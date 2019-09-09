 В мэрии Кривого Рога провели обыски

Как передает Цензор.НЕТ. об этом сообщает "Радио Свобода".
По данным из мэрии, сотрудники исполкома предоставили все необходимые документы правоохранителям.
В горсовете также заявили, что с 2015 года были проведены около 300 проверок, по итогам которых никаких нарушений не было выявлено.
В областной прокуратуре подтвердили факт проведения обысков, но отметили, что пока не комментируют, с каким делом они связаны. Обыски проводили сотрудники прокуратуры и управления защиты экономики.
Напомним, в ноябре 2016 года, марте и мае 2017 года в Криворожском горсовете силовики проводили обыски с изъятием документов. Тогда чиновников мэрии обвиняли в нецелевом использовании бюджетных средств "путем существенного завышения стоимости приобретенных услуг".
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Вирішили вивести 10,845 млрд грн. Хоча ще весною, прийняли рішення інвестувати в розвиток виробництва.
Здавалося б, до чого тут обшуки?
Знакомые уже закончились, нужны как минимум из своего города, а то не поймут)
Чи невже ви, зрадобобы, брехали 5 років, що офіс порохоботів на Банковій?