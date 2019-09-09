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 Политика Украины
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Все про:Китай (1010) Мотор_Січ (30)

 Украина заинтересована в развитии "Мотор Сич" китайцами - Лямец

В ситуации вокруг "Мотор Сич" Украина обязана преследовать свой экономический интерес и дать возможность китайскому инвестору развивать предприятие.

 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Газету.юа, такое мнение высказал журналист Сергей Лямец.

"Приехал в Украину некий господин Болтон и сказал, что предприятие отдавать (Китаю) не стоит. Почему? Потому что Китай усиливает свое влияние в мире, Китай уже почти дал под дых Штатам… Я не знаю, зачем Болтон все это рассказывал, ведь "Мотор Сич" уже давно продали. Сегодня дело в другом – мы завод убьем или дадим китайцам развивать предприятие. Чтобы убить, нужно дать команду СБУ и Антимонопольному блокировать любые действия с акциями. Дальше голодная смерть – еще год без денег, и можно хоронить. Слишком большие операционные расходы на содержание, тепло, электроэнергию, зарплаты. Такие гиганты живут, только если загружены заказами", - утверждает журналист.

По мнению Лямца, требуя фактически уничтожить предприятие, США не предлагают Украине альтернативу.

"Американцы готовы инвестировать в строительство вертолетов с двигателями "Мотор Сич?". Готовы трудоустроить 25 тысяч сотрудников? Нет. Они просто сказали: не отдавайте завод под контроль Китая. Со стороны США как раз все в порядке – они убирают конкурента. Я только не вижу в том, что предлагают американцы, интереса Украины. Если Китай обещает, что пять лет подряд "Мотор-Сич" будет работать с прибылью в $500 млн – отлично! Хотят заплатить в бюджет 100 млн долларов сразу после разрешения АМКУ – отлично! Украина получит от китайцев в подарок 25% акций. На секунду, сегодня у государства нет ни одной акции…Напомню, стартовая цена Одесского припортового во время приватизации 2018 года была… $54 миллиона. А когда-то оценивали в $1 миллиард. Хотим довести "Мотор Сич" до такого же состояния?" - пишет Сергей Лямец.

По словам журналиста, судьба предприятия зависит сейчас от решения АМКУ. Секретарь СНБО Александр Данилюк пообещал, что вопрос будет решен, "придерживаясь своих национальных интересов" - слово за главой Антимонопольного комитета Юрием Терентьевым.

"Интересно, захочет ли Терентьев принимать на себя решение об остановке завода? В Запорожье будут рабочие места или дыра от безработицы? Будут миллиарды налогов или миллиарды дотаций из бюджета? Мы уже колониальная экономика? Мы уже готовы убить завод, лишь бы он не достался никому? Украина уже имела такой печальный опыт. По настоянию США мы отказались от участия в строительстве атомной электростанции в городе Бушер (Иран). Нам обещали за это компенсацию в виде инвестиционной программы на сотни миллионов. По итогу Украина получила грант на 0,4 миллиона долларов, а строительство Бушера перехватил российский "Росатом"", - утверждает Сергей Лямец.

Напомним, директор по связям с общественностью ПАО "Мотор Сич" Анатолий Малыш сообщил, что китайские Skyrizon и Xinwei Group уже подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины сделку по покупке более 50% акций "Мотор Сичи". При этом около 75% акций фактически принадлежит группе китайских владельцев и в случае позитивного решения АМКУ конечные покупатели Skyrizon и Xinwei Group подарят государству Украина 25% и возьмут на себя вопрос 100% загрузки предприятия и социальные гарантии. Против передачи контроля над предприятием китайскому инвестору выступают США. Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что вопрос будет решен "с точки национальных интересов".

