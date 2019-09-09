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Все про:Байден (418) Конгресс США (444) Трамп (2364) Джулиани (28)

 В Конгрессе США будут расследовать сообщения о возможном давлении Трампа и Джулиани на Украину по делу Байдена

Три комитета Палаты представителей Конгресса США сообщили, что начали "масштабное расследование" сообщений о том, что президент Дональд Трамп, его адвокат Руди Джулиани и, возможно, ряд других лиц пытались заставить украинское правительство поддержать кампанию по переизбранию Трампа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Главы Комитетов под надзору, разведке и международным отношениям затребовали у Белого дома и Госдепартамента США данные, связанные с попытками "манипулирования украинской системой юстиции".

Тем временем Трамп и некоторые республиканцы ставят вопрос о возможном конфликте интересов в связи с тем, что сын ведущего кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, Хантер Байден, работал в совете директоров украинской газовой компании Burisma.

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В Белом доме пока не ответили на запрос о комментариях по поводу расследования, начатого комитетами Палаты представителей.

Источник: https://censor.net.ua/n3147384
 
   
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так отож), що дозволено Богу, то мона) перезу)) США, ну за деякими виключеннями)))! В Конгрессе США будут расследовать сообщения о возможном давлении Трампа и Джулиани на Украину по делу Байдена - Цензор.НЕТ 1352
порохоботи), ваше божество, ні на шо не згодне), воно 5(п"ять))років це демонструвало! В Конгрессе США будут расследовать сообщения о возможном давлении Трампа и Джулиани на Украину по делу Байдена - Цензор.НЕТ 6510 В Конгрессе США будут расследовать сообщения о возможном давлении Трампа и Джулиани на Украину по делу Байдена - Цензор.НЕТ 70 В Конгрессе США будут расследовать сообщения о возможном давлении Трампа и Джулиани на Украину по делу Байдена - Цензор.НЕТ 6595
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дохера *************** смайликов...зебил, поди...
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кацап), на тобі 11-80, на настоянку бояришнику))), вистачить!
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Чего это я кацап, зебил? Я - украинец. Я за судьбу Украины переживаю...меня, зебуин, тошнит от того, что вы сделали...меня, шимпанЗе, воротит от вашей еврейской власти - тупой, шутовской, сиюминутной, нахрапистой власти фаршмачных временщиков... так что, кварталист-приколист, насчет кацапа - это ты пальцем в жопу юзику попал...
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ты неправильно его понял, он за себя говорил, хотел отдать дневную пайку.
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Вот за это люблю Америку !
Настоящая демократия !
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во вляпались... Шокин, Луценко и Петя в историю
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