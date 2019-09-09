 Президент Финляндии Ниинисте 12 сентября посетит Украину для переговоров с Зеленским

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента

"Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с Президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте в рамках его официального визита в Украину", - говорится в сообщении.

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