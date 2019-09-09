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Все про:Иран (502) МАГАТЭ (36) уран (69) ядерное оружие (611)

 Иран устанавливает новые центрифуги для обогащения урана, - МАГАТЭ

Инспекторы МАГАТЭ - учреждения ООН, которое занимается вопросами атомной энергетики - подтвердили, что Иран устанавливает более продвинутые центрифуги, способные обогащать уран.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В заявлении МАГАТЭ говорится, что к оборудованию относится несколько видов центрифуг, запрещенных соглашением 2015 года по Ирану, которое ограничивало ядерную программу в обмен на облегчение режима санкций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разногласия по Ирану: США не изменили позиции, несмотря на визит Зарифа на саммит G7

Напомним, в первый день проходившего во французском Биаррице саммита G7, его участники на переговорах по Ирану согласились, что нельзя допустить разработки Тегераном ядерного оружия.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что не участвовал в обсуждении общего послания стран G7 Тегерану. Комментируя сообщения об этом, Трамп отметил, что если лидеры других стран хотят вести переговоры с Ираном, то "нельзя им это запретить".

Тем не менее, лидеры стран "Большой семерки" согласовали план совместных действий в отношении Ирана. Как пояснил президент Франции Эммануэль Макрон, страны G7 стремятся к тому, чтобы удержать Иран от несоблюдения соглашения по его ядерной программе, а также сохранить возможность диалога.

Также читайте: США собирались ударить по Ирану, но Трамп передумал за 10 минут до атаки

Источник: https://censor.net.ua/n3147383
 
   
 Топ комментарии
 
А вы его будапештским меморандумом убедите.
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Пора и Украине заняться обогащением урана, ну типа для своих АЭС.
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А в Иране разве тоже 73% покацапленных манкуртов малороссов? Я думаю шо нет. Иран монолитный, там врятле будет такой дегенеративный цирк как в Украине.
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А вы его будапештским меморандумом убедите.
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так центрифуги в Чорнобыле присутствуют..
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В Украине до 2012 года были небольшие запасы обогащенного урана, причем до степени очень близкой к оружейному (он хранился под пристальным надзором МАГАТЕ, а в 2012 по требованию этой организации был передан Рашке).
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а при чем здесь центрифуги, ексюземуа за мой французкий..))
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#ихтамнет... а вот материалы для изготовления ЯО были, но Янык отдал их Рашке за год до начала агрессии
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Там у монолитовцев в саркофаге гауссовки есть. Но они не на плутонии работают, им артефакты нужны.
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У тебя мозги присутствуют?
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Есть способ - на должность президента какого то иранского клоуна и все . Как в Украине . Технология работает !
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А в Иране разве тоже 73% покацапленных манкуртов малороссов? Я думаю шо нет. Иран монолитный, там врятле будет такой дегенеративный цирк как в Украине.
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Такого цирку там не буде, але там ще гірший "цирк".
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Та да . Зебилов там нетути .
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будапештский меморандум нарушила росия (как обычно впрочем). приличные страны договора заключают не чтобы их нарушить.

так что мимо тазика
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так и дружба-жвачка с раиськой не стоит бумаги.не забывай,шо у ирана есть граница с мацквой,хоть и через море. Іран встановлює нові центрифуги для збагачення урану, - МАГАТЕ - Цензор.НЕТ 5042так шо береги тазик-может пригодиться.
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ипанутые друг друга любят. они против американцев дружат.
а если и поссорятся - лучше чтоб у неадекватов ничего кроме карамультуков не было. или ты за ЯО у революционных мулл?
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а шо,гундяйка уже провинился?теперь муллы главными будут? тартария возвращается к истокам
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Как бы ЯО вывезли в США.
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возвращайся из космоса...ты сильно подсел,почти как мидовская машка.
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Обамка им 150 миллиардов $ подарил, можно не только центрифуги поставить.
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В Украине 15 ядерных блоков из

них на РБМК - 1000 можно получать оружейный плутоний в качестве отходов -
для создания Украинского щита ЯО .
Иран устанавливает новые центрифуги для обогащения урана, - МАГАТЭ - Цензор.НЕТ 2524
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можно сидеть с ЯО и голой жопой как СК.
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РБМК в Украине уже дано нет, закрыты по требованию ЕС, там сложная история.
И на РБМК получают просто изотопы плутония, оружейный - это очищенный от изотопов 239 плутоний.
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https://censor.net.ua/news/3144668/chuvstvuyu_kakuyuto_ugrozu_kravchuk_rasskazal_chto_lojitsya_spat_s_pistoletom/sortby/tree/order/asc/page/3#comments
Поэтому предатель кучма и закрыл4-й и 1-й блоки - военных реакторов-размножителей РБМК -1 000.
Обезоружив Украину вместе с секретарем цк кпу кравчуком .
43 РА, 19 РД, ртб в/ч 12 472 - Украина .
Сдача врагу
.последней ядерной боеголовки РК УР-100К (15А20) и УР-100Н УТТХ (15А35).
в Хмельницком , Украина .
Договор , подписанный кравчуком в Москве 2о августа 1992 года о полном разоружении Украины .

