 Сенцову, Кольченко, Балуху и Панову Артуру государство купит квартиры в Киеве, - Денисова

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"Мы сейчас работаем с Офисом президента по приобретению квартир Сенцову, Кольченко, Балуху и Панову Артуру", - сказала Денисова. По ее словам, речь идет о жилье в Киеве. Все четверо согласны остаться в городе, в частности потому, что в Крым вернуться они не могут.
"Мы сначала спросили, что они хотели бы, с кем жить, выяснили состав семей и все это передали в Офис президента", - уточнила омбудсмен. Конкретных сроков предоставления жилья она пока назвать не может.
"Мы всю информацию передали в Офис президента, я думаю это будет в ближайшее время сделано", - резюмировала Денисова.
Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.
Помните, как при Сталине ловили тысячами "английских шпионов", а потом звёздочки на погонах получали.
Теперь точно по такой же схеме ловят в рашке "экстремистов" и "террористов".
Всех жопов вежливенько так, не коверкая, как родных написал. И только ненавистного шоколадного бОрыгу перековеркал.
А потом обижаются, когда их телЯвизороголовыми называешь.
Никакой взрывчатки не было.
НКВДисты били Геннадия Афанасьева и заставили под пытками оговорить Сенцова.
За то, что тот обзывал Путина в интернете.
Хватит бредни повторять.
НО, многим нужны квартиры. Вот в Словакии кредит на авто и жильё 3-6 процентов годовых.
ВОПРОС - какая цука грузит украинцев дорогими кредитами?
банк дает кредиты с депозитов (на которых уже процент) плюс навар...
вкладчик может сам инвестировать в чье-то предприятие, но это думать надо плюс риски на себя брать
государство может давать целевые кредиты, но бизнес должен суметь что-то создать, чтобы отдать кредит плюс процент, и обогнать инфляцию при этом
БАНКИ ВО ВСЕХ СТРАНАХ ОДИНАКОВЫ
ПОСМОТРИМ КАК ЗЕ РАСКОЛУПАЕТ ЭТОТ БАНКОВСКИЙ ГАДЮШНИК В УКРАИНЕ
Я в курсе КАК БАНКИРЫ НА ЗАПАДЕ БЕРУТ ДЕШЕВЫЕ, а потом накручивают свои 10 процентов И ДОЮТ 40 млн украинцев
А зате кто был никем тот станет всем
Теперь давайте врите про невозможность дешёвых кредитов
Платите вы , благотворительностью прославиться Зе, Ура!
За кой болт им квартиры?
Я против покупки за государственный счет дорогого жилья бывшим пленным, многие из которых сами виноваты в своем пленении, а некоторые типа Панова просто неадекватные пациенты психлечебниц.
Ходят в коротких юбках и красятся.