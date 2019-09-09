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Все про:Полозов (388) Цемах (51)

 Россия потенциально может выдать Цемаха Нидерландам, - Полозов

РФ может выдать ключевого cвидетеля по делу о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе Владимира Цемаха Голландии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире Радио НВ российский адвокат Николай Полозов.

Как утверждает адвокат, показания Цемаха, которые он дал нидерландскому следствию перед обменом, абсолютно пригодны для трибунала в Гааге.

"Дело в том, что бывают такие обстоятельства, когда, например, свидетели умирают до трибунала, уезжают, теряются и так далее. В то же время, те показания, которые они дали в соответствии с процедурой, рассматриваются как и остальные доказательства", — объяснил Полозов.

По словам правозащитника, отказ от показаний со стороны Цемаха будет выглядеть достаточно нелепо, потому что тогда будет два вида доказательств — полученные в Украине и полученные в России. Более поздние показания будут восприниматься более критично, отметил Полозов.

Как отметил адвокат, у Голландии есть шанс на экстрадицию Цемаха из России.

"У Голландии есть возможность обратиться к российской стороне, у них есть процедуры, по которым это обращение осуществляется. Россия потенциально может выдать Голландии Цемаха, потому что он не является гражданином России, он является гражданином другого государства. Будут они выдавать или нет, это уже вопрос политической воли", — добавил Полозов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В дальнейшем в отношении украинских моряков может быть принято решение о заочном осуждении, - Полозов

Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

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По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинском пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.

Нидерланды официально потребовали от Российской Федерации выдачи обвиняемого по делу о сбитом "Боинге" Владимира Цемаха, только что приземлившегося во "Внуково" вместе с другими обмененными лицами, сообщил The Insider.

Источник: https://censor.net.ua/n3147392
 
 
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Только вместе с путиным.
Уже известно что он отказался сотрудничать со следствием, а значит все что он сказал не знаю, не помню
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пецназовцы ГРУ России Евгений Ерофеев и Александр Александров, которых в 2016 году обменяли на экс-депутата Верховной Рады Надежду Савченко, мертвы. Об этом, ссылаясь на данные собственных источников, 8 сентября сообщил журналист ТСН Андрей Цаплиенко.

"Где сейчас российские военные Ерофеев и Александров, которых обменяли на Надежду Савченко? Их адвокаты утверждают, что с ними все в порядке. Но, по моим данным, Ерофеева кто-то зарезал прямо у него дома. А Александров оказался в Сирии и почти сразу - среди боевых потерь", - отметил он.
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Цемах может уже завтра получить Российское гражданство, и никто его не выдаст. Письков скажет что по конституции не имеем права, пусть приезжают и допрашивают..... если он не покончит жизнь самоубийством двумя выстрелами в затылок.
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ну, выехать-то он может живым.
Рашка - щедрая душа. Хоть полоний и дорогой, но чего не сделаешь для голландцев....
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"потому что он не является гражданином России" -- Уже является
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Премьер Нидерландов Рютте заявил, что Украина нарушила свои же обязательства, которые, став президентом, так же подтверждал Зеленский. Нидерланды больше не будут поддерживать автоматическое продление санкций против Московии.
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Досить цю брехню цілий день скрізь ганяти.Всі порохоскоти тиражують,але жоден не дає посилання і зразу в кущі коли питають
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Вот это Пуйло себе стрельнуло в жопу- не спрятаться даже за "своих не сдаем" , уж не говоря , что на обмен пошел ради Цемаха.
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Видеофакт: Поляки показали «худший кошмар танкового батальона» для России : https://charter97.org/ru/news/2019/9/9/347827/
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Ух, ты, как быстро цензуренок какой-то комментарии удаляет. Та и в рот тебя, ******** жыдовского- *****. ****** *****, тварь жыдовская, вместе с жыдом Полозовым.
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Якщо кацапи і видадуть Нідерландам Цемаха, то він буде паралізованим овочем без пам'яті.
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Никто его не выдаст. Возможно, утонет в Миусе, когда домой будет ехать из Москвы))) https://site.ua/audi.tor/22566-operatsiya-kompozitor/
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посмотрела, как Сукибеевы изворачивались по обмену... Разыграли тему обмен пленными - доказательство ,что война в Украине не гражданская а с Россией , перевернув с ног на голову, а именно - Ведь путин освободил украинцев , а значит конфликт между украинцами своими и нелюбимыми властью Украины. А не шпионов своих , типа братских малороссов , гоимых укрофашистами они спасали? Как смешно они выглядели , как примитивно!
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