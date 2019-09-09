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 Политика Украины
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Все про:ликвидация (438) Янукович (30534) Военная прокуратура (781) Бодня Татьяна (166)

 Военную прокуратуры пытаются ликвидировать второй раз. Первая попытка была при Януковиче

Попытка ликвидация военной прокуратуры, которую пытается провести действующая власть уже вторая за время существования этой правоохранительной структуры. Первый раз это пытались сделать во времена Януковича.

Об этом написала в Фейсбуке журналист Цензор.НЕТ Татьяна Бодня.

Она отметила: "За годы работы в журналистике второй раз пишу о ликвидации военной прокуратуры. Первым ее уничтожил Виктор Янукович. По иронии судьбы именно военные прокуроры спустя время собрали материалы, по которым он был осужден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ликвидация военной прокуратуры приведет к прекращению расследования агрессии РФ в Украине, - Матиос. ПИСЬМО

Я не военный эксперт и найдется много знающих людей, которые в разы компетентнее напишут, почему не нужно превращать военную прокуратуру в один или два гражданских департамента, как сейчас обсуждается. И о том, что это дорого обойдется государству. Причем в буквальном смысле, потому что нужно будет выплатить положенные по закону компенсации всем, кого уволят с военной службы. И том, что гражданский прокурор может отказаться ехать на "передок", а военный обязан, и несет ответственность за неисполнение приказа. И том, что не везде гражданских можно пускать по закону. Все это в теории можно откорректировать, парламент уже продемонстрировал в каком темпе готов вносить разнообразные правки.

Хотела написать о людях. О потерпевших в резонансных делах. Особенно о тех, к кому применены меры безопасности. Уверена, что многие следят за перипетиями вокруг законопроекта не менее пристально, чем сами прокуроры.

О самих прокурорах, по которым Следственным комитетом РФ открыты уголовные дела. Что будет с ними после увольнения?
Реформа нужна, безусловно. Но каждый шаг должен быть взвешенным".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рябошапка о будущем военной прокуратуры: Сотрудники пройдут переаттестацию и будут работать именно по направлению военных преступлений

Источник: https://censor.net.ua/n3147398
 
 
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Клоуни будуть сраки рвати не довго, не більше 5 місяців, потім люди їх на палі насадять.
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А зачем ждать ? Можете уже выходить с плакатами Пороха и надписями порох - сила кокс - могила
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Наступного разу точно хтось із нових ліц буде тиліпатися на ялинці замість прикрас і до Ростова не встигне.
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у воєний час, навіть в умовах гібридної війни - військова прокуратура (ще точніше: слідчі у військових справах та прокурори нагляду за ними), як і військові трибунали потрібні. Не можуть, і не мають права цивільні розслідувати та судити правопорушення, скоєні з-за воєного стану.
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