Источник: https://censor.net.ua/n3147390
 
   
 Топ комментарии
 
почем нынче такие точки зрения?зелебоба все равно не заплатит...не в его традициях.
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Приобретение компании "Мотор Сич" может привести к технологическому скачку китайцев в области производства вертолетов, поскольку именно двигатели создают настоящую боевую платформу.
Завод после скачивания технологий, наверное, будет уничтожен. Китайцы скупают технологии, им не нужны рабочие места в Украине. Надо защитить предприятие, сохранить производство в Украине. Антимонопольный комитет должен отказать в оформлении сделки,
- пишет эксперт.
Он отметил, что "Мотор Сич" имеет огромные перспективы развития. Предприятие экспортирует свою продукцию в высокотехнологичный Израиль. Бутусов сказал, что компания планирует вскоре начать производство собственных вертолетов, но для этого нужен государственный заказ.
"Стратегию развития "Мотор Сич" должны определять на уровне руководства СНБО и Президента Украины", - подытожил журналист.
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Особенно, если учесть, какую "огромную" помощь на международной арене нам оказал Китай, поддерживая паРашку или тихо воздержавшись.... Украина заинтересована в развитии "Мотор Сич" китайцами - Лямец - Цензор.НЕТ 2420
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почем нынче такие точки зрения?зелебоба все равно не заплатит...не в его традициях.
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«Китай майже дав під дих Штатам...» - це вже навіть не ЗЄлєбоб, це - типовий ватан. Нехай він і правий щодо «під дих Штатам», а що китайці зроблять з Україною?
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так отож...посмотрите ,что они со средней азией делают.
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"Китай майже дав під дих Штатам...» - це вже навіть не ЗЄлєбоб, це - типовий ватан.". Журналіст лише вільно процитував Болтона, але недоумкуватим пороховатникам навіть це треба пояснювати.
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не вопрос что Лямцу узкоглазые забашляли,вопрос к Бутусову на.. зачем эта джинса на Цензоре?
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А потом и двигатели станут полностью китайскими, и технологии станут уже китайскими. Made In China. И МоторСич... к сожалению, будет порезан на металлом. Металлолом китайцы тоже вывезут.
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пока есть китайский ,к примеру автопром,автослесаря ,скучать не будут,не знаю как авиатехники
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Приобретение компании "Мотор Сич" может привести к технологическому скачку китайцев в области производства вертолетов, поскольку именно двигатели создают настоящую боевую платформу.
Завод после скачивания технологий, наверное, будет уничтожен. Китайцы скупают технологии, им не нужны рабочие места в Украине. Надо защитить предприятие, сохранить производство в Украине. Антимонопольный комитет должен отказать в оформлении сделки,
- пишет эксперт.
Он отметил, что "Мотор Сич" имеет огромные перспективы развития. Предприятие экспортирует свою продукцию в высокотехнологичный Израиль. Бутусов сказал, что компания планирует вскоре начать производство собственных вертолетов, но для этого нужен государственный заказ.
"Стратегию развития "Мотор Сич" должны определять на уровне руководства СНБО и Президента Украины", - подытожил журналист.
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в Украине нет сейчас президента,клоун енд компани да,президента нет
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Уже завтра китайские дешевые двигатели (условно украинские, будут стоять на рашистских вертолетах
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Особенно, если учесть, какую "огромную" помощь на международной арене нам оказал Китай, поддерживая паРашку или тихо воздержавшись.... Украина заинтересована в развитии "Мотор Сич" китайцами - Лямец - Цензор.НЕТ 2420
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50% двигателеей будет в раше которая сейсчас от скрепов в жопе технологического развития
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С чего это чучело решило, что китайцы будут развивать Мотор-Сич? О_о
Китайцы заинтересованы в технологиях, а на производство в Запорожье им плевать с Великой Китайской Стены.
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этот упырь работает в УкраинскойПравде, древнем проституточном СМИ?
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а це китайці нам військову допомогу надають, санкції проти ********* вводять? Украина заинтересована в развитии "Мотор Сич" китайцами - Лямец - Цензор.НЕТ 571 що за ідіотів шмаркля навколо себе зібрав? хоча, кажуть в народі "яке їхало - таке здибало"
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Мотор Сич - очередная красная линия для США.
Зебеня плюёт в руку дающего и не просто пюёт. а с особым цинизмом пюёт.
Но ботиночки не по размеру = обязательно споткнется!

Украина заинтересована в развитии "Мотор Сич" китайцами - Лямец - Цензор.НЕТ 9073
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Це теж саме, як короладські жуки зацікавлені у врожаї картоплі.
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Национальные интересы с точки зрения порохоботов во всём угождать США, толку от дружбы с которыми 0 целых хрен десятых плюс несколько "джавелинов".
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теперь "Китай с нами!" Украина заинтересована в развитии "Мотор Сич" китайцами - Лямец - Цензор.НЕТ 7489
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По словам журналиста, судьба предприятия зависит сейчас от решения АМКУ. Секретарь СНБО Александр Данилюк пообещал, что вопрос будет решен, "придерживаясь своих национальных интересов" - слово за главой Антимонопольного комитета Юрием Терентьевым. Источник: https://censor.net.ua/n3147390

Нормально. Якщо так буде справді.
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Китай не дружит с США
Китай дружит с ******
Выводы делайте сами
Но то что США не будут оказывать Украине военную помощь - это 100%
Зеленский - марионетка
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Китай не дружит с США
Китай дружит с ******

