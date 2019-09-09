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Все про:обстрел (8212) Донбасс (19310) СЦКК (549)

 Террористы выпустили 6 мин калибром 82 и 120 мм по жилым кварталам Верхнего Торецкого и Лебединского, - СЦКК

Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что вооруженные формирования РФ обстреляли жилые кварталы двух населенных пунктов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается, что террористы, "нарушая Минские договоренности и режим прекращения огня 8 сентября совершили обстрелы населенных пунктов Верхнее Торецкое и Лебединский применив запрещенные минского договоренностями минометы 82-го и 120 -го калибра. Всего отивник выпустил 6 мин.

Кроме того, сегодня, росийско-оккупационные войска вели обстрел в районе населенного пункта Зайцево, применив миномет калибра 82 мм (8 мин).

Украинская сторона СЦКК обращает внимание, что вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники продолжают грубо нарушать установленный режим "Тишина".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Утром наемники РФ обстреляли позиции ОС в районе н.п. Водяное, Гранитное и Павлополь, применив 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы, - СЦКК

Источник: https://censor.net.ua/n3147391
 
 
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Про "простых одесских активистов".Денис Казанский
Интересно получилось с обменом."В конце августа из СИЗО выпустили двух организаторов кровавых беспорядков 02.05.2014 в Одессе - Евгения Мефедова и Сергея Долженкова по кличке Капитан Какао. Суд изменил им меру пресечения, и оба вышли под залог. Было понятно, что забирают на обмен, поэтому никто особенно не возмущался.В итоге Мефедова обменяли, а Долженкова нет. Из СИЗО вышел и так и потерялся где-то по дороге.Причем, Россия выменяла сразу 5 участников одесских событий. Помимо россиянина Мефедова, забрали также граждан Украины Елену Бобову, Валерия Пикалова, Денис Хитрова и молдованина Петра Мельничука. А Долженкова в списках в конце концов не оказалось.С участниками 2 мая вообще вышла интересная история. Всех, кого в итоге передали России, ранее официально обвиняли в работе на ГРУ. И 5 лет российская пропаганда всячески это высмеивала. Мол, какое ГРУ, вы чё, наговаривают на простых активистов и т.д. Но как только договорились по обмену, россияне сразу потребовали выдать им якобы "простых одесских активистов". Из сотен всевозможных боевиков и предателей, которые сейчас сидят в украинских тюрьмах, выбрали именно этих.Сразу как одесское дело 2 мая заиграло новыми красками, да? Похоже, что и в этом случае россияне просто замели следы, как и в деле с Цемахом.Остается вопрос, почему вместе с остальными россияне не забрали Долженкова? Можно предположить, что в отличие от остальных, он просто не является российской агентурой, был просто полезным идиотом из местных. Следовательно, россиянам не нужен.Но тогда почему его отпустили из СИЗО, если не собирались менять?
Террористы выпустили 6 мин калибром 82 и 120 мм по жилым кварталам Верхнего Торецкого и Лебединского, - СЦКК - Цензор.НЕТ 1316
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"Донбас - це ракова пухлина, киньте в пельку імперії, хай подавиться!": Український класик "напророчив" війну на Донбасі за 20 років до її початку
понеділок, 9 вересень 2019, 9:10
Український письменник Олесь Гончар у своєму нотатнику у червні 1993 року зробив запис, який цензор, коли виходив друком тритомник щоденника, без відома автора вилучив. Як передають Патріоти України з посиланням на UaMedia, Гончар тоді писав:

"Донбас - це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться! Бо метастази задушать всю Україну! Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу - й ту зацькували... Ні, хай нас буде менше на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми здатні будемо відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім`ю... А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж".
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Это повод для зебилов отойти подальше . что бы не доставали
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ПеремогаЗе

Хутор Вольный и Золотой стали серой зоной, сегодня, а завтра серой зоной будет вся Украина - зона, где за украинский флаг будут вновь вспарывать животы.

Террористы выпустили 6 мин калибром 82 и 120 мм по жилым кварталам Верхнего Торецкого и Лебединского, - СЦКК - Цензор.НЕТ 2579
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Пеца специально сузил серую зону для больших жертв ,ему это нравилось
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