Іран встановлює нові центрифуги для збагачення урану, - МАГАТЕ - Цензор.НЕТ 3346
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Почти все так, кроме одного, РБМК1000 можно использовать для наработки плутония, но это не оснавная их задача.
Ну по поводу ракетного разоружения - Украине не дали бы его сохранить. Ни европа, ни сша ни параша( Парашинские санкции - деский лепет по сравнению с тем, что было бы с нами. И так едва выжили.
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Оружейный плутоний- это плутоний в форме компактного металла, содержащий не менее 93,5 % изотопа 239Pu.
Предназначается для создания ядерного оружия. «Оружейным» его называют, чтобы отличить от «реакторного». Плутоний образуется в любом ядерном реакторе, работающем на природном или низкообогащённом уране, содержащем в основном изотоп 238U, при захвате им избыточных нейтронов. Но по мере работы реактора оружейный изотоп плутония быстро выгорает, в итоге в реакторе накапливается большое количество изотопов 240Pu, 241Pu и 242Pu, которые сильно фонят, имеют очень высокую критическую массу и поэтому не используются в качестве оружейного плутония.

Чтобы получать плутоний в достаточном количестве, нужны сильнейшие нейтронные потоки. Такие как раз создаются в атомных реакторах. В принципе, любой реактор является источником нейтронов, но для производства "оружейного" плутония естественно использовать специально разработанный для этого.
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Мила Нелла Немає в нас жодної станції з цими типами реакторів
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Пора и Украине заняться обогащением урана, ну типа для своих АЭС.
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не пора. сначала нужно жирка накопить, чтоб не зависеть от мвф
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Я предложил для АЭС, ну типа с обогащением не более 5%, для начала)
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Один (бджоляр) уже пытался такое провернуть, приехали важные дяденьки из США и вежливо попросили остановиться.
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http://cezarium.com/mars-way/
А ведь этих дяденек можно и послать -как это сделал не безизвестеый КИМ .
Теперь Президент USA -Трамп его лучший друг .
Ким на стартовой площадке ПУ "Хвасон - 14".


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хочешь жить в стране изгое, жрать раз в два дня и пахать на лоли бомб? так лучше сразу едь в СК. там уже все есть и с трампушкой подружишь
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Изя ! Іран встановлює нові центрифуги для збагачення урану, - МАГАТЕ - Цензор.НЕТ 64
Не надо так волноваться .
Радуйся , что в хранилищах центра ДИМОН , построенного в 1958 году францией в Израиле безо всяких договоров

о не распространении ЯО храниться для оснащения всей ядерной триады земли обетованной .
186 головок ЯО.
Вам (избранным) значимо можно - все без соблюдения Международных Пактов и Договоров -
а Украинцам защитить себя нельзя .
Тем более , что до1996 года Украина была ТРЕТЬЕЙ Ядерной державой в Мире .
176 новейших шахтных комплексов РС -20 и РС-22 и 2870 единиц тактического ЯО.
Не надо ноты ля .....
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да, ты все верно написал пока так и будет. и Израиль тут не при чем - ЯО не всем можно.
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не обязательно...достаточно иметь высокоточные ракеты средней дальности с обычным зарядом.и нацелить их на расейские атомные.вращение земли поможет отнести радиоактивное заражение на расейскую территорию.хотя это мало что даст,как и ядерное оружие.они уже привыкшие к заражению Іран встановлює нові центрифуги для збагачення урану, - МАГАТЕ - Цензор.НЕТ 9530
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ЯО только Ким Чен Ыну можно. И Китайцам. И Индии. И Пакистану.
Дикарям, вроде Украины, никак нельзя.
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Так ладно бы не было его, и не давали бы сделать, но млять ведь уже было готовое и просрали как лохи за бумажку.
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та ладно...хоть что то себе выторговали.а вот армию,сбу,прокуратуру,правительство,суды при янучаре просрали безвозмездно
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Китай планує підтримувати Іран, тому Світ стрімко змінюється.
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зачем китайцам иран? оно им надо? с американцами ссориться изза чего?
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вот к чему приводит политика замирения. отправили бы к саддаму - весь мир спокойнее бы спал. и корейского пупса туда же.
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Нафига это делает Рухани, неужели не хочет раздербана своей страны, как Ирака, Сирии, Афгана?
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Украина поверила МИРОВЫМ ЛИДЕРАМ , и своим горьким примером показала , что значат МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ !!! это не Украина лоханулась , это ЛОХАНУЛСЯ МИР !!!! Украина выкарабкается , а вот мир ВРЯДЛИ !!!
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американцы ОЧКАНУЛИ и сразу пошли на переговоры с Ыном !!! у Ына всего 4 ядерных заряда на неизвестном носителе !!!! американцы с ними на ВЫ !!!
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У Ына с сотню пластиковых малых и сверхмалых подводных лодок, которые не засечь радаром. В какой из них будет ЯО-никому не известно.
июне 1998 подводная лодка ВМФ КНДР запуталась в рыболовных сетях вблизи южнокорейского города Сокчо. Экипаж лодки совершил самоубийство." - так что корейцы не раздумывая подорвут себя где нибудь вблизи города или базы США.
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Я не раз писал американским писателям на этом сайте. То, что кинули Украину с Будапештский Меморандумом будет дорого стоить Штатам. Пример Ына и Ирана показателен.
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