далі можна не читати ... Україна зацікавлена в розвитку "Мотор Січ" китайцями - Лямець - Цензор.НЕТ 6101
просто порівняти торгівельний оборот США з Китаєм і з Україно ...
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Ну во первых государство может выкупить обратно 51% акций, во вторых на конкурсной основе ,с хорошими зарплатами, создать отдел торговых представителей для поиска заказов. Украина заинтересована в развитии "Мотор Сич" китайцами - Лямец - Цензор.НЕТ 1135 Ну если в Киеве понимают ,что такое стратегическое, военное предприятие.И вообще Лямец это кто Украина заинтересована в развитии "Мотор Сич" китайцами - Лямец - Цензор.НЕТ 4656
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Завдання клоуна до січня розвалити все, що можна в Україні та повернути курс до макшанських болот.
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Привыкли к госзаказу совдеповскому, почему кто-то должен вам что-то предлагать, конкурировать не пробовали? Что-то не слышно от Илона Маска шантажа: "Если мне США ничего не предложат, я продам SpaceX китайцам".
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китайці поставлять свого керівника, керівник призначить на всі керівні посади, посади накажуть принести їм креслення та технології. Через 3-4, максимум, 5 років все буде кінчено.
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так це ж і не погано - наші "умельци" можуть і за рік-два запросто підприємство збанкрутувати і порізати на металобрухт !
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В Украине рабочая сила дешевле чем в Китае, так почему бы им не делать моторы в Украине.
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какое отношение имеет рашистский слуга ,к Украине,окромя интересов рашиста...???
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Скоро Китай все технологичные заводы Украины скупит, а когда разрешат продажу земли и весь чернозем и прочую землю
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Китайцам нужны чертежи. Больше им ничего не нужно.
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Лямец,это шо 2 в одном?Тобишь,за цену можно уже не спрашивать.
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Если бы было государство, то оно бы национализировало преступно отнятое стратегическое предприятие, а раз его нет, то сделка с Китаем это лучшее, что может быть, так как хоть 25% акций вернутся Украине.
США, ЕС серьезно воспринимать не стоит, так как они хотят сделать Украину африканской страной, что у них хорошо получается.
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Параша заинтересована, это да...А лямец - ********** агент, от и весь сказ...
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ещё 1 архиглупость, если не преступление - ляпнуть такое. НЕЛЬЗЯ продаваться жёлтой гангрене прежде всего по бизнес соображениям, а не только по политическо - союзническим с USA. Высосут последние know-how задаром, как паук муху и бросят . Развернут производство у себя в Жёлтомордоре, а на том место будут не цеха , а- бетонные хмарочоси -человейники и ТРК. Примеров - сотни по всему миру. Надо лезть в любые жопы к Pratt&Whitney (очень давно они сами такое предлагали - но замшелые совкодрочеры тогда, когда ценность активов МС была на порядок выше, им отказали). Но для этого нужно мати хiст, державнicть, думать, РАБОТАТЬ, на ушах прыгать , а не пиариться в фейсбуках-твттерах и прочих шмиттерах
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а что нам не нужна авциация ? для агарриев, для полиции, для мчс, медицинские самолеты вретолеты ?
военные ?
чет я не пойму... мы катера выпускаем но вертолеты нет ? они вроде универсальнее и ходовее
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Когда государство будет иметь свою оборонную и государственную политику а не всякие Лямцы тут будут за денежку расуждать с умным видом
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Бывший украинский авианосец «Варяг» стал китайским боевым кораблем «Ляонин»

Україна зацікавлена в розвитку "Мотор Січ" китайцями - Лямець - Цензор.НЕТ 1289
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" Кстати, авианесущий крейсер был продан для организации плавучего центра развлечений и казино, но потом был перепродан китайскому правительству.
Но главное, китайцы получили кроме самого авианосца всю документацию и чертежи авианесущего крейсера..."
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журнашлондра лямець вирішив прикрити злодіїв, котрі вкрали і довели до ручки завод, а тепер вирішили +продати технології китайцям.
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китаезы - саранча.
много чего саранча развила?
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Китайцям потрібні технології, а не підприємство. Вони знищать підприємство та перенесуть виробництво до Китаю. Україна повинна не допустити купівлю підприємства китайцями та націоналізувати його.
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Не знаю, що відбудеться, як певно і ви не знаєте, але, наскільки я зрозумів, якщо виробництво не передати, воно точно буде знищене. Ну націоналізують (цікаво, на яких підставах?) і далі що? На МоторСіч відразу мішки з інвестиціями посиплються? Хто його фінансувати буде, держава?
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Нагадаю як раніше під тиском тих же США ми відмовились від вигідного контракту в Ірані по будівництву АЕС. Після цього контракт було передано Росії, яка цю станцію побудувала, а ми тепер маємо те, що маємо.
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