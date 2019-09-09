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 "Крымский диверсант" Дудка испытывает постоянные боли и не получает квалифицированной медицинской помощи, - сын

Верховный суд России 15 октября рассмотрит жалобу на приговор по делу так называемых "крымских украинских диверсантов", для чего их этапируют в Москву из симферопольского СИЗО, где они находятся три года.

В разговоре с Радио Свобода сын Владимира Дудки Илья рассказал о резком ухудшении здоровья своего отца за время заключения, информирует Цензор.НЕТ. В СИЗО у него развилась язва желудка, аденома простаты, появился песок в почках, он испытывает постоянные боли. При этом, по словам сына и адвокатов осужденного, за три года Дудка ни разу не получал квалифицированной медицинской помощи.

Источник Радио Свобода сообщил, что в личной неформальной беседе один из следователей по делу "крымских диверсантов" признался в том, что обвиняемых пришлось посадить по "приказу сверху".

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Напомним, жители Севастополя Владимир Дудка и Алексей Бессарабов были задержаны ФСБ в оккупированном Крыму в ноябре 2016 года. 4 апреля 2019 года подконтрольный России "Севастопольский городской суд" приговорил их к 14 годам заключения каждого

По версии следствия, Дудка и Бессарабов являлись участниками диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Украинская сторона отрицает принадлежность осужденных к силовым структурам страны. Сами обвиняемые свою вину не признают и считают уголовное дело сфабрикованным. В частности, защита так называемых "диверсантов" утверждает, что сим-карты, которые изъяли у них в ходе обыска, исходя из биллинга, ранее использовались возле зданий, принадлежащих ФСБ России.

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Источник: https://censor.net.ua/n3147399
 
 
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Хм... Придется таки давать воду в Крым...
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Отдых в крыму они надолго запомнят. Жалко что другим никак не дойдет что в окупированный крым ехать нельзя
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