 Положительные эмоции от обмена не должны побуждать ЕС ослабить санкции против РФ, - Кулеба

Об этом в понедельник в Брюсселе во время выступления на круглом столе под эгидой Фонда Маршалла сказал вице премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Хочу сказать несколько слов о санкциях. Какие бы эмоциональные впечатления не оказывал обмен, это не должно быть основанием для европейских стран для ослабления санкций. Важно понимать - Россия не изменилась, она по-прежнему является очень трудным партнером. Мы лишь пытаемся начать процесс укрепления доверия и делаем это практически с нуля. Это медленный процесс, здесь не может быть быстрых решений, и относиться к последним событиям стоит с очень осторожным оптимизмом", - отметил украинский чиновник.

Он подчеркнул, что Украина будет продолжать работать с целью достижения мира, для того, чтобы Россия уважала суверенитет и территориальную целостность Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы должны начать забывать выражение "как в Европе": Кулеба озвучил три главных задачи на посту вице-премьера

"Это очень трудная задача. Поэтому мы рассчитываем на поддержку со стороны Европейского Союза ... Мы понимаем, что Европа сама проходит через очень тяжелые процессы, и у нее появится соблазн уделять меньше внимания Украине. Но правда в том, что с экономической, политической, человеческой и стратегической точек зрения Украина очень важна для Евросоюза. В такой же степени Евросоюз очень важно для Украины", - подчеркнул Кулеба.