 Декларации Новака достоверны, заявления НАПК необоснованны, - Укравтодор

Соответствующее заявление обнародовано на сайте Укравтодора, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что вся информация, задекларированная руководителем Укравтодора Славомиром Новаком в 2016, 2017 и 2018 годах, является полной и имеет официальное подтверждение финансовых и банковских учреждений.

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"Отдельно заметим, что задекларированный автомобиль был получен до 2016 года в лизинг и на момент декларирования его стоимость четко соответствует договору лизинга. Состояние банковских счетов также подтверждено официальными выписками из финансовых и банковских учреждений", - отмечают в Укравтодоре.

Руководитель Укравтодора считает, что нарушены его права как субъекта, и планирует защищать свою позицию в суде.

Напомним, по результатам полной проверки декларации и. о. главы "Укравтодора" за 2017 год Национальное агентство установило декларирование недостоверных сведений на сумму свыше 100 прожиточных минимумов. По версии НАПК, чиновник недостоверно указал стоимость автомобиля и сумму средств, размещенных на банковских счетах. В общем недостоверно задекларировано на 189,2 тыс. грн.

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