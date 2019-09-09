 Россия потенциально может выдать Цемаха Нидерландам, - Полозов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире Радио НВ российский адвокат Николай Полозов.

Как утверждает адвокат, показания Цемаха, которые он дал нидерландскому следствию перед обменом, абсолютно пригодны для трибунала в Гааге.

"Дело в том, что бывают такие обстоятельства, когда, например, свидетели умирают до трибунала, уезжают, теряются и так далее. В то же время, те показания, которые они дали в соответствии с процедурой, рассматриваются как и остальные доказательства", — объяснил Полозов.

По словам правозащитника, отказ от показаний со стороны Цемаха будет выглядеть достаточно нелепо, потому что тогда будет два вида доказательств — полученные в Украине и полученные в России. Более поздние показания будут восприниматься более критично, отметил Полозов.

Как отметил адвокат, у Голландии есть шанс на экстрадицию Цемаха из России.

"У Голландии есть возможность обратиться к российской стороне, у них есть процедуры, по которым это обращение осуществляется. Россия потенциально может выдать Голландии Цемаха, потому что он не является гражданином России, он является гражданином другого государства. Будут они выдавать или нет, это уже вопрос политической воли", — добавил Полозов.

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Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

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По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинском пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.

Нидерланды официально потребовали от Российской Федерации выдачи обвиняемого по делу о сбитом "Боинге" Владимира Цемаха, только что приземлившегося во "Внуково" вместе с другими обмененными лицами, сообщил The Insider.