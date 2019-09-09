EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Происшествия
  6212  92
Все про:Коломойский (1147) Филатов (338)

 Все, к чему прикасается Коломойский превращается в тлен, - Филатов. ВИДЕО

Мэр Днепра Борис Филатов высказал свою точку зрения про олигарха Игоря Коломойского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

В частности Филатов отметил: "Игорь Валерьевич (Коломойский) и его команда сосредоточена на захвате местной власти в Днепре. Для этого сейчас готовится общественное мнение".

Он продолжил: "У меня была иллюзия, что в 2014 году у Игоря Валерьевича что-то наверное поменялось ментально в голове.  Но к сожалению этого не произошло.То есть, первый раскол, конфликт произошел в тот момент, когда я считаю  тогда, когда он бросил моего друга ближайшего и партнера в тюрьму - Геннадия Корбана..."

"А  вторая история - когда меня пытаются дискредитировать свои же телевизионные каналы... Но когда начинают про метро рассказывать старшные вещи в этих геббельсовских фильмах, они забывают, что дискредитируют международную компанию. Эта компания будет подвавть в суд на "1+1". При этом они будут подвать в суд не в Украине, а на Кипре, - продолжил Филатов.

Филатов заявил: "Я не хотел бы сейчас выстреливать все снаряды. От я тогда говорил, что против меня одна серия. Будет еще много серий с моей стороны. Мне есть что рассказать. А если мы сейчас обратимся к днепрянам. Смотрите. На следующих выборах выбор простой - или Филатов или Коломойский. Филатов может быть плохой, может ругаться в Фейсбуке. Может что то неправильно делать, может ошибаться. Но только вы пройдите по городу и обратите внимание что сделал Коломойский. Вспомните про футбольный клуб "Днепр" уничтоженный, со столетней историей, про полуразрушенный аэропорт, про авиакомпании, которые нас возят за 15 тысяч гривен в Киев, про баскетбольную арену. И таких я могу рассказать о владениях Карабаса Барабаса - проехаться по городу с журналитсами показать".

"Все до чего этот человек дотрагивается, превращается в тлен", - резюмировал Филатов. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Филатов обратился к Коломойскому: "У кого-то волосы будут выпадать из бороды"

Источник: https://censor.net.ua/n3147388
 
   
 Топ комментарии
 
Папа Беня - настоящий хозяин теперешнего недонаполеона Зели:

Все, к чему прикасается Коломойский превращается в тлен, - Филатов - Цензор.НЕТ 6008
 показать весь комментарий
 
Корбана бросил в тюрьму Коломойский???? не Порошенко?серьезно?
 показать весь комментарий
 
это хорошо,что именно филатов мочит каломойшу.так доходчивее для зелебенцев.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Папа Беня - настоящий хозяин теперешнего недонаполеона Зели:

Все, к чему прикасается Коломойский превращается в тлен, - Филатов - Цензор.НЕТ 6008
 показать весь комментарий
 
 
Все, к чему прикасается Коломойский превращается в тлен, - Филатов. ))))))

Судя по этому высказыванию Фили...Беня не только облапал его но и ..лишил целомудрия)))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
так вы воры , вы не умеете созидать .вы просто разворовали страну .
 показать весь комментарий
 
 
С какого перепуга для тебя Филатов вор? Он заработал мозгами!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ну если такой " уважаемый" ворюга как филатов так говорит то мы "верим".
 показать весь комментарий
 
 
это хорошо,что именно филатов мочит каломойшу.так доходчивее для зелебенцев.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
коломойский-президент порохоботов,петя-премьер
 показать весь комментарий
 
 
Вот это оборот Все, к чему прикасается Коломойский превращается в тлен, - Филатов - Цензор.НЕТ 9293 Чувствуется гроссмейстер Все, к чему прикасается Коломойский превращается в тлен, - Филатов - Цензор.НЕТ 9293
 показать весь комментарий
 
 
Кто такой Филатов,Беня просто сидит и ждёт,когда Филатова понесут мимо него,он ему даже кохе не предложит попить.
 показать весь комментарий
 
 
а беня кто такой? Все, к чему прикасается Коломойский превращается в тлен, - Филатов - Цензор.НЕТ 1362живет ,как последний лох на 20 тыс.баксов в месяц и ждет дэлаверского суда
 показать весь комментарий
 
