 Зеленский назначил заместителей главы Госпогранслужбы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Так. своим указом №673 президент назначил Никифоренко Владимира Степановича первым заметителем главы ГПСУ.

Также Ченчик Вадим Николаевич назначен заместителем Главы ГПСУ.

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