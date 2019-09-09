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Все про:Госпогранслужба (3446) Зеленский (2749) назначение (1474) Дейнеко Сергей (9)

 Зеленский назначил заместителей главы Госпогрнаслужбы

Президент Зеленский назначил новых заместителей Государственной пограничной службы Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства. 

Так. своим указом №673 президент назначил Никифоренко Владимира Степановичаервым заметителем главы ГПСУ.

Также Ченчик Вадим Николаевич назначен заместителем Главы ГПСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Дейнеко главой Госпогранслужбы

Источник: https://censor.net.ua/n3147382
 
 
 Топ комментарии
 
Ще не всі квартальщики при дєлє?
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NATO-OTAN‏ @A_Traxel

Поздоровляю весь малий бізнес, який голосував за Зекоманду
На сайті Верховної Ради України з'явилися тексти законопроектів №1053 і №1073 щодо використання РРО і там стільки чудового, що я в захваті: https://ibigdan.livejournal.com/24073303.html?utm_source=twsharing&utm_medium=social
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Vetus miles Ruscianorum 🇺🇦‏ @GlennARathn 4 часа назад

Это вполне вписывается в готовящуюся экспроприацию денег пенсов ОРДЛО, которые лежали на счетах до окончания войны и шмон карманов всех пенсов и получателей субсидий и льгот.
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...За неделю до назначения премьер-министром Украины Алексей Гончарук встречался с олигархом Игорем Коломойским.
Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "UN - сливы и груши".

"Итак, по данным наших источников, где-то за неделю до своего назначения новоиспеченный премьер-министр Украины Алексей Гончарук встретился с олигархом Игорем Коломойским в его же логове на Владимирской в БЦ "Миллениум"", - говорится в нем.

Сообщается, что встреча длилась около часа.

"Сути тет-а-тет мы не знаем, но очевидно, что это было, так сказать, собеседование будущего премьер-министра. И это на фоне того, насколько мы помним, что сам Гончарук заявлял об отсутствии каких-либо н "связей с олигархами", - отмечается в сообщении.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/326867-premjer_goncharuk_pered_naznacheniem_vstrechalsja_s_kolomojskim
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Нічого ж дивного - папа повинен дати " добро " , тому , кого "мальчик " ставить прем"єром !
Заразом і ЦУ і завдання " папа" видав прем"єрчику - зокрема ЗЕМЛЮ нашу
продавати іноземцям ! а особливо тим , чий прем"єр нещодавно в Київ прилітав !!
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...чий прем"єр нещодавно в Київ прилітав ...а його свиноматка хліб на землю кинула ...
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так це "+" чи "-" - порівнюючи з такими шахраями?
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Пустобрех, ты не устал туфтить ?
На твоего "кандидата" уже 12 уголовных дел завели, а ты всё брешешь как Моська.
Представляю как сидит дебил и картинки выкладывает в Ворде , размеры регулирует...всё с одной целью - лизнуть шоколадную дупу... Гельминт ты поганый.
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Який молодець - вже три піджака об стіл протер.
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