 Все, к чему прикасается Коломойский превращается в тлен, - Филатов. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

В частности Филатов отметил: "Игорь Валерьевич (Коломойский) и его команда сосредоточена на захвате местной власти в Днепре. Для этого сейчас готовится общественное мнение".

Он продолжил: "У меня была иллюзия, что в 2014 году у Игоря Валерьевича что-то наверное поменялось ментально в голове. Но к сожалению этого не произошло.То есть, первый раскол, конфликт произошел в тот момент, когда я считаю тогда, когда он бросил моего друга ближайшего и партнера в тюрьму - Геннадия Корбана..."

"А вторая история - когда меня пытаются дискредитировать свои же телевизионные каналы... Но когда начинают про метро рассказывать старшные вещи в этих геббельсовских фильмах, они забывают, что дискредитируют международную компанию. Эта компания будет подвавть в суд на "1+1". При этом они будут подвать в суд не в Украине, а на Кипре, - продолжил Филатов.

Филатов заявил: "Я не хотел бы сейчас выстреливать все снаряды. От я тогда говорил, что против меня одна серия. Будет еще много серий с моей стороны. Мне есть что рассказать. А если мы сейчас обратимся к днепрянам. Смотрите. На следующих выборах выбор простой - или Филатов или Коломойский. Филатов может быть плохой, может ругаться в Фейсбуке. Может что то неправильно делать, может ошибаться. Но только вы пройдите по городу и обратите внимание что сделал Коломойский. Вспомните про футбольный клуб "Днепр" уничтоженный, со столетней историей, про полуразрушенный аэропорт, про авиакомпании, которые нас возят за 15 тысяч гривен в Киев, про баскетбольную арену. И таких я могу рассказать о владениях Карабаса Барабаса - проехаться по городу с журналитсами показать".

"Все до чего этот человек дотрагивается, превращается в тлен", - резюмировал Филатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Филатов обратился к Коломойскому: "У кого-то волосы будут выпадать из бороды"