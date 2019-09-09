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 Политика Украины, За рубежом
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 Цемах - "подозреваемое лицо" в деле катастрофы MH17 и должен сотрудничать со следователями, - глава комитета ПАСЕ Аверсдоттир

Переданный Украиной Москве Владимир Цемах - "подозреваемое лицо" в деле катастрофы самолета рейса MH17 и должен оставаться доступным для нидерландских органов, расследующих это дело.

Соответствующее заявление председателя Комитета по правовым вопросам Парламентской ассамблеи Совета Европы Сунны Аверсдоттир есть в распоряжении Европейской правды, информирует Цензор.НЕТ.

Аверсдоттир приветствует обмен пленными между Украиной и РФ, но подчеркивает: "Тот факт, что Украина позволила господину Цемаху поехать в Россию не значит, что ему больше не нужно сотрудничать в расследовании этого ужасного события. Россия является государством-членом Совета Европы и как таковая юридически обязана бороться с безнаказанностью".

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"Я хотела бы добавить, что в начале октября комитет, который я возглавляю, назначит докладчика, который должен оценить прогресс, достигнутый в расследовании этой трагедии, и привлечении к ответственности виновных", - добавила она.

Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

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По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинском пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.

Нидерланды официально потребовали от Российской Федерации выдачи обвиняемого по делу о сбитом "Боинге" Владимира Цемаха, только что приземлившегося во "Внуково" вместе с другими обмененными лицами, сообщил The Insider.

Источник: https://censor.net.ua/n3147385
 
 
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засвидельствует, что своими глазами видел украинский бук стреляющий ракетами
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Он сопровождал перевозку БУКа в районе Снежного, то есть, способен, при желании (до сих пор ничего не рассказывает!), подтвердить часть маршрута доставки зенитного комплекса из России в Украину. Но в прокуратуре Нидерландов и так достаточно таких подтверждений. Есть масса документальных подтверждений, от ОБСЕ, в том числе, что РФ перебрасывает военную технику в Украину.
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Короче говоря, выдав Цемаха россии Зеленский поступил как предусмотрительный и ответственный политик, да будет свято в веках имя его!
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допрыгался...
Гражданин Чехии Павел Ботка, который воюет на востоке Украины на стороне пророссийских боевиков, в августе лишился ноги, наступив на прыгающую мину.

Боевик, получивший позывной "Кавказ", попал на восток Украины весной 2015 года с территории России и участвовал в боях против украинской армии.
В середине августа наемник получил серьезные ранения на передовой и потерял часть ноги ниже колена. "Прогнозов пока нет. Сейчас мы пытаемся спасти колено", - описывает свое состояние "Кавказ".
Цемах - "подозреваемое лицо" в деле катастрофы MH17 и должен сотрудничать со следователями, - глава комитета ПАСЕ Аверсдоттир - Цензор.НЕТ 6811
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Коліно акуратно відрізати і заспиртувати. Можливо, вдасться зберегти.
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Никому ничего он не должен. Он тупорылый. Такиесвидетели как он нужны только дохлыми. Меня лично удивляет, почему его не замочили еще в Украине.
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Поїзд пішов. Тільль звідкись здалеку все ще долинах перестук коліс на стиках безкінечних рельс.
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Зря Нидерланды не предложили обменять Цемаха на скифское золото....
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а вы обеспокоенность проявите, подстилки продажные
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всі питання до *****! шо за проблеми?! треба з кацапів санкції зняти, хто в Європі за це,
невже тільки італійці? Цемах - "подозреваемое лицо" в деле катастрофы MH17 и должен сотрудничать со следователями, - глава комитета ПАСЕ Аверсдоттир - Цензор.НЕТ 9057
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В Європі - італійці, в Україні - зебенята. Зебенята ж європейці? Нє?
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дивись мінські угоди підписала Україна і параша. А тепер уяви уяву ЄС звернеться до України і скаже ви як одна із сторін Мінської угоди і буде вимагати виконання політичної частини Мінської угоди - амністія боєвікам, автономний статус Донбасу і т.д. то що це буде ЗРАДА зі сторони ЄС?
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А пУйло комусь треба, він теж повинен співробітничати зі слідством чи ні?
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Итог ЗЕ за 110 дней:
1. Разогнал кодло гнилого парламента
2. Снял неприкосновенность
3. Вернул моряков из плена
4. Укрепил гривну
5. Усилил кредитный рейтинг
6. Готовится посадка свыни

Столько сделано сколько не смогли сделать за все свои каденции папиредники.
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какойто когнитивны диссонанц.
россия что сама себя должна наказать? как они иначе представляют борьбу с безнаказанностью?
ну зато у них есть все возможности обосновать зачем они позвали россию в пасе
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Рфія дарма забрала цього Цемаха до себе - тепер це їх проблєма !
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СМЕШНО! ПРОДОЛЖАЙТЕ ДАЛЬШЕ ПРЕСТУПНИКА ПРОСИТЬ ПРИЗНАТСЯ В ПРЕСТУПЛЕНИИ!
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Это да, первейший долг всех культурных убийц, педофилов, воров и насильников сотрудничать со следствием и прокурорами, а адвокатов посылать нах и с ними не сотрудничать. Порядочный европейский жулик вообще всегда сразу бежит делать явку с повинной, потому в ЕС низкая преступность, а вот следователи от безделья отупели и это мы сразу увидим на суде по МН17, как только начнут говорить адвокаты.
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От наградил Бог бабу фамилией-Аверсдоттир,а мозгов не дал
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Так езжайте в Москву, там и допросите. Только его там уже подготовят.
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Так Цемах вже казав, що "вторая сушка украінцев сбіла Боінг". Треба, щоб він ще раз повторив? Або взагалі відмовиться свідчити. Скаже, що про все забув. Він ватний наскрізь, цей Цемах. Нехай його їхнє МГБ в підвалі допитує. Ціна його свідченням - нуль.
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Є знімки американських супутників. Що вам ще треба? Судіть Рашу заочно і нехай платить. Заплатить. Якщо вже не заплатила.
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а не то ли это ПАСЕ... которое рашку обратно позвало, ибо денег захотело??? )))
ну что ПАСЕ...заплатила тебе рашка уже...или только пообещала-наобещала? )))
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