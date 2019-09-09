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 Политика Украины
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Все про:ликвидация (438) Янукович (30534) Военная прокуратура (781) Бодня Татьяна (166)

 Военную прокуратуру пытаются ликвидировать второй раз. Первая попытка была при Януковиче

Попытка ликвидация военной прокуратуры, которую пытается провести действующая власть уже вторая за время существования этой правоохранительной структуры. Первый раз это пытались сделать во времена Януковича.

Об этом написала в Фейсбуке журналист Цензор.НЕТ Татьяна Бодня.

Она отметила: "За годы работы в журналистике второй раз пишу о ликвидации военной прокуратуры. Первым ее уничтожил Виктор Янукович. По иронии судьбы именно военные прокуроры спустя время собрали материалы, по которым он был осужден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ликвидация военной прокуратуры приведет к прекращению расследования агрессии РФ в Украине, - Матиос. ПИСЬМО

Я не военный эксперт и найдется много знающих людей, которые в разы компетентнее напишут, почему не нужно превращать военную прокуратуру в один или два гражданских департамента, как сейчас обсуждается. И о том, что это дорого обойдется государству. Причем в буквальном смысле, потому что нужно будет выплатить положенные по закону компенсации всем, кого уволят с военной службы. И том, что гражданский прокурор может отказаться ехать на "передок", а военный обязан, и несет ответственность за неисполнение приказа. И том, что не везде гражданских можно пускать по закону. Все это в теории можно откорректировать, парламент уже продемонстрировал в каком темпе готов вносить разнообразные правки.

Хотела написать о людях. О потерпевших в резонансных делах. Особенно о тех, к кому применены меры безопасности. Уверена, что многие следят за перипетиями вокруг законопроекта не менее пристально, чем сами прокуроры.

О самих прокурорах, по которым Следственным комитетом РФ открыты уголовные дела. Что будет с ними после увольнения?
Реформа нужна, безусловно. Но каждый шаг должен быть взвешенным".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рябошапка о будущем военной прокуратуры: Сотрудники пройдут переаттестацию и будут работать именно по направлению военных преступлений

Источник: https://censor.net.ua/n3147398
 
 
 Топ комментарии
 
Клоуни будуть сраки рвати не довго, не більше 5 місяців, потім люди їх на палі насадять.
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Наступного разу точно хтось із нових ліц буде тиліпатися на ялинці замість прикрас і до Ростова не встигне.
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В пятницю військова прокуратура схопила рекетирів ніби від Вазеліна, а в понеділок прокуратуру вже ліквідували. З такою швидкістю зелені ще нічого не реформували...
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Клоуни будуть сраки рвати не довго, не більше 5 місяців, потім люди їх на палі насадять.
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А зачем ждать ? Можете уже выходить с плакатами Пороха и надписями порох - сила кокс - могила
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Вы прям как кремлеботы - если против клоуна, то за пороха. Я вот за пороха не голосовал, но клоуна твоего на дух не переношу, дальше что ?
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Ну из двух зол нужно вибирать .. А не вовсе не идеализирую Порошенко , но лучшего
пока НЕТ !!!
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Наступного разу точно хтось із нових ліц буде тиліпатися на ялинці замість прикрас і до Ростова не встигне.
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у воєний час, навіть в умовах гібридної війни - військова прокуратура (ще точніше: слідчі у військових справах та прокурори нагляду за ними), як і військові трибунали потрібні. Не можуть, і не мають права цивільні розслідувати та судити правопорушення, скоєні з-за воєного стану.
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"Батя" ,який переймається долею засуджених добровольців на днях говорив
8200 засуджених і 20 100 вручено підозри нашим військовим та добровольцям,отака робота кантори матіоса,а сепаратистам на пальцях можна рахувати.Матеріали передані в ОП для Зеленського,подивимось реакцію
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Дивно, 24го на марші ветеранів ніхто про це не говорив...
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Чому в цій ситуації мовчать ЗСУ? Може вже пора стати на захист конституційного ладу?
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порохне очень хочется протащить ручнуюю собачку матиоса
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А чего бы и нет, Авакова же протащили..И Петиного министра финансов тоже протащили...Да и думаю Баканов на юбилее Суркиса с Медведчуком уже всё перетёр...
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Ты ещё скажи что Оваков от Порошенко,все понят ,что от от Яценюка...Немного пофантазируй...Військову прокуратуру намагаються ліквідувати вдруге. Перша спроба була за часів Януковича - Цензор.НЕТ 6166...Какие все гибкие Військову прокуратуру намагаються ліквідувати вдруге. Перша спроба була за часів Януковича - Цензор.НЕТ 5388
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В пятницю військова прокуратура схопила рекетирів ніби від Вазеліна, а в понеділок прокуратуру вже ліквідували. З такою швидкістю зелені ще нічого не реформували...
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Військова прокуратура з законами 1992-го року?Це НКВД на службі мародерів!Сватове, Новоянисоль, Балаклія, Калинівка,Ічня-жодного з вищих керівників не покарано-і це може зватися військова прокуратура?Тимчук спробував розібратись-його просто вбили!Не ліквідовувати,а вигнати,як непотріб їх усіх за те,що засудили тисячі добровольців тільки за те ,що самостійно пішли захищати країну,минуючи військові штаби.Абсолютно зрадницька антинародна банда в законі.
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