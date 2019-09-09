 Украина и Россия должны "воспользоваться моментом" обмена для урегулирования конфликта на Донбассе, - генсек ООН Гутерреш

Об этом заявил на ежедневном брифинге представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Генеральный секретарь ООН будет подталкивать стороне к использованию, в лучшем возможном понимании этого слова, момента, который мы видели (обмен пленными - ред.)", - рассказал Дюжаррик.

Он напомнил, что для прогресса в процессе урегулирования существует ряд инструментов, включая Нормандским форматом, трехсторонние контактной группой в Минске, ОБСЕ.

"Все эти инструменты должны быть использованы, чтобы подтолкнуть в правильном направлении и не дать моменту обмена пленными, который мы видели, быть потерянным", - добавил представитель генсека ООН.

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Напоминаем, 8 сентября генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что обмен пленными между Украиной и Россией может служить положительным шагом для повышения доверия между сторонами, разблокировке конструктивного диалога с целью урегулирования конфликта.