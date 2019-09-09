 В мэрии Кривого Рога проходят обыски

Как передает Цензор.НЕТ. об этом сообщает "Радио Свобода".

По данным из мэрии, сотрудники исполкома предоставили все необходимые документы правоохранителям.

В горсовете также заявили, что с 2015 года были проведены около 300 проверок, по итогам которых никаких нарушений не было выявлено.

В областной прокуратуре подтвердили факт проведения обысков, но отметили, что пока не комментируют, с каким делом они связаны. Обыски проводили сотрудники прокуратуры и управления защиты экономики.

Напомним, в ноябре 2016 года, марте и мае 2017 года в Криворожском горсовете силовики проводили обыски с изъятием документов. Тогда чиновников мэрии обвиняли в нецелевом использовании бюджетных средств "путем существенного завышения стоимости приобретенных услуг".

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