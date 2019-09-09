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 Политика Украины, Экономика
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Все про:газовые переговоры (956) ГТС (908) Нафтогаз (2726) Алексей Оржель (4)

 Украина подтвердила участие в трехсторонних газовых переговорах 19 сентября, - Оржель

Сегодня, 9 сентября, украинская делегация во главе с министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем провела встречу с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем и заместителем руководителя директората "Энергетика" Еврокомиссии Клаусом-Дитером Борхардтом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Украинская сторона презентовала новую согласованную модель отделения оператора ГТС и обсудила с представителями Еврокомиссии шаги, которые Украина планирует осуществить для своевременного завершения анбандлингу.

"Мы должны наверстать время, упущенное в предыдущие два года. Правительство и Нафтогаз готовы приложить все необходимые усилия, чтобы в ближайшие месяцы создать действительно независимого оператора ГТС в полном соответствии с требованиями европейского законодательства", - отметил Оржель, комментируя результаты встречи.

Читайте: Энергетическая стратегия Украины точно будет пересмотрена, - глава Минэнергоэкологии Оржель

Министр также подтвердил участие украинской делегации в трехсторонних переговорах между Еврокомиссией, Украиной и Россией 19 сентября.

"Мы высоко ценим усилия Шефчовича по организации следующего раунда трехсторонних переговоров. Мы уверены, что благодаря медиации Еврокомиссии будет найдено конструктивное решение, которое будет полностью соответствовать европейскому законодательству. Я буду возглавлять украинскую делегацию, наша команда уже активно готовится", - добавил Оржель.

Также читайте: Газовые переговоры Украина-Россия-ЕС пройдут 19 сентября, - вице-президент ЕК Шефчович

Источник: https://censor.net.ua/n3147374
 
 
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Запасаемся попкорном и готовимся наблюдать...как зебобики будут подписывать новый газовый контракт на условиях выгодных паРаше...и в какую красивую обертку они это будут заворачивать...
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Да зебобикам уже так промыли мозги, что даже заворачивать ничего не нужно - зомбаки, как и их мерзкий братский народец.
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Нехай спочатку загорнуть збільшення закупівель вугілля в агресора.
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И заметь, нету кричащих о торговли на крови. Невыгодный контракт - тоже будут сидеть с языком в... кхм...
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Я хотел бы понаблюдать как Петро Порошенко подписывает контракт на НЕвыгодных условиях для паРаши, да только он чет не смог его подписать за 5 лет.
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Украина прекрасно обеспечивала себя газом...и без этого....
Так что если и зебобик никаких контрактов не подпишет...то это тоже будет хорошо...но это вряд ли... подпишет...
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А зачем подписывать невыгодный для Украины контракт?
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Делаем ставки. Газовый долг, вода в крым а может сразу особый статус в конституции? Что клоун отдаст *****...
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Предлагаю формулу Бесплатный газ для Украины в обмен на порошенко ,можно добавить парубия с луценко ... Украина подтвердила участие в трехсторонних газовых переговорах 19 сентября, - Оржель - Цензор.НЕТ 4854
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А не сходить ли к тебе к Гудвину?? Великому и могучему...говорят он может тебе бесплатно мозг дать.... Украина подтвердила участие в трехсторонних газовых переговорах 19 сентября, - Оржель - Цензор.НЕТ 4521
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Пуйлу уже использованные... кхм, политики не нужны.
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Вы кацапы вначале долг за газ отдайте, потом будешь фантазировать о бесплатном газе для кого-то.
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Можна прогнозувати, що перемовини будуть невдалими, бо торгуватимуть націмнальними інтересами.
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"вєрнісь, я всьо прощу - а то рахуба..."

Украина подтвердила участие в трехсторонних газовых переговорах 19 сентября, - Оржель - Цензор.НЕТ 3561
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Ось подивимось як вони будуть хіхікати підписуючи контракт.
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