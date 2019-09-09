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 Происшествия, Общество
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Все про:Кривой Рог (639) обыск (1351)

 В мэрии Кривого Рога провели обыски

Правоохранители провели обыск в здании городского совета Кривого Рога.

Как передает Цензор.НЕТ. об этом сообщает "Радио Свобода".

По данным из мэрии, сотрудники исполкома предоставили все необходимые документы правоохранителям.

В горсовете также заявили, что с 2015 года были проведены около 300 проверок, по итогам которых никаких нарушений не было выявлено.

В областной прокуратуре подтвердили факт проведения обысков, но отметили, что пока не комментируют, с каким делом они связаны. Обыски проводили сотрудники прокуратуры и управления защиты экономики.

Напомним, в ноябре 2016 года, марте и мае 2017 года в Криворожском горсовете силовики проводили обыски с изъятием документов. Тогда чиновников мэрии обвиняли в нецелевом использовании бюджетных средств "путем существенного завышения стоимости приобретенных услуг".

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Источник: https://censor.net.ua/n3147366
 
 
 Топ комментарии
 
Якщо у нього, то висловлюю з цього приводу ось оце:

В мэрии Кривого Рога проходят обыски - Цензор.НЕТ 3177
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Якщо у нього, то висловлюю з цього приводу ось оце:

В мэрии Кривого Рога проходят обыски - Цензор.НЕТ 3177
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це болт з правильною різьбою на хитру дупу?
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Треба ж прибиральницю з квартала ще десь пристроїти.
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Михайло Демків‏ @demkiv_m 4 часа назад

Позачергові збори акціонерів Арселор Міттал Кривий Ріг.
Вирішили вивести 10,845 млрд грн. Хоча ще весною, прийняли рішення інвестувати в розвиток виробництва. В мэрии Кривого Рога проходят обыски - Цензор.НЕТ 1308
Здавалося б, до чого тут обшуки?
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Ищут кандидатов в министерства и ведомства.
Знакомые уже закончились, нужны как минимум из своего города, а то не поймут)
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от тільки мер вілкул з союзної вові і ко зажоп У мерії Кривого Рогу відбуваються обшуки - Цензор.НЕТ 2713
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А що, на Банковій не знайшли? Може погано шукали?

Чи невже ви, зрадобобы, брехали 5 років, що офіс порохоботів на Банковій?
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Зелька мстит всем в КР или хочет посадить там своих одноклассников?
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Мабуть шукають кого б це ще під нічний домашній арешт посадити.
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Кривой рог нынче в офисе президента... не по тому адресу ребята попали!
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