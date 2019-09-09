 Иран устанавливает новые центрифуги для обогащения урана, - МАГАТЭ

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
В заявлении МАГАТЭ говорится, что к оборудованию относится несколько видов центрифуг, запрещенных соглашением 2015 года по Ирану, которое ограничивало ядерную программу в обмен на облегчение режима санкций.
Напомним, в первый день проходившего во французском Биаррице саммита G7, его участники на переговорах по Ирану согласились, что нельзя допустить разработки Тегераном ядерного оружия.
Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что не участвовал в обсуждении общего послания стран G7 Тегерану. Комментируя сообщения об этом, Трамп отметил, что если лидеры других стран хотят вести переговоры с Ираном, то "нельзя им это запретить".
Тем не менее, лидеры стран "Большой семерки" согласовали план совместных действий в отношении Ирана. Как пояснил президент Франции Эммануэль Макрон, страны G7 стремятся к тому, чтобы удержать Иран от несоблюдения соглашения по его ядерной программе, а также сохранить возможность диалога.
так что мимо тазика
а если и поссорятся - лучше чтоб у неадекватов ничего кроме карамультуков не было. или ты за ЯО у революционных мулл?
них на РБМК - 1000 можно получать оружейный плутоний в качестве отходов -
для создания Украинского щита ЯО .
И на РБМК получают просто изотопы плутония, оружейный - это очищенный от изотопов 239 плутоний.
Поэтому предатель кучма и закрыл4-й и 1-й блоки - военных реакторов-размножителей РБМК -1 000.
Обезоружив Украину вместе с секретарем цк кпу кравчуком .
43 РА, 19 РД, ртб в/ч 12 472 - Украина .
Сдача врагу
.последней ядерной боеголовки РК УР-100К (15А20) и УР-100Н УТТХ (15А35).
в Хмельницком , Украина .
Договор , подписанный кравчуком в Москве 2о августа 1992 года о полном разоружении Украины .
Ну по поводу ракетного разоружения - Украине не дали бы его сохранить. Ни европа, ни сша ни параша( Парашинские санкции - деский лепет по сравнению с тем, что было бы с нами. И так едва выжили.
Предназначается для создания ядерного оружия. «Оружейным» его называют, чтобы отличить от «реакторного». Плутоний образуется в любом ядерном реакторе, работающем на природном или низкообогащённом уране, содержащем в основном изотоп 238U, при захвате им избыточных нейтронов. Но по мере работы реактора оружейный изотоп плутония быстро выгорает, в итоге в реакторе накапливается большое количество изотопов 240Pu, 241Pu и 242Pu, которые сильно фонят, имеют очень высокую критическую массу и поэтому не используются в качестве оружейного плутония.
Чтобы получать плутоний в достаточном количестве, нужны сильнейшие нейтронные потоки. Такие как раз создаются в атомных реакторах. В принципе, любой реактор является источником нейтронов, но для производства "оружейного" плутония естественно использовать специально разработанный для этого.
А ведь этих дяденек можно и послать -как это сделал не безизвестеый КИМ .
Теперь Президент USA -Трамп его лучший друг .
Ким на стартовой площадке ПУ "Хвасон - 14".
Не надо так волноваться .
Радуйся , что в хранилищах центра ДИМОН , построенного в 1958 году францией в Израиле безо всяких договоров
о не распространении ЯО храниться для оснащения всей ядерной триады земли обетованной .
186 головок ЯО.
Вам (избранным) значимо можно - все без соблюдения Международных Пактов и Договоров -
а Украинцам защитить себя нельзя .
Тем более , что до1996 года Украина была ТРЕТЬЕЙ Ядерной державой в Мире .
176 новейших шахтных комплексов РС -20 и РС-22 и 2870 единиц тактического ЯО.
Не надо ноты ля .....
Дикарям, вроде Украины, никак нельзя.
"В июне 1998 подводная лодка ВМФ КНДР запуталась в рыболовных сетях вблизи южнокорейского города Сокчо. Экипаж лодки совершил самоубийство." - так что корейцы не раздумывая подорвут себя где нибудь вблизи города или базы США.