 Основная сессия ВНО в 2020 году пройдет с 21 мая по 15 июня, - УЦОКО

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Приглашения-пропуска в кабинетах участников ВНО появятся до 30 апреля.

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Основная сессия ВНО по 11 предметам пройдет с 21 мая по 15 июня.

При этом тестирование по математике запланировано на 21 мая, по украинскому языку и литературе - 26 мая, по физике - 28 мая, по испанскому, немецкому, французскому языкам - 1 июня, по английскому языку - 2 июня, по истории Украины - 4 июня, по биологии - 9 июня, по географии - 11 июня, по химии - 15 июня.

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