Если бы только Днепр...Бене нужно все. И он таки получит, если не все, то многое. А про Корбана интересно...Валили на пороха, а оказывается у бени другое мнение.
 показать весь комментарий
 
 
А можно поконкретнее - логическую цепочку слов Филатова. Ну это так...чтобы до Вас дошло. Филатов говорит, что Петя посадил, Коломойский не спасал, а сам Филатов спасать не мог, потому что очень тюрьмы боится. А теперь Филатов обиделся на Коломойского, потому что тот не спасал Корбана. А Корбан дитятко и за себя слово сказать не может, вот и приходится Филатову говорить.
Всрался Понтий, шо на всю Украину воняет!!!
 показать весь комментарий
 
 
Филатов говорит, что Петя посадил, Коломойский не спасал,


где он так сказал ?
 показать весь комментарий
 
 
Ну ты внимательно слушай и услышишь, если со слухом и головным мозгом в порядке.
 показать весь комментарий
 
Корбана бросил в тюрьму Коломойский???? не Порошенко?серьезно?
 показать весь комментарий
 
 
Это просто фигня . Филатов своими этими словами подтвердил то, что объединился с Петей против Коломойского.
 показать весь комментарий
 
 
Нет, Корбана посадил порошенко, а филатов переводит стрелки
 показать весь комментарий
 
 
а зачем филатов объединился с тем, кто посадил его лучшего друга ?

он зебил ?
 показать весь комментарий
 
Деньги, власть, определенные обязательства - причины могут быть самыми разными.
 показать весь комментарий
 
де ваш прапор,латентний ольгінець?
що ви корисного робите на сайті крім того що розпалюєте ворожнечу між українцями на цензорі?
 показать весь комментарий
 
один з небагатьох випадків, коли я цілком погоджуюсь х Філатовим..... Принцип каломойші дуже простий - нічого не вкладаючи. витягнути максимум...
 показать весь комментарий
 
 
О,медведчук патріота борюсіка запросив мочити беню.Головне побільше подробиць і деталей,адже беня своїми руками нічого не робив,а борюсік та корбан рейдерити почали у Дніпрі,коли такого явища ще в країні не знали.Першопрохідці так би мовити
 показать весь комментарий
 
 
чекаємо коли Зе-лупень беніна теж перетвориться на тлєн.
 показать весь комментарий
 
 
Днепр не голосовал за Пеца,так что его приспешнику Филатову осталось на тепленьком месте недолго
 показать весь комментарий
 
 
Днепр выбирал Филатова,а неЗеБенятко Все, к чему прикасается Коломойский превращается в тлен, - Филатов - Цензор.НЕТ 2501
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас получаю зарплату через Приват - это самый технологичный банк из всех, с которыми пришлось иметь дело.
 показать весь комментарий
 
 
После того, как оттуда выгнали мошенников боголюбова и каломоева
 показать весь комментарий
 
Ти не повіриш,банк створив Тігіпко.А потім робила "тєхнологічним" команда під керівництвом Дубілєта-старшого.Бєня може тільки ******** корову,не поїти,не кормити,видоїти досуха,а коли та здохне,кинути гнити посеред двору.
 показать весь комментарий
 
Это точно! в тлен! А теперь Коломойский прикоснулся к Украине
 показать весь комментарий
 
 
Так он сам недавно от пэти об этом и узнал )
 показать весь комментарий
 
 
так він вирішив , такими розповідями , його дохитати остаточно ?
 показать весь комментарий
 
 
ну , в принципі логічно - он , в Харкові , Гєпа вічний - при всіх президентах ... "маєм те , що маєм.." (с)
 показать весь комментарий
 
 
Ага! А Понтия Филата Великий Порох наделил способностями гамно в шоколад превращать!
 показать весь комментарий
 
 
а хіба , для порохобілів , є в цьому різниця ? Все, к чему прикасается Коломойский превращается в тлен, - Филатов - Цензор.НЕТ 7647
 показать весь комментарий
 
Конечно! Всё ж приятнее, если в голове шоколад! Все, до чого торкається Коломойський перетворюється на тлін, - Філатов - Цензор.НЕТ 8836
 показать весь комментарий
 
когда человек жует шоколад, то в голове у человека шоколад.

