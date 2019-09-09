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Все про:ВНО (224) Центр оценивания качества образования (69)

 Основная сессия ВНО в 2020 году пройдет с 21 мая по 15 июня, - УЦОКО

Регистрация на внешнее независимое оценивание в 2020 году пройдет с 3 февраля по 24 марта, основная сессия - с 21 мая по 15 июня.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Приглашения-пропуска в кабинетах участников ВНО появятся до 30 апреля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2021 году выпускники будут проходить государственную итоговую аттестацию в форме ВНО по четырем предметам, - УЦОКО

Основная сессия ВНО по 11 предметам пройдет с 21 мая по 15 июня.

При этом тестирование по математике запланировано на 21 мая, по украинскому языку и литературе - 26 мая, по физике - 28 мая, по испанскому, немецкому, французскому языкам - 1 июня, по английскому языку - 2 июня, по истории Украины - 4 июня, по биологии - 9 июня, по географии - 11 июня, по химии - 15 июня.

Основная сессия ВНО в 2020 году пройдет с 21 мая по 15 июня, - УЦОКО 01

Также читайте: Новое украинское правописание не будет проверяться на ВНО ближайшие пять лет, - УЦОКО

Источник: https://censor.net.ua/n3147381
 
 
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Государство тратит только деньги впустую. Уже чуть ли не в каждом видео от зарубежных блогеров встречаются молодые люди из Украины. Кто из Донецка в США уехал, кто из Харькова, кто из Львова в Польшу перебрался. И там заново учатся и остаются навсегда.
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