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 Украина и Россия должны "воспользоваться моментом" обмена для урегулирования конфликта на Донбассе, - генсек ООН Гутерреш

После обмена пленными между Украиной и РФ, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш намерен убедить стороны воспользоваться моментом положительной динамики для урегулирования конфликта.

Об этом заявил на ежедневном брифинге представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Генеральный секретарь ООН будет подталкивать стороне к использованию, в лучшем возможном понимании этого слова, момента, который мы видели (обмен пленными - ред.)", - рассказал Дюжаррик.

Он напомнил, что для прогресса в процессе урегулирования существует ряд инструментов, включая Нормандским форматом, трехсторонние контактной группой в Минске, ОБСЕ.

"Все эти инструменты должны быть использованы, чтобы подтолкнуть в правильном направлении и не дать моменту обмена пленными, который мы видели, быть потерянным", - добавил представитель генсека ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гутерреш после обмена удерживаемыми лицами призвал Украину и Россию "к дальнейшим действиям в том же духе"

Напоминаем, 8 сентября генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что обмен пленными между Украиной и Россией может служить положительным шагом для повышения доверия между сторонами, разблокировке конструктивного диалога с целью урегулирования конфликта.

Источник: https://censor.net.ua/n3147395
 
 
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Видеофакт: Поляки показали «худший кошмар танкового батальона» для России : https://charter97.org/ru/news/2019/9/9/347827/
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....воспользоваться моментом положительной динамики для урегулирования конфликтИсточник: https://censor.net.ua/n3147395 - і жодного слова про "агресію" РФ - це і є результат 5-и років діяльності Клімкіна ?! Украина и Россия должны "воспользоваться моментом" обмена для урегулирования конфликта на Донбассе, - генсек ООН Гутерреш - Цензор.НЕТ 4575
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Сейчас порохоботы напишут что такие люди, как генсек ООН 5 лет боялись Климкина чтобы не сказать чего неправильного, а теперь курский потужный самоучка ликвидировался и можно говорить свободно.
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Ну да, они и когда кто-то их будет грабить в темном переулке под дулом пистолета, тоже поди назовут "конфликтом".
- У нас с грабителем вышел конфликт. Вот такой, так сказать, конфуз...
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Це є результат останніх виборів, коли самі українці у вигляді 73% готові товаришувати з рашою та "усталі от вайни".
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Хіба? При діяльності Клімкана була антипутінська коаліця. Санкції для россії. А це результат активної діяльністі презЕ та його команди. Їх завдання- відмазати мордор. На кого працює "наша" влада?
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«Олена Монова
6 год ·

У меня тут несколько безумных дней внезапно образовалось, ничего не пишу, в ленте бываю короткими набегами.
И вот наблюдаю я некое смутное беспокойство и томление, сродни анальному зуду, у поклонников нашего нанобуонапарте.
Казалось бы, они все собрались в победоносную кудлатую стаю и сделали нас всех вместе, а потом еще раз. И нет бы сполна наслаждаться ослепительной и разгромной викторией, отряхнуть порохоботский прах со своих сандаликов и смотреть на этот грешный мир с победительным прищуром, снисходительно-свысока.
Нихуя, они бегают по страницам тех, кто, по их мнению, сначала заткнется, а потом вымрет, и безостановочно ******. Про Петю, про то, какие сволочи эти порохоботы, ну и про то, что скоро вымрут, конечно же, куда же без этого.
Так вот чего спросить хотела: это они так себя уговаривают, что ли? Что завтра они проснутся, почухают пузо, вздрочнут, выпьют кофию, выйдут на улицу - а там ни одного порохобота?
Слушай сюда, *******: вымри ты сегодня, а я завтра.
Холмс курить так и не бросил, а Ватсон без трубки в жопе уже не может (с)»
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как правильно,пошел на хер,или пошёл на ***???
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.....это как ????? отдать доньбасс росии ???? отдать ВСЕ почки украинцев ???? может расцеловать в ДЕСНА всех росиян ???? что вы хотите , чтоб сделала Украина еще ???? что вы к ней ПРИСТАЛИ ???? это у нас УБИЛИ 13тысяч !!!! это наши ДЕТИ погибают от руских пуль !!! это росия АГРЕССОР , ...ть ооновское!!!
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Так а он причём??? если 73% хохлов малороссов сами хотят мира с мышебратьями и ватных Сватов смотреть. Мира ессно полностью за счёт Украины, её територий и интересов. А то шо в Европе куча ватных подстилок это не новость, но вред от них ни в какое сравнение не идёт с вредом от месных манкуртов покацапленных. Они щас вон аж усераюца от смеха глядя ватных Сватов по Г+Г..
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ЗЕкоманда Кремля запустила процесс капитуляции Украины.
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Порохоботики, вы еще держитесь? За бакс дают 70 грн., массовое зубожиння, пленных моряков расстреляли, все что по Днепру - отдано Путину.. хоть какая то надежда на светлое будущее еще есть?
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самое для нас УЖАСТНОЕ , что ООНОВЦЫ ни....я для МИРА не делают !!! даже в ЛИГЕ НАЦИЙ сссссср - ВЫГНАЛИ !!! ну хоть что то (((((а эти всё ВЫЛИЗЫВАЮТ и ВЫЛИЗЫВАЮТ (((((
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Как не коцап,так про жопу.Ссаная тряпка уже вылетела.Готовь ипло😂🌷
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Імпотентам з оон не терпиться,щоб Україна відмовилась від своїх земель окупованих ПідаРашкою,а вони оонівські блазні присвоять собі звання миротворців.
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