когда человек, который ненавидит шоколад, наколотые апельсины, литовские шпроты, грузинское вино, венгерских гусей и прочие санкционные продукты питания жуёт говно,

то в голове у человека говно
 показать весь комментарий
 
«Не знаю, як вам, а як по мені, у шоколаді трохи ліпше, ніж у лайні» -
https://www.youtube.com/watch?v=iFafOCWO3qs - Гурт ТІК презентує передвиборчий екшн «Циклони».
 показать весь комментарий
 
Борис Альбертович,как говорят китайцы,потерял лицо.Каждый желающий может почитать,что Корбан думает о пете,как петя его выгонял из страны,и,самое ценное,у кого он безоговорочно выиграл в ЕСПЧ.Информация открытая.
 показать весь комментарий
 
 
Да, теперь Коломойский прикоснулся к Украине.
 показать весь комментарий
 
Дубинский ответил Шапошникову! Публичное унижение депутата Бени
https://youtu.be/2WzWzCYduII
 показать весь комментарий
 
 
Кор бан хороший? Та этого рейдера давно надо за решётку упрятать.
 показать весь комментарий
 
рєйдери браняцца - только тєшацца
 показать весь комментарий
 
 
Я не поверил ни единому слову Филатова. Но, я просто обязан признать, что он весьма нестандартный чудик, делающий нестандартные ходы, опять же. Браво, Филатов! Пока есть такие как ты, мы нетленны.
 показать весь комментарий
 
Боря ты мост уже достроил (отремонтировал ) до весны дотянет И Боря ты вспомни 14-й , где бы ты был , если б не Коломойский , опять отгреб бы от рыгов ,как в оранжевую Все, к чему прикасается Коломойский превращается в тлен, - Филатов - Цензор.НЕТ 1274 Все, к чему прикасается Коломойский превращается в тлен, - Филатов - Цензор.НЕТ 1557 И Боря не тебе крошить батон на Игоря Валерьевича Все, к чему прикасается Коломойский превращается в тлен, - Филатов - Цензор.НЕТ 6141
 показать весь комментарий
 
Коломойский никогда не приближал к себе в друзья тупых и не достойных себя изворотливости и практичности , особенно журналистов , таким был и Филатов ... Этот бой будет ОЧЧЕНЬ зрелищным.
 показать весь комментарий
 
Филатов пять лет прогибался перед Пецей,а теперь понял что «труды» его напрасны были
 показать весь комментарий
 
 
А причем тут пеця и коломойский , который, кстати, в последнем своем интервью подтвердил, что Порошенко спас Украину в самое тяжелое время. Или вы как *********- наградил ЗЕ моряков - он как пеця...
 показать весь комментарий
 
Да ты шо SNDAY , а кто построил систему приват 24, кто создал Монобанк ,которыми все пользуются, как цивилизованные люди
 показать весь комментарий
 
 
Нам достаточно посмотреть на "отремонтированный" за бабки в 2 раза большие, чем по смете, мост. Не "при Коломойском", а при тебе, обезжиренный кусок дерьма. Это ЖЕСТЬ. И если "всё, к чему прикасается Коломойский, превращается в тлен", то ты, чучело, уже давно ходячий мертвец. Все, до чого торкається Коломойський перетворюється на тлін, - Філатов - Цензор.НЕТ 7990 Зомби. Забыл, кто тебя в люди вывел и дал тебе возможность заработать свои миллионы зеленых? Расставил булки перед перед барыгой, как только Коломойский стал в немилости у sцаря? А сейчас, когда пришли другие времена, бесишься, что не на ту лошадку поставил?
Предателей не любят и не уважают нигде и во все времена. Мог быть "независимым мэром" (хотя независимым ты быть не можешь. иначе не лёг бы под барыгу), но вести себя достойно и не обливать помоями того, с кем долгие годы был в одной команде и кто тебя в люди вывел. Глядишь, и не пришлось бы сейчас истерить, как продажная дефка, которую лишают места у фонаря. Все, до чого торкається Коломойський перетворюється на тлін, - Філатов - Цензор.НЕТ 7990 Поделом.
 показать весь комментарий
 
 
ти диви, як зеботара бухтить, як на дріжжях!
 показать весь комментарий
 
 
зебилоид, и мгного платят за то гавно, что ты тут высрал?
 показать весь комментарий
 
Жырный прибежал лизать зад Медведчуку.
 показать весь комментарий
 
Борис прав на 100%
но зеБилы это не поняли..пока..еще
но дойдет..через жопу Все, до чого торкається Коломойський перетворюється на тлін, - Філатов - Цензор.НЕТ 3182
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх