 Будем проводить следственные действия также с каждым освобожденным моряком, Балухом, Бекировым и Пановым, - прокурор Поночевный

Об этом сообщил заместитель прокурора АРК Игорь Поночевный, передает Цензор.НЕТ.
"Кроме Олега Сенцова и Александра Кольченко мы планируем проводить следственные и процессуальные действия с каждым освобожденным военнослужащим ВМС, с Владимиром Балухом, Эдемом Бекировым и Евгением Пановым, поскольку каждый из них является пострадавшим в наших уголовных процессах и их показания являются весомым доказательством совершения представителями государства-оккупанта в Крыму преступлений, в том числе и военных", - уточнил Поночевный.
Напомним, ранее пресс-секретарь прокуратуры Крыма Екатерина Диденко сообщила, что для дачи показаний будут вызваны освобожденные из плена Олег Сенцов и Александр Кольченко по делу об их похищении весной 2014 года в оккупированном Крыму.
В методичке не написано?
Кацапы давно заявили что сделают Азов внутренним морем и начали давление.
Порох создал комбинацию, при которой за наш интерес впрягутся международные структуры. Всё уже было позади трибунал и основной срок моряков и вот завершенная комбинация была уничтожена в последний момент.
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3775772
"Рассматриваем согласованное взаимное освобождение лиц, удерживаемых на территории России и Украины, как позитивный сигнал, за которым должны последовать другие важные шаги по выводу из тупика нынешней ситуации в российско-украинских отношениях и реализации Минских соглашений. Это стало возможным благодаря выполнению договоренностей, достигнутых лично Президентами России и Украины. В отличие от своих предшественников, новая администрация В.Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам.
Надеемся, что этот шаг создаст позитивный фон для предметной работы в рамках Минской Контактной группы и «Нормандского формата». Исходим из того, что человеческая жизнь должна оставаться абсолютной ценностью, а не быть предметом политических игр. Недопустимо, чтобы простые люди, граждане Украины, оказавшиеся по воле судьбы в эпицентре внутриукраинского конфликта, оставались заложниками амбиций политических элит. Для успешного разрешения накопившихся комплексных проблем на Юго-Востоке Украины местным жителям нужно, прежде всего, почувствовать изменение отношения к себе со стороны Киева, которое бы, в первую очередь, выражалось в прекращении обстрелов, отмене торгово-экономической и транспортной блокады, восстановлении социальных выплат и пенсий. Очевидно, что привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом. Постоянная антироссийская риторика не приблизит страну к решению реальных внутриполитических и экономических проблем. Россия как один из гарантов Минских соглашений подтверждает готовность и далее содействовать любым конструктивным шагам, направленным на достижение согласия между сторонами внутриукраинского конфликта. При этом ключевую роль в нормализации ситуации на Украине должны сыграть новые украинские власти. А для этого необходима политическая воля.Надеемся, что согласованное взаимное освобождение лиц послужит консолидации всех здравых политических сил на Украине вокруг идеи скорейшего завершения кровопролитного конфликта и нормализации добрососедских отношений с Россией.
Для украинца не авторитет, что там мордва строчит.
Как перестать орать? МММщик Пушилин и Ходаковский запустили в небо Знамя Победы. Оно пролетело немного и запуталось в высоковольтных проводах.
Хотели как лучше, а получилась #декоммунизация