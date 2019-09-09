 Украина и Россия должны "воспользоваться моментом" обмена для урегулирования конфликта на Донбассе, - генсек ООН Гутерреш

Об этом заявил на ежедневном брифинге представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Генеральный секретарь ООН будет подталкивать стороне к использованию, в лучшем возможном понимании этого слова, момента, который мы видели (обмен пленными - ред.)", - рассказал Дюжаррик.
Он напомнил, что для прогресса в процессе урегулирования существует ряд инструментов, включая Нормандским форматом, трехсторонние контактной группой в Минске, ОБСЕ.
"Все эти инструменты должны быть использованы, чтобы подтолкнуть в правильном направлении и не дать моменту обмена пленными, который мы видели, быть потерянным", - добавил представитель генсека ООН.
Напоминаем, 8 сентября генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что обмен пленными между Украиной и Россией может служить положительным шагом для повышения доверия между сторонами, разблокировке конструктивного диалога с целью урегулирования конфликта.
- У нас с грабителем вышел конфликт. Вот такой, так сказать, конфуз...
6 год ·
У меня тут несколько безумных дней внезапно образовалось, ничего не пишу, в ленте бываю короткими набегами.
И вот наблюдаю я некое смутное беспокойство и томление, сродни анальному зуду, у поклонников нашего нанобуонапарте.
Казалось бы, они все собрались в победоносную кудлатую стаю и сделали нас всех вместе, а потом еще раз. И нет бы сполна наслаждаться ослепительной и разгромной викторией, отряхнуть порохоботский прах со своих сандаликов и смотреть на этот грешный мир с победительным прищуром, снисходительно-свысока.
Нихуя, они бегают по страницам тех, кто, по их мнению, сначала заткнется, а потом вымрет, и безостановочно ******. Про Петю, про то, какие сволочи эти порохоботы, ну и про то, что скоро вымрут, конечно же, куда же без этого.
Так вот чего спросить хотела: это они так себя уговаривают, что ли? Что завтра они проснутся, почухают пузо, вздрочнут, выпьют кофию, выйдут на улицу - а там ни одного порохобота?
Слушай сюда, *******: вымри ты сегодня, а я завтра.
Холмс курить так и не бросил, а Ватсон без трубки в жопе уже не может (с)»