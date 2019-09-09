 Цемах - "подозреваемое лицо" в деле катастрофы MH17 и должен сотрудничать со следователями, - глава комитета ПАСЕ Аверсдоттир

Соответствующее заявление председателя Комитета по правовым вопросам Парламентской ассамблеи Совета Европы Сунны Аверсдоттир есть в распоряжении Европейской правды, информирует Цензор.НЕТ.
Аверсдоттир приветствует обмен пленными между Украиной и РФ, но подчеркивает: "Тот факт, что Украина позволила господину Цемаху поехать в Россию не значит, что ему больше не нужно сотрудничать в расследовании этого ужасного события. Россия является государством-членом Совета Европы и как таковая юридически обязана бороться с безнаказанностью".
"Я хотела бы добавить, что в начале октября комитет, который я возглавляю, назначит докладчика, который должен оценить прогресс, достигнутый в расследовании этой трагедии, и привлечении к ответственности виновных", - добавила она.
Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.
Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.
5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.
О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.
По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинском пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.
Нидерланды официально потребовали от Российской Федерации выдачи обвиняемого по делу о сбитом "Боинге" Владимира Цемаха, только что приземлившегося во "Внуково" вместе с другими обмененными лицами, сообщил The Insider.
Гражданин Чехии Павел Ботка, который воюет на востоке Украины на стороне пророссийских боевиков, в августе лишился ноги, наступив на прыгающую мину.
Боевик, получивший позывной "Кавказ", попал на восток Украины весной 2015 года с территории России и участвовал в боях против украинской армии.
В середине августа наемник получил серьезные ранения на передовой и потерял часть ноги ниже колена. "Прогнозов пока нет. Сейчас мы пытаемся спасти колено", - описывает свое состояние "Кавказ".
невже тільки італійці?
1. Разогнал кодло гнилого парламента
2. Снял неприкосновенность
3. Вернул моряков из плена
4. Укрепил гривну
5. Усилил кредитный рейтинг
6. Готовится посадка свыни
Столько сделано сколько не смогли сделать за все свои каденции папиредники.
россия что сама себя должна наказать? как они иначе представляют борьбу с безнаказанностью?
ну зато у них есть все возможности обосновать зачем они позвали россию в пасе
ну что ПАСЕ...заплатила тебе рашка уже...или только пообещала-наобещала? )))