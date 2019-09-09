 С начала суток 9 сентября враг 4 раза нарушил перемирие. Потерь нет. - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:
неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов;
вблизи Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Авдеевки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:
неподалеку Зайцевао - из минометов калибра 82 мм".