EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  203  10
Все про:Зеленский (2756) Финляндия (337) Ниинисте (9)

 Президент Финляндии Ниинисте 12 сентября посетит Украину для переговоров с Зеленским

12 сентября президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с главой Финляндии Саули Ниинисте.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента

"Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с Президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте в рамках его официального визита в Украину", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия сама виновна в санкциях за оккупацию Крыма, - президент Финляндии Ниинисте Путину

Источник: https://censor.net.ua/n3147397
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так порохоботы ж говорили что никто к нашему малоросу приезжать не будет
 показать весь комментарий
 
Да лажанули они как всегда. Владимира Александровича уже и в Москву на 9 мая пригласили, и в Крым Аксенов приглашение дал.
 показать весь комментарий
 
 
зебилы, Ниинисте - всегда отправляли к фуйлу чтобы тот не вертел задом и делал то, что нужно США и Европе. Теперь Ниинисте отправляют к шмаркле, по тому же вопросу.
 показать весь комментарий
 
Мабуть звісточку від Х....ла хоче передати.
 показать весь комментарий
 
 
Посол доброй воли Путина - учить будет ЗЕ как превратить свои отношения с Кремлем в финоподобные , забыв об истории с белофиннской но помня как прекрасно была жизнь в российской империи ..
 показать весь комментарий
 
Надеюсь западная мордва сможет чем-то помочь в войне с восточной.
 показать весь комментарий
 
Ну приедет Зе убалтывать сдать и сдаться Вобще Пан БЕНя уже все озвучил раша не враг давайте торговать все забудем я еще не все состриг с Вас бараны а какая война деньги не пахнут
 показать весь комментарий
 
Президент України Володимир Зеленський відвідає США 23 вересня.
Про це сказав міністр закордонних справ Вадим Пристайко у понеділок.
"Ви знаєте, що 23 вересня ми їдемо у США", - розповів керівник МЗС.
Зеленський відвідає Генеральну Асамблею ООН.
Найближчим часом оголосять дату візиту президента України до Вашингтона, де відбудеться його зустріч із президентом США Дональдом Трампом.
 показать весь комментарий
 
Скорее всего будет просить Зелю дать отмашку на снятие санкций с РФ
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх