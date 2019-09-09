 Закон об отсрочке Brexit без соглашения утвердила королева Великобритании Елизавета II

Об этом сообщили в Палате лордов - верхней палате британского парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Согласно закону, премьер-министр должен продлить срок Brexit до 31 января 2020 года, если до 19 октября парламент не примет соглашение с ЕС.
Также сообщается, что работа парламента будет временно остановлена вечером 9 сентября после проведения пленарного заседания. В течение пяти недель, до 14 октября, депутаты не смогут проводить заседания и голосовать.
Напомним, согласно договоренности между Лондоном и Брюсселем, выход Британии из ЕС должен состояться до 31 октября.
Саммит Евросоюза, на котором предполагается обсудить Brexit, пройдет 17-18 октября.
Премьер Британии Джонсон одной из своих приоритетных задач считает осуществление Brexit до установленного срока "любой ценой" - либо с соглашением с Брюсселем, либо без него.
Однако большинство депутатов парламента - против такого "жесткого Brexit". Депутаты британской Палаты общин в ночь на 4 сентября поддержали законопроект, который блокирует возможность провести Brexit без соглашения 31 октября.