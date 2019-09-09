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 Закон об отсрочке Brexit без соглашения утвердила королева Великобритании Елизавета II

Королева Великобритании Елизавета II утвердила закон, который откладывает выход страны из ЕС, если до 31 октября 2019 года парламент не подпишет соглашение с Брюсселем.

Об этом сообщили в Палате лордов - верхней палате британского парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Согласно закону, премьер-министр должен продлить срок Brexit до 31 января 2020 года, если до 19 октября парламент не примет соглашение с ЕС.

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Также сообщается, что работа парламента будет временно остановлена вечером 9 сентября после проведения пленарного заседания. В течение пяти недель, до 14 октября, депутаты не смогут проводить заседания и голосовать.

Напомним, согласно договоренности между Лондоном и Брюсселем, выход Британии из ЕС должен состояться до 31 октября.

Саммит Евросоюза, на котором предполагается обсудить Brexit, пройдет 17-18 октября.

Премьер Британии Джонсон одной из своих приоритетных задач считает осуществление Brexit до установленного срока "любой ценой" - либо с соглашением с Брюсселем, либо без него.

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Однако большинство депутатов парламента - против такого "жесткого Brexit". Депутаты британской Палаты общин в ночь на 4 сентября поддержали законопроект, который блокирует возможность провести Brexit без соглашения 31 октября.

Источник: https://censor.net.ua/n3147393
 
 
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Оце і є реальна демократія. Це і є владні противаги, які не дають не лише узурпувати владу однією з владних гілок, але й наробити дурниць. В України такого немає. Тому проти того правового нігілізму і антиконституційної вакханалії зеленого цунамі запобіжників просто немає.
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