя вести.
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Нехай оцінку дають вдови моряків Курська, чи як каже фуйло, шлюхи.
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касапа, ты как-то сильно расслабилась, не находишь?
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Раскуркулить - Мураева ,Шуфрича ,Бойко ,Рабиновича ,Насирова ,Продана ,Насалика ,Парашенка ,Кононенко и прочую вонючую шваль и отдать героям имущество.
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Вот зараза. Сняли тему у меня. Хотел сракоблок тоже продёрнуть. Надо бы при ближайшем эфире с мразюками вопрос задать---с телефона в студию. Хотя там онлайн---хренлайн! Знают ******* чьё сало едят!
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Олег Петрович - наглядный пример действия зомбовидения.
Всех жопов вежливенько так, не коверкая, как родных написал. И только ненавистного шоколадного бОрыгу перековеркал.

А потом обижаются, когда их телЯвизороголовыми называешь.
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И опять зассал написать коверкано дважиддя. Я о том и говорю, "петюня".
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Сенцову можна квартиру гени афанасьєва віддати,по показах якого і потрапив Олег в пекло,бо він так хвилювався коли наші повертались-Де Сенцов все питав,чи буде
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Було б добре, щоб Олег Сенцов очолив український кіноматограф ( Державний комітет телеюачення і радіомовлення )
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За какие заслуги? Такие телепни как ты вон уже надю чуть президентом не сделали!
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Может лучше их поселить в вывшую резиденцию Януковоща или Пшонки с Захарченком? Справедливо же беженцам отдавать имущество тех кто отобрал жилье у них.
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Вони задовбаються комуналку там платити.
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Я же не сказал что отдать каждому по резиденции и тем более хонку. Выделить им по комнате или по несколько комнат, где жила обслуга или где домик для гостей. Или кто то уже их прикарманил втихаря и пять раз переоформил?
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У себя дома надо путина поддерживать.
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Русский, у тебя ошибка в фамилии - "М" вместо "П"
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Ето ты дурачек про взрывчатку сам придумал или тебе киселев со сливным бачком нашептали? Сенцову, Кольченкові, Балуху та Панову Артуру держава купить квартири в Києві, - Денісова - Цензор.НЕТ 6118
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Пошёл вон, тварь ольгинская.
Никакой взрывчатки не было.
НКВДисты били Геннадия Афанасьева и заставили под пытками оговорить Сенцова.
За то, что тот обзывал Путина в интернете.
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Выходит Панов все таки наш диверсант, а не идиот , который поперся в Крым?
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Да это другой Панов.
Хватит бредни повторять.
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А скалічиним на війні воїнам, які не попадали в полон і попадали теж... причитається квартира? Ау-у-у Зелені???
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ЭТО ПРЕКРАСНО , что покупают квартиры людям, которым они нужны.
НО, многим нужны квартиры. Вот в Словакии кредит на авто и жильё 3-6 процентов годовых.
ВОПРОС - какая цука грузит украинцев дорогими кредитами?
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>какая цука грузит украинцев дорогими кредитами?

банк дает кредиты с депозитов (на которых уже процент) плюс навар...
вкладчик может сам инвестировать в чье-то предприятие, но это думать надо плюс риски на себя брать
государство может давать целевые кредиты, но бизнес должен суметь что-то создать, чтобы отдать кредит плюс процент, и обогнать инфляцию при этом
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Повторяю : 3-6 процентов в Словакии в год.
БАНКИ ВО ВСЕХ СТРАНАХ ОДИНАКОВЫ
ПОСМОТРИМ КАК ЗЕ РАСКОЛУПАЕТ ЭТОТ БАНКОВСКИЙ ГАДЮШНИК В УКРАИНЕ
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открывай банк, выдавай депозиты под 15% а кредиты под 6%, буду твой клиент )
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Сегодня банки разоряют Украину. Половину банкиров- коррупционеров надо просто посадить - И СРАЗУ НАЙДУТСЯ дешевые кредиты
Я в курсе КАК БАНКИРЫ НА ЗАПАДЕ БЕРУТ ДЕШЕВЫЕ, а потом накручивают свои 10 процентов И ДОЮТ 40 млн украинцев
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так щас зеля расколупает и кредиты подешевеют )
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Весь мир насилья мы разрушим до основанья
А зате кто был никем тот станет всем
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Ага. Вопли шестёрок бени , шо запускать дешёвый ловкост -плохо, МЫ УЖЕ ЧИТАЛИ.
Теперь давайте врите про невозможность дешёвых кредитов
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Я бы еще мог смириться с Сенцовым и прочими... но с каких буев я должен покупать квартиру конченному выродку Панову?
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Это не тот Панов. Того тоже освободили, но квартиру пока давать не собираются.
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"Любой каприз за ваши деньги."..- Зе- камандир.
Платите вы , благотворительностью прославиться Зе, Ура!
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Заберите у депутатов и дайте им. Депутаты не бедные люди, особенно старые там одни миллионеры. Так они ещё квартиры от государтсва на халяву получали.
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Буде схоже на Радянську владу....Потрібно,щоб самі усвідомили й поділилися....Важелів досить багато.
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Та ну, фантастика. Какие-то бывшие рыги или коммуняки никогда ничего не осознают. Эти упыри даже компенсацию за проезд и перелёты себе выписывали хотя денег у них полученных коррупционным путёт хоть опой жуй.
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эти люди заслужили квартиры,особенно Сенцов!
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заберіть у депутатів попереднього скликання
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С*УКИ! Купите лучше квартиры тем кто Цемаха выводил и погиб или остался калекой!
За кой болт им квартиры?
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Уж лучше квартиры, чем почётные грамоты, именые часы, медали и прочая хрень.
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Какие-то левые пассажиры. Лучше бы морякам дали.
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За Петин счет, ведь по его вине они попали в лапы ФСБ.
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У кого эти квартиры забрали? Совок гребаный. Задолбал своими субсидиями,когда с бедных в пользу нищих.Государство это чиновники вот и скинулись бы один, кобель за один день с своей зарплты по квартире может дарить.
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В Киеве? А чего не в Конотопе?
Я против покупки за государственный счет дорогого жилья бывшим пленным, многие из которых сами виноваты в своем пленении, а некоторые типа Панова просто неадекватные пациенты психлечебниц.
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Кстати да, есть же Горишние плавни например.
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Говорят многие женщины жертвы насилия сами виноваты.
Ходят в коротких юбках и красятся.
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Походу что морякам Пинчук квартиры пообещал купить, чиновники подсуетились и этим решили - чтоб не обидно было. А то вдруг еще начнут жаловаться, всетаки из одного освобождения.
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