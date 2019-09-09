 Все, к чему прикасается Коломойский превращается в тлен, - Филатов. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.
В частности Филатов отметил: "Игорь Валерьевич (Коломойский) и его команда сосредоточена на захвате местной власти в Днепре. Для этого сейчас готовится общественное мнение".
Он продолжил: "У меня была иллюзия, что в 2014 году у Игоря Валерьевича что-то наверное поменялось ментально в голове. Но к сожалению этого не произошло.То есть, первый раскол, конфликт произошел в тот момент, когда я считаю тогда, когда он бросил моего друга ближайшего и партнера в тюрьму - Геннадия Корбана..."
"А вторая история - когда меня пытаются дискредитировать свои же телевизионные каналы... Но когда начинают про метро рассказывать старшные вещи в этих геббельсовских фильмах, они забывают, что дискредитируют международную компанию. Эта компания будет подвавть в суд на "1+1". При этом они будут подвать в суд не в Украине, а на Кипре, - продолжил Филатов.
Филатов заявил: "Я не хотел бы сейчас выстреливать все снаряды. От я тогда говорил, что против меня одна серия. Будет еще много серий с моей стороны. Мне есть что рассказать. А если мы сейчас обратимся к днепрянам. Смотрите. На следующих выборах выбор простой - или Филатов или Коломойский. Филатов может быть плохой, может ругаться в Фейсбуке. Может что то неправильно делать, может ошибаться. Но только вы пройдите по городу и обратите внимание что сделал Коломойский. Вспомните про футбольный клуб "Днепр" уничтоженный, со столетней историей, про полуразрушенный аэропорт, про авиакомпании, которые нас возят за 15 тысяч гривен в Киев, про баскетбольную арену. И таких я могу рассказать о владениях Карабаса Барабаса - проехаться по городу с журналитсами показать".
"Все до чего этот человек дотрагивается, превращается в тлен", - резюмировал Филатов.
Судя по этому высказыванию Фили...Беня не только облапал его но и ..лишил целомудрия)))
Всрался Понтий, шо на всю Украину воняет!!!
где он так сказал ?
он зебил ?
що ви корисного робите на сайті крім того що розпалюєте ворожнечу між українцями на цензорі?
когда человек, который ненавидит шоколад, наколотые апельсины, литовские шпроты, грузинское вино, венгерских гусей и прочие санкционные продукты питания жуёт говно,
то в голове у человека говно
https://www.youtube.com/watch?v=iFafOCWO3qs - Гурт ТІК презентує передвиборчий екшн «Циклони».
И одевая власть,
И слизывая сласть,
Пока фартила масть,
Ты не робел, а бил,
Как сильная рука
Указ для дурака.
https://youtu.be/2WzWzCYduII
Предателей не любят и не уважают нигде и во все времена. Мог быть "независимым мэром" (хотя независимым ты быть не можешь. иначе не лёг бы под барыгу), но вести себя достойно и не обливать помоями того, с кем долгие годы был в одной команде и кто тебя в люди вывел. Глядишь, и не пришлось бы сейчас истерить, как продажная дефка, которую лишают места у фонаря. Поделом.
но зеБилы это не поняли..пока..еще
но дойдет..через жопу