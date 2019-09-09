 Сенцову, Кольченко, Балуху и Панову Артуру государство купит квартиры в Киеве, - Денисова

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Мы сейчас работаем с Офисом президента по приобретению квартир Сенцову, Кольченко, Балуху и Панову Артуру", - сказала Денисова. По ее словам, речь идет о жилье в Киеве. Все четверо согласны остаться в городе, в частности потому, что в Крым вернуться они не могут.

"Мы сначала спросили, что они хотели бы, с кем жить, выяснили состав семей и все это передали в Офис президента", - уточнила омбудсмен. Конкретных сроков предоставления жилья она пока назвать не может.

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"Мы всю информацию передали в Офис президента, я думаю это будет в ближайшее время сделано", - резюмировала Денисова.

Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.

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