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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (1425) законопроект (2128) плагиат (96) Слуга народа (289)

 Фракция "Слуга народа" перерегистрировала от своего имени 9 законопроектов, которые уже рассматривались в прошлом созыве. Это плагиат, - Ирина Геращенко

Сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила о том, что фракция "Слуги народа" занимается плагиатом, перерегистрируя на себя законопроекты, которые уже прошли первое чтение в минувшем созыве ВР.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке "Европейской солидарности". 

Геращенко отметила: "На эту текущую сессионную неделю вынесено не менее 9 законопроектов, которые в предыдущем созыве прошли первое чтение и перенесены как переходные к ВР 9 созыва.

Но слуги перерегистрировали их, как свои и новые, переписав слово в слово. Подчеркиваю, речь идет о законах, которые прошли первое чтение и уже завтра спокойно могут быть принять в целом.

Но происходит плагиат, интеллектуальная кража и сегрегация депутатов на правильных и неправильных, чтобы эти законы прошли с правильными фамилиями авторов.

Но над этими законами КМУ и депутаты предыдущего созыва работали несколько лет, они прошли экспертное обсуждение и имеют оценку наших европейских партнеров, первое чтение в зале и подготовку комитетом ко второму чтению через правки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" планирует принимать не менее 7-10 законопроектов за пленарный день, - Арахамия

Источник: https://censor.net.ua/n3147396
 
 
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Предвыборный сценарий?.. Вы о чем?.. Из того что я помню: сериал про депутатов "Депутатики" + 3 сериала "Слуга Народа" + 1 полнометражный фильм о слуге народа. Что конкрето является "передвыборчим сцэнарием"?
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Автор цього коментаря мав на увазі, що СН - це плагіат на твір Рудика, а повторне внесення законопроектів, які вже проголосовані в 1 читанні - це теж своєрідний плагіат. Треба голосувати вже в 2 читанні, але ж тоді законодавча ініціатива буде належати попередникам, яких ви люто ненавидите.
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А еще раз спрашиваю, плагиат на что? Про слугу народа есть 4 фильма (1 полнометражный и 3 сериала). Какой конкретно фильм - плагиат?
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Це дуже складно для тебе.
Не заморочуйся.
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Ну так голосуй за них, в чем проблема? Тебе важен смысл законопроектов или их авторство?
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зеботара! Читати не вмієш? Вже проголосовані в першому читанні!
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Ааауторство, этой шлендре важнее, она намикает что они умные когда то были,и несколько лет трудились над этой рукописью,а другие себе тупо присвоили
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Она намекает, что не надо наойбывать, так понятно? Или это уже считается нормой?
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Это норма въелась в кровь с *** знает какого года, наверное с того когда охолопили народ.
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Я украду у тебя рукопись, выдам за свою, она всем понравится, напечатают, я получу гешефт. Радуйся.
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Ааа, так для ПЕСиков главное - гешефт, ну так бы раньше и сказал.
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Верно ПЕСики и собираются поиметь свой гешефт.
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Это - законопроекты, а не рукописи. Ты, я, он, она - их законные собственники, так как пять лет содержали эту п@здоту, пока она типа в муках их рожала, но так и не разродилась. Смотрю до псов никак не дойдет, что они уже не на белом коне, а на помойке истоии.
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Ну так вы их приняли? Может хорошие законопроекты, проголосуете вместе, ради Украины?
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зебіл, так потрібно голосувати в другому читанні!
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а шо ж так, чего за 5 лет не успели проголосовать во 2 чтении ваши депутатики?
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Як скопіпастили законопректи папірєдніків? А я думав що то Юзік працює над їх створенням.🤣
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так зебіли нічого, окрім красти і брехати - НЕ ВМІЮТЬ! Не пристосовані...
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Шавка шАкаладная
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так то ж для українців
ті закони... щось не розумію
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Ну что, если законопроект хороший и несет добро украинцам, измучавшимся за годы правления кровавого барыги?- Наши горячо любимые депутаты и Закон Яровой взяли на вооружение. Главное- что это для людей!
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Шо ты мелешь, дурепа? Прошлый созыв принимал антинародные законы, а народные лежали месяцами и годами на полке! И поркосвыня их подмахивала, в частности запрет нариду зарабатывать на ВИЭ! Все ваши законы можно и нужно перерегистрировать как свои, потому что они принимаются на порядок быстрее, смотри когда вносят проект в Раду и когда он выходит с подписью президента, ПРАКТИЧЕСКИ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ!
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Но происходит плагиат, интеллектуальная кража и сегрегация депутатов на правильных и неправильных, чтобы эти законы прошли с правильными фамилиями авторов. Источник: https://censor.net.ua/n3147396

шпанке можно...
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)))))) ха-ха , неучи !!! я и то в школе СЛОВА хоть менял местами , прилагательные ))))
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Ви маєте помирати від щастя, якщо Зелений хоч слово ваше використає.
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Нічого поганого не бачу в тому щоб були прийняті в цілому ті закони над якими працювали депутати попереднього скликання для інтересів держави в цілому ,тим паче що вони пройшли експертизу та мають схвальні оцінки наших європейських партнерів.Звичайно є і моральний аспект про який говорить І.Геращенко,але треба виходити з реалій де склалася узурпація влади однією групою осіб і меншість(опозиція) нічого з цим не вдіє поки не зміняться електоральні вподобання виборця.Але головна проблема в іншому, це всього кілька законів ,де надалі "слуги народу" будуть брати якісні законопроєкти?
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Він уже все що тільки міг використав. І що ЖКГ то не справа прєзєдєнта, і війну закінчити ще невідомо як..
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А шо ж, Ви, Ірино, хотіли?! Тепер в нас якийсь мєлкій нэосвічений хрипач з крывого рогу дєлаєт від, шо воно є тіпо перзидент! Ну й нехай ото потішецця в дупі в *уйла, це чмо кривляве!) Лялька жидівська,яка нічого не ви рішує ).
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О ХОСПАДЕ..... ЕСЛИ ЗАКОН ВАЖЕН ДЛЯ СТРАНЫ И ГРАЖДАН, ТО БРАЛИ БЫ ХОТЬ ЯНУКОВИЧА ПРОЕКТ И РЕГИСТРИРОВАЛИ. ШО ВАМ МЕШАЛО?
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Она больная или идейная? Петя собрал вокруг себя старых климаксных шлюх и натравливает на нормальных людей. Женщина и политика вещи спорные - эмоции часто берут верх над здравым смыслом.
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Банда дебілов сама не може даже закон придумати. Фракція "Слуга народу" перереєструвала від свого імені 9 законопроєктів, які вже розглядалися в минулому скликанні. Це плагіат, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 2241
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