 Президент Финляндии Ниинисте 12 сентября посетит Украину для переговоров с Зеленским

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента
"Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с Президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте в рамках его официального визита в Украину", - говорится в сообщении.
Про це сказав міністр закордонних справ Вадим Пристайко у понеділок.
"Ви знаєте, що 23 вересня ми їдемо у США", - розповів керівник МЗС.
Зеленський відвідає Генеральну Асамблею ООН.
Найближчим часом оголосять дату візиту президента України до Вашингтона, де відбудеться його зустріч із президентом США Дональдом Трампом.